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Машина дистанционного разминирования "Листва" — важнейший элемент ракетных войск стратегического назначения. Одна из самых засекреченных машин ВС России. Точный состав бортового оборудования является секретной информацией. Бронированный корпус автомобиля защищает экипаж и оборудование от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов. Экипаж МДР 5 человек. Автомобиль способен обнаруживать мины и взрывопасные предметы на расстоянии до 100 метров. Средства поражения - сверхвысокочастотное излучение (СВЧ) плюс ручное разминирование. Изображение предоставлено пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации / Euro Asian Times.

Наряду с мощными высокотехнологичными боевыми истребителями и наземными ракетными комплексами, представленными на форуме "Армия 2023", особое внимание посетителей привлекла машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва", оснащенная специальной микроволновой пушкой.

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17 августа на форуме "Армия 2023" пресс-служба холдинга "Русэлектроника", являющегося подразделением госкорпорации "Ростех", в интервью корреспонденту ТАСС сообщила, что машина дистанционного разминирования "Листва" в ближайшее время получит более мощную СВЧ-пушку для более эффективной борьбы с современными минами, оснащенными полупроводниковой электроникой.

Научно-производственное объединение "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" и приборный завод "Каскад", (подразделения "Русэлектроники"), произвели необходимые инженерные расчеты по модернизации микроволновой установки автомобиля дистанционного разминирования "Листва". Модернизация СВЧ-аппаратуры позволит увеличить плотность потока мощности излучаемого сигнала примерно до 10 Ватт / см2 на дальности 50 - 80 метров.

"Это позволит увеличить вероятность критического поражения и вывода из строя как ранее используемых самодельных взрывных устройств, так и современных мин, содержащих полупроводниковые электронные элементы", - отметили в пресс-службе компании.

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СВЧ-оружие — это разновидность оружия направленной энергии, его применение уже широко практикуется в Вооруженных Силах России. Суть такого оружия заключается в том, что оно фокусирует электромагнитное излучение на цели путем преобразования энергии от источника питания, например двигателя военной машины, в энергию излучения.

Мощные сфокусированные микроволны повреждают технику, в первую очередь электронику, не причиняя вреда находящимся рядом людям. Именно по этой причине ряд ведущих военных держав мира, включая Соединенные Штаты и Китай, все активнее разрабатывают и принимают на вооружение системы DEW (Directed-Eenergy-Weapon) в силу того, что они дешевле в эксплуатации, точнее и практически не наносят побочного ущерба.

Новая сверхвысокочастотная пушка будет особенно эффективна против мин с полупроводниковыми компонентами. Ранее поступали сообщения о том, что ВС Украины применяют против российских войск кассетные боеприпасы "разбрасывающие" противотанковые мины, в том числе с магнитными дистанционными взрывателями.

Кроме того, военные инженеры "Русэлектроники", курирующие работы по модернизации и оснащению СВЧ-пушки, рассматривают возможность перехода на безредукторный электропривод опорно-поворотного устройства сверхвысокочастотной пушки. Эксперты объяснили, что это позволит существенно повысить точность позиционирования излучающей антенны по азимуту.

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В пресс-службе также рассказали о дальнейших планах по модернизации МДР. В ближайшее время машина дистанционного разминирования "Листва" получит более современную и мощную станцию постановки помех с полосой пропускания до 6 тысяч мегагерц, а также новую автоматизированную систему видеонаблюдения.

Машина дистанционного разминирования МДР 15М107 "Листва" предназначена для ручного и автоматического обнаружения и обезвреживания дистанционно управляемых мин и минных заграждений. Защитник PBCH оснащен средствами обнаружения взрывоопасных предметов, содержащих металлические фрагменты, во время движения на скорости 15 километров в час и на дальности до 100 метров. В качестве базовой платформы используется трехосный полноприводный специальный бронеавтомобиль CBA-60-K2 "Булат", созданный на базе серийного автомобиля военного назначения с колесной формулой 6×6 КамАЗ-5350 "Мустанг" и бронемашины БПМ-97. Масса МДР -18500 килограмм, потребляемая мощность - 12 киловатт, максимальная скорость движения 60 км/ч. Оружие позволяет подавлять взрывоопасные боеприпасы на дальностях до 70 метров. Изображение предоставлено пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации / Euro Asian Times. Журнал Euro Asian Times пишет, что такие машины сейчас очень востребованы, так как обе стороны конфликта, пытаясь замедлить продвижение противника и выиграть время, столкнулись с проблемой самодельных взрывных устройств и мин. Ожидая контрнаступления Украины, российские военные установили вдоль линии боевого соприкосновения целую сеть противотанковых мин и самодельных взрывных устройств, отмечает издание.

В результате наезда на мины ВСУ потеряли большое количество бронетехники. Так, например в конце июня американский журнал "Форбс" сообщил о "катастрофических потерях" украинских вооруженных сил на запорожском направлении. "Только за один день ударная группировка ВС Украины в районе Малой Токмачки потеряла не менее 25 единиц бронетехники, поставленной Киеву странами Запада пытаясь прорваться через минные поля русских — это просто катастрофа", - пишет "Форбс".

Машина дистанционного разминирования "Листва"

Для поиска и обезвреживания мин и других взрывоопасных предметов в МДР "Листва" используется индукционный широкодиапазонный поисковый модуль. Разрушение взрывных устройств и мин, имеющих электронные компоненты, происходит под воздействием электромагнитного излучения. При этом либо блокируются электронные компоненты взрывателя, либо происходит его подрыв.

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МДР "Листва", оснащена приборами для поиска металлических взрывоопасных предметов, и способна вести разминирование при скорости 15 километров в час на дальностях до 100 метров. Широкозахватный поисковый многозонный модуль в передней части автомобиля оснащен 16 индукционными датчиками и средствами контроля электромагнитной обстановки. При необходимости возможно ручное разминирование.

Согласно информации из открытых источников, развертывание мобильных и стационарных устройств электронных помех с радиусом действия 70 метров позволяет исключить несанкционированный подрыв электронных или дистанционно управляемых мин. Мощное сверхвысокочастотное излучение от параболической антенны, расположенной на крыше автомобиля, позволяет эффективно обезвреживать взрывоопасные механизмы с электронной начинкой. при этом ширина полосы разминирования составляет 50 метров, а сектор разминирования 90 градусов.

МДР "Листва" обеспечивает защиту от боеприпасов с возможностью дистанционного подрыва. Известно, что с этой целью нередко используются мобильные телефоны. Машина способна генерировать электрические импульсы, имитирующие работу сотовых аппаратов или других электронных устройств.

Первые сообщения о модернизации машины появились в российской прессе в 2021 году. В начале января 2021 года журнал "Военное обозрение" выпустил заметку, в которой говорилось, что на МДР "Листва" планируется установить новую сверхвысокочастотную пушку с увеличенной импульсной мощностью, что позволит существенно увеличить дальность уничтожения взрывных устройств. "В планах компании провести модернизацию микроволновой установки с увеличением импульсной мощности не менее чем на пять мегаватт", - заявила тогда пресс-служба “Ростеха”.

Бронекапсула автомобиля разделена на 3 функциональных отсека: для водителя и командира, оператора и двух саперов. В МДР предусмотрена защита от проникновения микроволнового излучения. При работе с высокочастотным оборудованием для защиты оператора от электромагнитных полей, создаваемых СВЧ-генератором, волноводом и другой аппаратурой, дополнительно используется защитные костюмы с вшитыми металлическими нитями. Изображение предоставлено пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации / Euro Asian Timess.

"Основное назначение МДР "Листва" - обнаружение минно-взрывных устройств, уничтожение инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - отметил на форуме "Армия 2021" Виктор Кладов, директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха. МДР "Листва" способна обеспечить полную защиту следующей за ней автоколонны, заменяя тем самым целое саперное подразделение".

При обнаружении мины нажимного и натяжного действия экипаж, в состав которого входят саперы, принимает решение о разминировании боеприпасов или проведении управляемого взрыва.