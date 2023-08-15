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Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

Обладая высоким боевым потенциалом, российские подводные лодки типа «Ясень-М» представляют серьезную угрозу для флота США.
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Высокотехнологичные российские многоцелевые подводные лодки проекта 885M класса "Ясень" будут оснащены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", что станет серьезным шагом в развитии военно-морских технологий и возможностей страны.

Первая модернизированная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта-885М типа "Ясень-М", К-561 "Казань", была спущена на воду на судостроительной верфи " Севмаша" 31 марта 2017 года. Она примерно на 10-12 м короче первого варианта. Причем уменьшение длины произошло за счет сокращения размеров большинства секции, в некоторых местах убраны отдельные силовые элементы конструкции. Наиболее существенным внешним изменением является отказ от большой вертикального бортового массива, расположенного сразу за носовым гидролокатором. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times.

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В интервью РИА "Новости" генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что атомные подводные лодки типа "Ясень" проекта 885 (М) будут оснащены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", и работы в этом направлении уже ведутся. Атомные подводные лодки класса "Ясень" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", а также торпедами типа "Физик" и "Футляр". Средства ПВО — ПЗРК "Игла-С" и "Верба". 

"По решению Министерства обороны РФ многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" будут также штатно оснащаться ракетным комплексом "Циркон". Работы в этом направлении уже ведутся", - отметил Рахманов. Он подчеркнул, что первый российский корабль, который получил на вооружение ракеты "Циркон", стал фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Вооруженная крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", подводная лодки с серийным названием "Ясень" представляет собой образец передовых военно-морских технологий России.

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Подводные лодки класса "Ясень", известные по классификации Североатлантического альянса (НАТО) как "Северодвинск", предназначены для борьбы с авианосными ударными группами и способны нейтрализовать подводные лодки с баллистическими ракетами, ударные АПЛ и различные типы кораблей противника. Кроме того, многоцелевые АПЛ "Ясень-М" способны наносить высокоточные ракетные удары по наземным объектам, что говорит об их универсальности и высоком боевом потенциале.

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Хотя генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (OCK) не назвал точных сроков выполнения поставленной задачи, ранее сообщалось, что первая подводная лодка проекта 885m ("Ясень-М"), оснащенная гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", может войти в состав ВМФ России уже в 2026 году. Обладая такими боевыми возможностями, российские подводные лодки будут представлять серьезную угрозу для военно-морского флота Соединенных Штатов.

Способность подводных лодок проекта "Ясень" эффективно поражать наземные цели вызывает серьезные опасения у западных военных аналитиков и чиновников в Белом доме, подчеркивая тем самым высокое влияние таких достижений на стратегический баланс между ведущими военно-морскими державами.

Разработка концепта подводных аппаратов проекта "Ясень" началась еще в середине 80-х годов прошлого столетия в Центральном конструкторском бюро "Малахит", входившем в тройку основных разработчиков подводных лодок в Советском Союзе. АПЛ "Ясень" разрабатывалась на основе программ 705 "Лира", 971 "Щука-Б" и должен был заменить как их, так и проект 949A "Антей". Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / Asia Times.

Многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень"

Подводные лодки класса "Ясень" водоизмещением около 13 800 тонн были разработаны Морским бюро машиностроения "Малахит" и построены на судостроительных вервях завода "Севмаш" в Северодвинске.

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В настоящее время разработан усовершенствованный вариант "Ясень-М", включающий в себя новую сенсорную аппаратуру, современные технологии шумоподавления и модернизированный водо-водяной ядерный реактор для снижения шумов в акустико-эмиссионных сигналах.

По общему признанию, эти подводные лодки являются "жемчужиной" современного флота России и, возможно, вершиной современных российских военных технологий. Подводные лодки класса "Ясень" вооружены ракетами 3М55М "Оникс-М" с максимальной дальностью поражения до 800 километров, предназначенными для поражения авианосцев противника.

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С другой стороны, для нанесения ударов по наземным целям на этих подводных лодках размещены ракеты (3M14K) "Калибр", обладающие значительно большей дальностью стрельбы - 2900 километров. Впрочем, при необходимости ракеты "Оникс" также могут использоваться для поражения наземных объектов, что повышает их универсальность. Подводная лодка класса "Ясень" способна запускать свои ракеты, ну например, из района средней Атлантики и наносить удары, допустим, по военным целям на восточном побережье Соединенных Штатов.

На подводных лодках класса "Ясень" установлено восемь универсальных четырех револьверных установок вертикального пуска CM346 (3P-14B), предназначенных для размещения крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Комплекс CM-346 позволяет осуществлять пуски ракет как из надводного, так и из подводного положения.

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Кроме того, АПЛ проекта "Ясень" оснащены восемью торпедными аппаратами: четырьмя стандартными 533-миллиметровыми и еще четырьмя 650-миллиметровыми. Из них можно запускать как самонаводящиеся телеуправляемые торпеды, так и баллистические ракеты 91PЭ1 "Калибр-ПЛЭ".

В дополнение к перечисленным возможностям АПЛ оснащена шестью противокорабельными пусковыми установками, размещенными снаружи под корпусом. Из них четыре расположены в носовой части над торпедными аппаратами, а две оставшиеся - в кормовой части под системой вертикального пуска.  По имеющимся данным, из эти пусковых установок осуществляются пуски компактных бесшумных тепловых торпед калибра 324 мм, аналогичных системе "Барьер", используемой на подводных лодках проектов "Тайфун" и "Акула".

На снимке пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования. Технические характеристики: Длина от 8 до 9,5 метров в зависимости от модификации, скорость свыше 9 чисел маха (более 11 тысяч километров в час),  дальность поражения свыше 1000 километров, масса фугасной боеголовки 400 килограмм. Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / Asia Times.

Также из этих ПУ могут запускаться гидроакустические ложные цели (ЛЦ). Они предназначены для защиты атомных подводных лодок от управляемого оружия противника на средних и больших дальностях обороны, дезинформации систем наведения и самонаведения ракетных средств. Они могут быть радиолокационными, низкотемпературными тепловыми или телевизионными.

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