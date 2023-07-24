Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году

И какая роль отведена этим грозным машинам в специальной военной операции на Украине
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В рамках Координационного совета по вооруженным силам состоявшегося 18 июля заседания премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об увеличении объемов поставок новейших самолетов Су-57. По состоянию на конец июня оборонное ведомство РФ уже получило от ВПК новую партию Cy-35C. Кроме того, ускоренными темпами ведется производство других машин ОКБ "Сухой".

На фотографии представлен сборочный цех серийного Су-57

реклама

Журналист российской газеты "Известия" и основатель портала "Военная Россия" Дмитрий Корнев ознакомились с самолетами, производство которых ведет прославленное конструкторское бюро российской армии. Он рассказал о том, насколько важную роль играют эти самолеты в специальной военной операции на Украине.

Избыточный потенциал Cy-57

Cy-57 - Самые перспективные крылатые машины 5-го поколения, производятся в Комсомольском-на-Амуре авиационном объединении имени Ю.А. Гагарина. Этот новейший самолет обладает пониженной радиолокационной заметностью, современным ударным вооружением, уникальными радиолокационными комплексами и непревзойденными информационными возможностями - визитной карточкой современной боевой авиации.

Cy -57 способен выполнять задачи класса "воздух-земля" на расстоянии до 300 километров используя новейшие крылатые авиаракеты Х-69, а также широкий арсенал управляемых боеприпасов, выскоточную X-38MЭ8 и другие перспективные виды вооружений. Кроме того, истребитель обладает возможностью вести высокоманевренные боевые действия в воздухе с любым современным военным самолетом вероятного противника на малых, средних и больших расстояниях.

реклама

Cy-57 — cамый перспективный российский боевой самолет 5-го поколения

Избыточный боевой потенциал Cy-57 для воздушного пространства спецоперации на Донбассе не мешает боевым подразделениям воздушно-космических сил РФ оттачивать боевое применение этого новейшего самолета. Экипажи истребителей ведут непрерывную работу по повышению эффективности взаимодействия с другими боевыми машинами и беспилотными летательными аппаратами.

В настоящее время идет расширение масштабов производства Cy-57. До начала CBO эти самолеты производились в сравнительно небольших количествах - от двух до четырех единиц в год. Так, если в 2021 году было построено всего два Cy-57, то в 2022 году в распоряжение Воздушно-космические силы России поступило шесть самолетов. В этом году OAK планирует еще больше нарастить масштабы производства. Согласно прогнозам, к 2028 году российская авиация получит 76 экземпляров Cy-57.

В зоне спецоперации на Донбассе замечены "Брэдли" модернизированные по стандарту BUSK III

Кроме того, в ближайшее время программа T-50 ожидает серьезная модернизация, в рамках которой Cy-57 получит новую двигательную установку, что еще больше улучшит его летно-технический потенциал. Для решения этих задач, с большой долей вероятности, будут заключены новые контракты. Производство модернизированных вариантов Cy-57M будет продолжено в широких масштабах и после 2028 года.

Тяжёлый ударный дрон C-70 «Охотник»

реклама

В связке с Cy-57 раскрывает свои возможности малозаметный беспилотный самолет С-70 "Охотник". Эту машину также разрабатывает опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого. Получая данные целеуказания от Cy-57, “Hunter” способен самостоятельно наносить удары по наземным объектам, защищенным мощными средствами противовоздушной обороны. Работа в связке БПЛА - истребитель начала вестись накануне спецоперации, и уже в июне этого года были зафиксированы первые случаи участия С-70 в боевых действиях на Украине.

C-70. Фотография предоставлена издание Naked Science

За этими беспилотниками будущее боевой авиации, пишет газета "Известия", они способны самостоятельно проникать в зону ПВО противника и эффективно уничтожать ее, координируя свои действия с ведущим самолетом. "Охотник" отличается впечатляющим лётно-техническим потенциалом: радиус действия до 6000 километров, максимальная скорость полета 1400 километров в час, боевая нагрузка - до 3 тонн авиабомб и управляемых боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", практический потолок свыше 10 тысяч метров.

Cy-35C Фланкер-Э+

Многоцелевой истребитель Cy-35C поколения 4++ является глубокой модернизацией Cy-27 и мощным средством обеспечения господства в воздухе. Cy-35C способен выполнять как штурмовые задачи, так и операции по уничтожению самолетов противника.

реклама

Современные Cy-35C значительно эволюционировали по сравнению с первоначальными вариантами самолетов такого класса. С начала первого полета в 2008 году до середины 2021 года было построено свыше 120 Cy-35. Сегодня на вооружении таких истребителей находятся ракеты "воздух-воздух" P-37M с дальностью поражения около 400 килотметров, боевой частью массой 60 килограмм и скоростью в 6 Махов. Для работы на средних дистанциях используется управляемые ракеты P-77 (PBB-AE), которые позволяют эффективно наносить удары по воздушным целям Вооруженных Сил Украины без необходимости проникновения в зону их ПВО.

Ранее сообщалось, что Иран в рамках военного контракта закупил 24 истребителя ОКБ Сухого Су 35 Flanker E, построенных для ВВС Египта. Фотография предоставлена издание Naked Science.

Кроме того, на вооружении Cy-35C находятся антирадарные ракеты класса X-31ПМ "Тень" способные в режиме реального времени поражать любые обнаруженные средства вражеских средств противовоздушной обороны.

Серийное производство этого самолета также ведется в Комсомольске-на-Амуре, причем не только для российских BBC, но и на экспорт. Cy-35 - яркий пример современного российского авиастроения, согласно прогнозам, объемы его производства в будущем будут только расти.

Cy-34CM "Защитник"

Строительство Cy-34CM ведет Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова. С 2008 по 2022 год было построено более 100 таких машин. Сегодня они составляют основу фронтовой бомбардировочной авиации России.

В Соединенных Штатах назвали российский Cy-34 "королем" сверхзвуковой авиации. Фотография предоставлена издание Naked Science

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик предназначен для нанесения ударов по наземным целям и способен работать как с неуправляемыми боеприпасами, так и с высокоточными ракетами. В настоящее строительство Cy-34CM идет полным ходом в рамках контракта 2020 года, предусматривающего поставку в ВКС РФ еще 24 таких машин.

Истребитель-бомбардировщик Cy-34 активно принимает участия с самого начала боевых действий на Украине. В том числе - выполнение ударных задач по поддержке сухопутных войск, самостоятельные операции по ликвидации средств ПВО, уничтожение складов оружия, топливных хранилищ и другой критической инфраструктуры ВС Украины.

Североатлантический альянс играет в опасные игры, стягивая корабли в Азиатско-Тихоокеанский регион - оборонный аналитик

Ударный потенциал Cy-30

Cy-30 изначально разрабатывался как экспортный вариант многоцелевого истребителя. Начиная с 90-х годов прошлого столетия, самолет успешно эксплуатируется в различных странах. Производство Cy-30 ведется на Иркутском авиационном заводе. В 2012 году на базе модернизированного Cy-30 МКИ, поставляемого в Индию, для российских BBC был разработан вариант Cy-30CM .

В настоящее время на вооружении российской Армии находится около сотни Cy-30CM. Помимо этого, Cy-30CM и Cy-30CM 2 входят в состав авиации ВМС РФ. Модернизированный многоцелевой истребитель по ряду систем и вооружений идентичен самолету Cy-35C. Однако, в отличие от своего аналога, экипаж Cy-30 состоит из двух человек.

Боевая нагрузка самолета Су-30СМ составляет 8000 килограмм, Практический потолок 17 км. Фотография предоставлена издание Naked Science

В ходе боевых действиях на Украине Cy-30CM выполняют как ударные задачи с применением антирадиолокационных боеприпасов классов X-31 и X-58, так и участвуют в патрулировании воздушного пространства. Возможности увеличения производства самолетов Cy-30CM2 на Иркутском авиационном заводе достаточно велики, и они, скорее всего, будут задействованы в полной мере.

В настоящее время в производстве находятся четыре крылатые машины ОКБ "Сухой" и один перспективный тяжелый ударный беспилотник. Можно сказать, что на этих самолетах держится вся основная работа спецоперации. И в этом году парк этих грозных машин станет еще больше.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

су-57 су-35 су-30мки су-30см с-70 &quot;охотник&quot;
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
66
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
37

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
11 июля 2023 66

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
17
Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
9
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
13
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
15
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
1
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
2
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
1
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
5
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
13
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
4
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
2
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
1
ИИ сдал квалификационный экзамен на медика
1
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
8
Инсайдер поделился характеристиками Radeon RX 7900 GRE и опубликовал больше фото модели от SAPPHIRE
+
В сети появилось новое видео поражения "Ланцетом" танка Leopard
3

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
8
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
14
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
19
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
8
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
10
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
16

Сейчас обсуждают

Denis Lykov
22:31
... в немчурляндию ... не ездок))
Стоимость MSI GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт упала ниже рекомендованной спустя неделю после её дебюта
RadeoForce
22:31
нет смысла брать 10гб за 40К, когда можно взять 6800xt 16гб за 31К https://www.avito.ru/lipetsk/tovary_dlya_kompyutera/videokarta_asrock_rx_6800_16gb_phantom_gaming_3232837891?slocation=621540
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
Denis Lykov
22:18
... платка 8,2 К на кактусе ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Алексей Диянов
22:12
мало, кто знает о нём... не раскрученная вселенная...
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
HarryCartman
22:10
Надежность у жд как была в разы выше, так и осталась. Никогда не буду хранить бэкапы на ссд. Ставить онлайн игры на ссд тоже чушь ещё та, один черт будешь ждать когда у всех инет прогрузится и их каль...
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
UglyGuy
22:09
Долбонавты... Они повсюду.
За NFT самого первого твита на аукционе предложили $2000 при том что он был ранее куплен за $2,9 млн
Дмитрий
22:07
Китайцам на 50 баксов дороже по братски америкосы продают.
В Китае появилась карта RTX для молодежи – RTX 4060 Youth Edition
Марат Ахмадуллин
22:02
А ведь когда-то на этом сайте можно было узнать, как разогнать что-то до предела, какие есть фишки у определенной модели матери, тебе в комментариях могли что-то дельное посоветовать... А сейчас как н...
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
Джон Ренбо
21:46
Просто ты слишком сильный и смелый
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
Ezdiumno ru
21:40
Отлично! Под микроскоп ее и изучать, изучать, изучать! Где у нее слабые места?
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем