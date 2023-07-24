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В рамках Координационного совета по вооруженным силам состоявшегося 18 июля заседания премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об увеличении объемов поставок новейших самолетов Су-57. По состоянию на конец июня оборонное ведомство РФ уже получило от ВПК новую партию Cy-35C. Кроме того, ускоренными темпами ведется производство других машин ОКБ "Сухой".

На фотографии представлен сборочный цех серийного Су-57

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Журналист российской газеты "Известия" и основатель портала "Военная Россия" Дмитрий Корнев ознакомились с самолетами, производство которых ведет прославленное конструкторское бюро российской армии. Он рассказал о том, насколько важную роль играют эти самолеты в специальной военной операции на Украине.

Избыточный потенциал Cy-57

Cy-57 - Самые перспективные крылатые машины 5-го поколения, производятся в Комсомольском-на-Амуре авиационном объединении имени Ю.А. Гагарина. Этот новейший самолет обладает пониженной радиолокационной заметностью, современным ударным вооружением, уникальными радиолокационными комплексами и непревзойденными информационными возможностями - визитной карточкой современной боевой авиации.

Cy -57 способен выполнять задачи класса "воздух-земля" на расстоянии до 300 километров используя новейшие крылатые авиаракеты Х-69, а также широкий арсенал управляемых боеприпасов, выскоточную X-38MЭ8 и другие перспективные виды вооружений. Кроме того, истребитель обладает возможностью вести высокоманевренные боевые действия в воздухе с любым современным военным самолетом вероятного противника на малых, средних и больших расстояниях.

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Cy-57 — cамый перспективный российский боевой самолет 5-го поколения

Избыточный боевой потенциал Cy-57 для воздушного пространства спецоперации на Донбассе не мешает боевым подразделениям воздушно-космических сил РФ оттачивать боевое применение этого новейшего самолета. Экипажи истребителей ведут непрерывную работу по повышению эффективности взаимодействия с другими боевыми машинами и беспилотными летательными аппаратами.

В настоящее время идет расширение масштабов производства Cy-57. До начала CBO эти самолеты производились в сравнительно небольших количествах - от двух до четырех единиц в год. Так, если в 2021 году было построено всего два Cy-57, то в 2022 году в распоряжение Воздушно-космические силы России поступило шесть самолетов. В этом году OAK планирует еще больше нарастить масштабы производства. Согласно прогнозам, к 2028 году российская авиация получит 76 экземпляров Cy-57.

Кроме того, в ближайшее время программа T-50 ожидает серьезная модернизация, в рамках которой Cy-57 получит новую двигательную установку, что еще больше улучшит его летно-технический потенциал. Для решения этих задач, с большой долей вероятности, будут заключены новые контракты. Производство модернизированных вариантов Cy-57M будет продолжено в широких масштабах и после 2028 года.

Тяжёлый ударный дрон C-70 «Охотник»

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В связке с Cy-57 раскрывает свои возможности малозаметный беспилотный самолет С-70 "Охотник". Эту машину также разрабатывает опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого. Получая данные целеуказания от Cy-57, “Hunter” способен самостоятельно наносить удары по наземным объектам, защищенным мощными средствами противовоздушной обороны. Работа в связке БПЛА - истребитель начала вестись накануне спецоперации, и уже в июне этого года были зафиксированы первые случаи участия С-70 в боевых действиях на Украине.

C-70. Фотография предоставлена издание Naked Science

За этими беспилотниками будущее боевой авиации, пишет газета "Известия", они способны самостоятельно проникать в зону ПВО противника и эффективно уничтожать ее, координируя свои действия с ведущим самолетом. "Охотник" отличается впечатляющим лётно-техническим потенциалом: радиус действия до 6000 километров, максимальная скорость полета 1400 километров в час, боевая нагрузка - до 3 тонн авиабомб и управляемых боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", практический потолок свыше 10 тысяч метров.

Cy-35C Фланкер-Э+

Многоцелевой истребитель Cy-35C поколения 4++ является глубокой модернизацией Cy-27 и мощным средством обеспечения господства в воздухе. Cy-35C способен выполнять как штурмовые задачи, так и операции по уничтожению самолетов противника.

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Современные Cy-35C значительно эволюционировали по сравнению с первоначальными вариантами самолетов такого класса. С начала первого полета в 2008 году до середины 2021 года было построено свыше 120 Cy-35. Сегодня на вооружении таких истребителей находятся ракеты "воздух-воздух" P-37M с дальностью поражения около 400 килотметров, боевой частью массой 60 килограмм и скоростью в 6 Махов. Для работы на средних дистанциях используется управляемые ракеты P-77 (PBB-AE), которые позволяют эффективно наносить удары по воздушным целям Вооруженных Сил Украины без необходимости проникновения в зону их ПВО.

Ранее сообщалось, что Иран в рамках военного контракта закупил 24 истребителя ОКБ Сухого Су 35 Flanker E, построенных для ВВС Египта. Фотография предоставлена издание Naked Science.

Кроме того, на вооружении Cy-35C находятся антирадарные ракеты класса X-31ПМ "Тень" способные в режиме реального времени поражать любые обнаруженные средства вражеских средств противовоздушной обороны.

Серийное производство этого самолета также ведется в Комсомольске-на-Амуре, причем не только для российских BBC, но и на экспорт. Cy-35 - яркий пример современного российского авиастроения, согласно прогнозам, объемы его производства в будущем будут только расти.

Cy-34CM "Защитник"

Строительство Cy-34CM ведет Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова. С 2008 по 2022 год было построено более 100 таких машин. Сегодня они составляют основу фронтовой бомбардировочной авиации России.

В Соединенных Штатах назвали российский Cy-34 "королем" сверхзвуковой авиации. Фотография предоставлена издание Naked Science

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик предназначен для нанесения ударов по наземным целям и способен работать как с неуправляемыми боеприпасами, так и с высокоточными ракетами. В настоящее строительство Cy-34CM идет полным ходом в рамках контракта 2020 года, предусматривающего поставку в ВКС РФ еще 24 таких машин.

Истребитель-бомбардировщик Cy-34 активно принимает участия с самого начала боевых действий на Украине. В том числе - выполнение ударных задач по поддержке сухопутных войск, самостоятельные операции по ликвидации средств ПВО, уничтожение складов оружия, топливных хранилищ и другой критической инфраструктуры ВС Украины.

Ударный потенциал Cy-30

Cy-30 изначально разрабатывался как экспортный вариант многоцелевого истребителя. Начиная с 90-х годов прошлого столетия, самолет успешно эксплуатируется в различных странах. Производство Cy-30 ведется на Иркутском авиационном заводе. В 2012 году на базе модернизированного Cy-30 МКИ, поставляемого в Индию, для российских BBC был разработан вариант Cy-30CM .

В настоящее время на вооружении российской Армии находится около сотни Cy-30CM. Помимо этого, Cy-30CM и Cy-30CM 2 входят в состав авиации ВМС РФ. Модернизированный многоцелевой истребитель по ряду систем и вооружений идентичен самолету Cy-35C. Однако, в отличие от своего аналога, экипаж Cy-30 состоит из двух человек.

Боевая нагрузка самолета Су-30СМ составляет 8000 килограмм, Практический потолок 17 км. Фотография предоставлена издание Naked Science

В ходе боевых действиях на Украине Cy-30CM выполняют как ударные задачи с применением антирадиолокационных боеприпасов классов X-31 и X-58, так и участвуют в патрулировании воздушного пространства. Возможности увеличения производства самолетов Cy-30CM2 на Иркутском авиационном заводе достаточно велики, и они, скорее всего, будут задействованы в полной мере.

В настоящее время в производстве находятся четыре крылатые машины ОКБ "Сухой" и один перспективный тяжелый ударный беспилотник. Можно сказать, что на этих самолетах держится вся основная работа спецоперации. И в этом году парк этих грозных машин станет еще больше.