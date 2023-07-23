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НАТО — это Организация Североатлантического договора, но этот альянс, как бы это сказать поделикатнее, проявляет все больший интерес к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Лидеры четырех государств АТР - Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии - уже второй год подряд получают приглашение принять участие в ежегодном саммите Североатлантического альянса. Впервые в истории объявив Китай "угрозой" во время прошлогоднего заседания в Мадриде, НАТО усилила критику в адрес Пекина на последнем саммите в Вильнюсе. Несмотря на возражения Франции, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об открытии представительства НАТО в Японии все еще находится в процессе обсуждения.

В истории известно немало примеров, когда многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, становились жертвами жестокого западного колониализма, а также жестокости императорской Японии. Расширение Азиатско-Тихоокеанского региона вряд ли бы получило единодушное одобрение в НАТО. Фотография представлена изданием Al Mayadeen English.

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Грубо говоря, присутствие сил НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе может оказаться контрпродуктивным для стабильности и мира в регионе.

Прежде всего, после окончания "холодной войны" военный альянс не снискал себе хорошей репутации в плане обеспечения стабильности в мире. Его бомбардировки во время войны в Косово, безусловно, нарушили Устав Организации Объединенных Наций, и эти удары отнюдь не способствовали решению проблем, стоявших за этим конфликтом. Вряд ли стоит доказывать, что 20-летняя операция НАТО в Афганистане была успешной. Не последнюю роль альянс сыграл и во вторжении американцев в Ирак. В значительной степени причиной хаоса в Ливии с 2011 года является нападение сил НАТО на Муаммара Каддафи. Почти во всех этих случаях вмешательство НАТО осуществлялось с якобы благими намерениями, но итоге обернулось новыми трагедиями и страданиями мирного населения. При этом ситуация на Украине наглядно продемонстрировал, как попытки Запада "загнать в угол" большую державу, руководствуясь риторикой "мы против них", привели к самому крупномасштабному военному конфликту в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Учитывая репутацию НАТО, маловероятно, что альянс сможет стать силой добра, распространив свое присутствие на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Попытки НАТО расшириться на Восток аргументируются тем, что безопасность альянса все больше зависит от ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а параллель между Украиной и Тайванем — это тезис, который сегодня поддерживают некоторые лидеры Североатлантического альянса. Однако, с точки зрения многих государств АТР, существует реальная обеспокоенность тем, что одержимость НАТО идеей "межблоковой" конфронтации распространится по региону подобно вирусу, вызывая тем самым обострение региональной напряженности. "Оставьте нас в покое!" — вот, пожалуй, главный сигнал, который регион пытается донести до НАТО.

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Разумеется, это вовсе не означает, что в АТР не существует своих проблем в отсутствие НАТО. Однако в целом для региона главным является стремление к сотрудничеству и экономическому развитию, а не к групповым политическим действиям. Об этом можно судить уже по тому, что крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле - RCEP - охватывает страны именно этого региона. По прогнозам Международного валютного фонда, сделанным в апреле, в 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечит около 70 процентов глобального роста.

Главную роль в процветании региона играет Китай - крупнейший торговый партнер большинства экономик АТР. Даже для таких стран, как Япония и Австралия, геополитически "враждующих" с Пекином, сотрудничество с Китаем имеет немаловажное значение для их экономик. В прошлом году опрос общественного мнения, проводившийся японским правительством, показал, что жители Юго-Восточной Азии рассматривают Китай как наиболее важного перспективного партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Поэтому, попытки Североатлантического альянса — настроенного крайне враждебно по отношению к Китаю — вмешаться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона не могут вызывать одобрения в АСЕАН.

Североатлантический альянс, возглавляемый Соединенными Штатами, прилагает огромные усилия для проникновения в Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет китайский военный эксперт. Этот регион нужен альянсу как опорный плацдарм, иначе у него не хватит сил для борьбы с Пекином и Москвой. Однако это принесет лишь беды местным жителям, поэтому им не следует "пускать волка в дом".

Когда на днях бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг назвал Йенса Столтенберга "самым большим дураком на международной арене" за его идею расширения НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион, мало что говорило о том, что он преследовал какие-то личные или партийные политические цели. На самом деле Китинг и Энтони Альбанезе, нынешний премьер-министр Австралии, принадлежат к одной и той же политической партии. Его комментарий был обусловлен искренним беспокойством по поводу милитаризма, который США и НАТО могут распространить на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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В истории много примеров, когда страны АТР, включая Китай, становились "жертвами" жестокого западного колониализма, а также жестокости императорской Японии. Большинство из них ушли в прошлое, но это не означает, что история притеснений и запугиваний может быть предана забвению. Именно поэтому, в частности, многомиллиардная тяжба касательно земельных претензий, относящихся к эпохе британского империализма, грозит омрачить нынешние отношения Европы с Малайзией. Сегодня Япония находится в авангарде попыток добиться присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На саммите в Вильнюсе Япония и НАТО подписали соглашение, которое должно перевести их сотрудничество из традиционной сферы безопасности в область новых технологий и стратегических коммуникаций. Откровенно говоря, подобный сценарий несет в себе риск "воскресить в памяти" жителей стран АТР воспоминания о колониальном и империалистическом прошлом.

К тому же, экспансия в Азиатско-Тихоокеанский регион вряд ли найдет единодушную поддержку в рядах НАТО. Так, президент Франции Эммануэль Макрон, как известно, придерживается мнения, что НАТО географически должна быть ограничена Северной Атлантикой. Более того, согласно недавнему опросу, проведенному Европейским советом по международным отношениям, большинство жителей Европы согласны с Макроном в том, что "европейцы не должны быть простыми марионетками Америки и ввязываться в кризисы, которые их не касаются". Макрон сделал это замечание в начале этого года, когда возвращался из визита в Китай.

Хотя "ястребиная" риторика некоторых европейских лидеров в отношении Китая, как правило, привлекает повышенное внимание СМИ, на деле многие страны Европы, входящие в НАТО, - Венгрия, Греция, Испания, Португалия и другие - поддерживают с Китаем теплые отношения. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Китай — это страна, от сотрудничества с которой можно получить много пользы. Ни одна из этих стран не хотела бы, чтобы из-за провокационного расширения НАТО на Восток у них отняли возможности, связанные с Китаем.

Лидеры Североатлантического альянса официально заявили, что безопасность союза неразрывно связана с другими регионами мира, в том числе с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Предпринимаются попытки укрепить взаимоотношения блока с государствами АТР, чтобы поддержать Вашингтона по противодействию Пекину. Фотография представлена изданием Inosmi.В НАТО заявляют, что украинский кризис вдохнул в альянс новую жизнь. Однако тот факт, что большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки заняли нейтральную позицию по отношению к этому конфликту, многое говорит о том, как в действительности воспринимается НАТО в огромном незападном мире. Вместо того чтобы пытаться расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, альянсу следует серьезно задуматься о своих собственных проблемах.