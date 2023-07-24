Украинские боевые машины M2 "Брэдли" получили реактивную броню и, возможно, другие "апгрейды", способные повысить живучесть автомобиля.

В настоящее время ВС Украины совместно с западными инструкторами пытаются провести модернизацию доставленных из США боевых машин пехоты M2A2 Bradley ODS с помощью комплекта усиленного бронирования Bradley Urban Survival Kit [BUSK]. В частности, для снижения последствий поражающих факторов противотанкового вооружения используется блочная динамическая броня (Explosive Reactive armour, реактивная броня) и Bradley Reactive Armor Tiles [BRAT].

Американский солдат находится рядом с боевой машиной Bradley (BFV), оснащенной защитными плитками BRAT, во время патрулирования в районе нефтяных скважин Румайлан (Рмейлан) на северо-востоке Сирии 22 июня 2021 года. Фотография представлена Агентством Франс Пресс. (Delil SOULEIMAN / AFP)

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В состав комплекта BUSK входит элементы дополнительной защиты различных узлов машины, в том числе командирской башенки, бронирования днища для защиты от взрывных устройств, бензобака, сиденья водителя и самой турели. Насколько широко будет применяться пакет BUSK на украинских "Брэдли", пока неизвестно.

Концепция BUSK была разработана в ходе Иракской войны (см. вторжение США и их союзников в Ирак) в 2000-х годах. Позднее она была принята на вооружение в Южной Корее в виде модернизированных комплектов BUSK III. В последнее время Киев пытается установить эти пакеты на свою бронетехнику, считая, что это поможет повысить живучесть машин. Такие модификации не происходят без веских на то причин, часто в виде горького и дорогостоящего боевого опыта.

Бронетехника ВС Украины постоянно подвергается угрозам со стороны российских противотанковых управляемых ракет и мин, пишет прозападное издание Bulgarian Military. Комплекс BUSK позволяет снизить уровень этих рисков. Несмотря на многочисленные потери и разрушения, "Брэдли" иногда защищали свои экипажи, при этом некоторые поврежденные машины были восстановлены и возвращены на поле боя. Соединенные Штаты обязались дополнительно поставить Украине 190 боевых машин пехоты Bradley. Пока неясно, будет ли пакеты BRAT или полноценные BUSK передаваться Киеву на постоянной основе.

Что такое пакет модернизации BUSK?

Реактивная броня BUSK сконструирована таким образом, что при попадании в нее кумулятивного заряда РПГ она детонирует, снижая тем самым эффективность удара. Реактивная броня, состоящая из элементов защиты, установленных по бокам машины, предназначена для подрыва гранат РПГ до того, как они попадут в основную броню, что еще больше снижает их эффективность.

"Орудийный щит" обеспечивает дополнительную защиту основного вооружения машины - 25-мм пушки M242 Bushmaster. При изготовлении пакета BUSK используются различные конструкционные решения, включая сталь, алюминий и композитные материалы. Точный состав брони машины засекречен, но известно, что она состоит из комбинированных стальных и керамических материалов.

M2A2 Bradley ODS-SA IFV, оборудованные комплектом Bradley Urban Survival Kit (BUSK) с реактивными бронеплитками Bradley Reactive Armored Tiles (BRAT), которые установлены на передней и боковых поверхностях корпуса и башни. Комплекс BRAT позволяет снизить степень поражения самых разнообразных угроз, включая кинетические снаряды, осколки, гранаты РПГ и т.д. Комплект BUSK увеличивает массу транспортного средства более чем на 3 тонны. Journal War Zone.

Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и массы. Кроме того, BUSK оснащен несколькими современными электронными системами, в том числе тепловизионной и лазерным дальномером, позволяющими экипажу обнаруживать и поражать цели в городских условиях.

Потери нескольких боевых машин Bradley на начальном этапе контрнаступления, а также постоянная деградация парка в результате поломок или списания привели к тому, что Соединенные Штаты решили предоставить Украине несколько партий дополнительных машин M2. На данный момент Вашингтон пообещал Киеву предоставить 190 боевых машин пехоты Bradley. По информации нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действ Oryx, на данный момент на Украине уничтожено 15 "Брэдли", 16 машин получили повреждения, четыре единицы - брошены. Реальная цифра, скорее всего, гораздо выше, поскольку организация Oryx ведет учёт только тех автомобилей по которым есть визуальное подтверждение.

Тем не менее, этот тип бронеавтомобиля оказался довольно живучим и часто спасал экипажи в тех случаях, когда использование другой бронетехники привело бы к верной гибели. Украинцам даже удалось починить несколько поврежденных "Брэдли" и вернуть их в строй. При этом неясно, является ли установка этих комплектов в качестве ответной меры или это планировалось в течение какого-то времени. Первое представляется наиболее вероятным, учитывая потери последних недель.

Броня Bradley IFV рассчитана на противодействие различным угрозам - от огня стрелкового оружия и артиллерийских снарядов до самодельных взрывных устройств (СВУ). При этом защита Bradley не ограничивается только броней. Боевая машина пехоты оснащена целым рядом других защитных систем - дымовыми гранатометами, лазерной системой предупреждения, системой активной защиты (APS), способной обнаруживать и перехватывать подлетающие снаряды. Все эти системы, работая в едином ключе, должны обеспечить машине и ее экипажу максимальный уровень безопасности.

Согласно техническому заданию, БМП Bradley должна обеспечивать высокую маневренность, защищать экипаж от химического, бактериологического и ядерного оружия, позволяя при этом вести полноценные боевые действия, не покидая машины.

На украинских боевых машинах пехоты M2A2 Bradley ODS-SA появилась реактивная броня Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT). Установка таких систем защиты повышает шансы машины выстоять при попадании противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) или реактивного снаряда. Journal War Zone.

Западные эксперты считают, что американская БМП Bradley является одной из самых надежных и хорошо защищенных машин. "Броня машины, играет ключевую роль в ее победах на поле боя, продолжает развиваться и адаптироваться к постоянно растущим и изощренным угрозам, обеспечивая ее место на переднем крае военных технологий и возможностей" -, пишет американский военный журнал War Zone. “Представьте себе смесь стали, алюминия и композитных материалов, которые, соединившись, образуют непробиваемый щит. Именно из таких материалов состоит броня боевой машины пехоты Bradley. При этом ее точный состав зависит от модели, варианта исполнения, назначения и требуемого уровня защиты”.

Неясно, станут ли комплекты BRAT или полноценный BUSK стандартом для "Брэдли", состоящих на вооружении Украины. В этой связи будет интересно посмотреть, пишет War Zone, как эти американские системы поведут себя в условиях высокоинтенсивного боя, для которого они и были разработаны.