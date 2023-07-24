Парная охота: В воздухе замечен тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" в связке с истребителем ВКС РФ
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На фоне появившихся сообщений о том, что ВКС России начали применять на территории Украины тяжелый ударный малозаметный беспилотник С-70 "Охотник", в неизвестной локации были замечены истребитель МиГ-29 в "компании" БПЛА "Hunter" .
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На видеоролике, распространившемся в социальных сетях, можно увидеть, как беспилотник, похожий на дрон построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло" парит рядом с самолетом МиГ-29. Предположительно этот полет являлся финальным этапом летных испытаний. При этом время и место съемки не уточняются, а пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации официально не подтвердила эту информацию.
В конце июня появились первые слухи о том, что в воздушном пространстве Украины "работает" тяжелый малозаметный "Охотник. Ряд украинских Telegram-каналов опубликовал кадры тяжелого ударного беспилотного комплекса С-70 "Охотник", вызвав интерес у военных обозревателей.
Несколько позже появились сообщения о том, что С-70 предположительно совершал полеты в Сумской области.
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После того как главы областных военных администраций Сумской и Полтавской областей сообщили о взрывах в Сумах и Кременчуге во вторник 27 июня, появились предположения, что эти удары нанес беспилотник С-70 "Охотник" по инфраструктуре и военным объектам Вооруженных сил Украины. Однако эти заявления официально не были подтверждены ни Москвой, ни Киевом, что делает последний видеоролик еще более интригующим.
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Как стало известно из открытых источников, два беспилотных летательных аппарата "Охотник" уже прошли летные испытания, и еще два находятся в рамках строительства/летных испытаний.
Видеоролик заинтересовал внимание тем, что на нем запечатлен полет перспективного малозаметного беспилотника в связке с не самой современной боевой машиной Воздушно-космических сил России - МиГ-29. Это очень важный момент, поскольку в будущем "Охотник" будет летать в паре со стелс-истребителем пятого поколения Су-57 "Преступник" в качестве "верного" ведомого.
Военный эксперт, директор музея Войск противовоздушной обороны, Юрий Кнутов ранее отмечал: "Су-57 способен управлять роем беспилотных летательных аппаратов "Охотник", и такая комбинация открывает широкие возможности для решения стратегических боевых задач". Дрон C-70 построен по той же аэродинамической схеме, что и Су-57. Причем именно на Украине самолеты Су-57 решали боевые задачи и вернулись незамеченными".
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По неоднократным заявлениям российских чиновников и военных экспертов, "Охотники" смогут летать под командованием истребителя Су-57 в формате пилотируемой и беспилотной группы, изучением этого вопроса также усиленно занимаются и Соединенные Штаты. Пентагон планирует приобрести не менее тысячи аналогичных ударных дронов, которые будут летать вместе с истребителями F-35, ну или с истребителями следующего шестого поколения.
Напомним, что в весной 2021 года первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Андрей Ельчанинов отметил: "Такие самолеты и ударные БПЛА способны взаимодействовать не только друг с другом, но и в составе различных боевых порядков. Уже в самое ближайшее время появится возможность управлять несколькими БПЛА "Охотник" из кабины Су-57".
Ветеран Военно-воздушных сил Индии, военный эксперт, командир эскадрильи Виджайндер К. Тхакур, пояснил, что тяжелый ударный БПЛА С-70 будет иметь особое значение в силу не самых идеальных стелс-характеристиках Су-57.
"В отличие от американских боевых самолетов, Су-57 не обладает достаточной радиочастотной скрытностью, необходимой для проникновения в сильно защищенное воздушное пространство. Разумеется, Су-57 обладает высокими показателями малозаметности, но все же не такими, как американские "стелсы". Тем не менее, используя сочетание скрытности и мощных бортовых радиолокационных станций (БРЛС), Су-57 способен обнаружить и поразить не менее двух американских истребителей. По сравнению с Су-57, "Охотник" обладает превосходными показателями скрытности - очень низким коэффициентом заметности и подавлением инфракрасных сигнатур – примерно такими же, как у "американцев" Ф-22 и Ф-35", - пояснил Тхакур.
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После появления в социальных сетях видеозаписи полета С-70 "Охотник" в связке с МиГ-29 некоторые пользователи сети, а также военные эксперты высказали предположение, что в настоящее время проводятся летные испытания стелс-беспилотника с целью его последующей совместной эксплуатации с Су-57 "Преступник". Однако эти предположения проверить не удалось.
Что известно о беспилотнике С-70 "Охотник"?
Согласно прогнозам, беспилотник Сухого С-70 "Охотник" благодаря турбореактивному двигателю АЛ-31Ф будет развивать скорость до 1000 километров в час (км/ч) при радиусе действия 6 000 километров.
По данным военного ведомства России, беспилотник оснащен такими средствами, как система оптико-электронного целеуказания, радиотехнического оборудования и "…другими видами разведывательной аппаратуры".
Максимальная взлетная ударного дрона "Охотник" в зависимости от модификации может составлять от 20 до 25 тонн, что позволяет ему нести солидную боевую нагрузку. С-70 способен незамеченным проникать в воздушное пространство и наносить удары по ключевым объектам противника. Тем не менее, "Охотник" не сможет защитить себя, если попадет в засаду, "устроенную" пилотируемыми истребителями противника. Су-57 "Преступник" и Су-70 "Охотник" могли бы стать универсальной штурмовой командой.
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Первый полет опытного экземпляра С-70 был совершен в августе 2019 года, а в сентябре этого же года он выполнил свою первую боевую задачу в рамках совместного полета с истребителем Су-57. По имеющийся информации, во время боевых испытаний в январе 2021 года беспилотный летательный аппарат задействовал неуправляемую 500-килограммовую авиационную бомбу, сброшенную из внутреннего отсека, для уничтожения цели на земле.
По данным доклада МО РФ за январь 2021 года, С-70 провел первое боевое испытание, сбросив неуправляемые боеприпасы на цель на тренировочном полигоне Ашулук в Астраханской области. Серийное производство и поставки C-70 "Охотник" запланированы на 2024 год.
Российские официальные лица и военные эксперты неоднократно заявляли, что Cy-57 и "Охотник" способны уничтожить ключевые стратегические объекты, включая командные центры Североатлантического альянса, военно-гражданские объекты двойного назначения, а также расчистить путь для доставки боевой нагрузки тяжелым бомбардировщикам Ty-22M, носителям крылатых ракет X-101 или гиперзвуковых комплексов "Кинжал".
Первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков подчеркнул, что ни одна из стран-членов Североатлантического альянса (NATO) не имеет беспилотной системы, способной конкурировать с "Охотником".
"Охотник" способен проникать в сильно защищенное воздушное пространство противника, самостоятельно наносить удары или передавать данные о целеуказании на самолет поддержки Cy-57 или ракетную батарею. Беспилотный летательный аппарат "Охотник" может быть гораздо эффективнее крылатых ракет и поражать цели, находящиеся далеко за линией фронта противника, находясь при этом под контролем экипажа Cy -57.
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