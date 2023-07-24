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На фоне появившихся сообщений о том, что ВКС России начали применять на территории Украины тяжелый ударный малозаметный беспилотник С-70 "Охотник", в неизвестной локации были замечены истребитель МиГ-29 в "компании" БПЛА "Hunter" .

Российский ударный стелс-беспилотник С-70 в сопровождении истребителя МиГ-29 замечен в совместном полете. На фото совместные действия С-70 и Су-57.

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На видеоролике, распространившемся в социальных сетях, можно увидеть, как беспилотник, похожий на дрон построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло" парит рядом с самолетом МиГ-29. Предположительно этот полет являлся финальным этапом летных испытаний. При этом время и место съемки не уточняются, а пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации официально не подтвердила эту информацию.

В конце июня появились первые слухи о том, что в воздушном пространстве Украины "работает" тяжелый малозаметный "Охотник. Ряд украинских Telegram-каналов опубликовал кадры тяжелого ударного беспилотного комплекса С-70 "Охотник", вызвав интерес у военных обозревателей.

Несколько позже появились сообщения о том, что С-70 предположительно совершал полеты в Сумской области.

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После того как главы областных военных администраций Сумской и Полтавской областей сообщили о взрывах в Сумах и Кременчуге во вторник 27 июня, появились предположения, что эти удары нанес беспилотник С-70 "Охотник" по инфраструктуре и военным объектам Вооруженных сил Украины. Однако эти заявления официально не были подтверждены ни Москвой, ни Киевом, что делает последний видеоролик еще более интригующим.

Как стало известно из открытых источников, два беспилотных летательных аппарата "Охотник" уже прошли летные испытания, и еще два находятся в рамках строительства/летных испытаний.

Видеоролик заинтересовал внимание тем, что на нем запечатлен полет перспективного малозаметного беспилотника в связке с не самой современной боевой машиной Воздушно-космических сил России - МиГ-29. Это очень важный момент, поскольку в будущем "Охотник" будет летать в паре со стелс-истребителем пятого поколения Су-57 "Преступник" в качестве "верного" ведомого.

Военный эксперт, директор музея Войск противовоздушной обороны, Юрий Кнутов ранее отмечал: "Су-57 способен управлять роем беспилотных летательных аппаратов "Охотник", и такая комбинация открывает широкие возможности для решения стратегических боевых задач". Дрон C-70 построен по той же аэродинамической схеме, что и Су-57. Причем именно на Украине самолеты Су-57 решали боевые задачи и вернулись незамеченными".

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По неоднократным заявлениям российских чиновников и военных экспертов, "Охотники" смогут летать под командованием истребителя Су-57 в формате пилотируемой и беспилотной группы, изучением этого вопроса также усиленно занимаются и Соединенные Штаты. Пентагон планирует приобрести не менее тысячи аналогичных ударных дронов, которые будут летать вместе с истребителями F-35, ну или с истребителями следующего шестого поколения.

. В небе замечен тяжелый ударный российский беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник". Предполагаемые кадры испытательного полета тяжелого ударного отечественного БЛА Сухого С-70 "Охотник" в сопровождении истребителя МиГ-29.

Напомним, что в весной 2021 года первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Андрей Ельчанинов отметил: "Такие самолеты и ударные БПЛА способны взаимодействовать не только друг с другом, но и в составе различных боевых порядков. Уже в самое ближайшее время появится возможность управлять несколькими БПЛА "Охотник" из кабины Су-57".

Ветеран Военно-воздушных сил Индии, военный эксперт, командир эскадрильи Виджайндер К. Тхакур, пояснил, что тяжелый ударный БПЛА С-70 будет иметь особое значение в силу не самых идеальных стелс-характеристиках Су-57.

"В отличие от американских боевых самолетов, Су-57 не обладает достаточной радиочастотной скрытностью, необходимой для проникновения в сильно защищенное воздушное пространство. Разумеется, Су-57 обладает высокими показателями малозаметности, но все же не такими, как американские "стелсы". Тем не менее, используя сочетание скрытности и мощных бортовых радиолокационных станций (БРЛС), Су-57 способен обнаружить и поразить не менее двух американских истребителей. По сравнению с Су-57, "Охотник" обладает превосходными показателями скрытности - очень низким коэффициентом заметности и подавлением инфракрасных сигнатур – примерно такими же, как у "американцев" Ф-22 и Ф-35", - пояснил Тхакур.

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После появления в социальных сетях видеозаписи полета С-70 "Охотник" в связке с МиГ-29 некоторые пользователи сети, а также военные эксперты высказали предположение, что в настоящее время проводятся летные испытания стелс-беспилотника с целью его последующей совместной эксплуатации с Су-57 "Преступник". Однако эти предположения проверить не удалось.

Западные военные эксперты утверждают: "Учитывая, что Су-57 "Преступник" не обладает передовыми характеристиками малозаметности, полезность радиолокационных станций (БРЛС) бокового обзора становится очевидной - они способны снизить вероятность обнаружения машины с помощью тактики подсветки, особенно на больших дальностях, продолжая при этом активно наводить ракеты на цель".

Что известно о беспилотнике С-70 "Охотник"?

Согласно прогнозам, беспилотник Сухого С-70 "Охотник" благодаря турбореактивному двигателю АЛ-31Ф будет развивать скорость до 1000 километров в час (км/ч) при радиусе действия 6 000 километров.

По данным военного ведомства России, беспилотник оснащен такими средствами, как система оптико-электронного целеуказания, радиотехнического оборудования и "…другими видами разведывательной аппаратуры".

Максимальная взлетная ударного дрона "Охотник" в зависимости от модификации может составлять от 20 до 25 тонн, что позволяет ему нести солидную боевую нагрузку. С-70 способен незамеченным проникать в воздушное пространство и наносить удары по ключевым объектам противника. Тем не менее, "Охотник" не сможет защитить себя, если попадет в засаду, "устроенную" пилотируемыми истребителями противника. Су-57 "Преступник" и Су-70 "Охотник" могли бы стать универсальной штурмовой командой.

Первый полет опытного экземпляра С-70 был совершен в августе 2019 года, а в сентябре этого же года он выполнил свою первую боевую задачу в рамках совместного полета с истребителем Су-57. По имеющийся информации, во время боевых испытаний в январе 2021 года беспилотный летательный аппарат задействовал неуправляемую 500-килограммовую авиационную бомбу, сброшенную из внутреннего отсека, для уничтожения цели на земле.

По данным доклада МО РФ за январь 2021 года, С-70 провел первое боевое испытание, сбросив неуправляемые боеприпасы на цель на тренировочном полигоне Ашулук в Астраханской области. Серийное производство и поставки C-70 "Охотник" запланированы на 2024 год.

Российские официальные лица и военные эксперты неоднократно заявляли, что Cy-57 и "Охотник" способны уничтожить ключевые стратегические объекты, включая командные центры Североатлантического альянса, военно-гражданские объекты двойного назначения, а также расчистить путь для доставки боевой нагрузки тяжелым бомбардировщикам Ty-22M, носителям крылатых ракет X-101 или гиперзвуковых комплексов "Кинжал".

В небе замечен российский тяжелый БПЛА С-70 "Охотник" в сопровождении истребителя МиГ-29. Судя по кадрам совместных действий, это уже второй экземпляр перспективного беспилотного авиакомплекса с пониженной радиолокационной заметностью

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков подчеркнул, что ни одна из стран-членов Североатлантического альянса (NATO) не имеет беспилотной системы, способной конкурировать с "Охотником".

"Охотник" способен проникать в сильно защищенное воздушное пространство противника, самостоятельно наносить удары или передавать данные о целеуказании на самолет поддержки Cy-57 или ракетную батарею. Беспилотный летательный аппарат "Охотник" может быть гораздо эффективнее крылатых ракет и поражать цели, находящиеся далеко за линией фронта противника, находясь при этом под контролем экипажа Cy -57.