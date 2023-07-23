Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
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Поставки Соединенными Штатами кассетного оружия и боеприпасов с обедненным ураном на Украину, а также использование их Киевом говорят о том, что эти территории могут быть навсегда потеряны для России. Об этом пишет Шаббир Ризви антивоенный активист и политический аналитик, специализирующийся на внешней и внутренней политике Соединенных Штатов, геополитике и военной тематике для издания Al Mayadeen.
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Украина уже более месяца ведет столь ожидаемое Западом контрнаступление, результаты которого весьма печальны. Россия держит линию обороны, используя лишь частично мобилизованную армию. С другой стороны, Киев, казалось бы, делает все возможное - Украина провела несколько кампаний по мобилизации и получила материально-техническое обеспечение, вооружение и бронетехнику от стран Североатлантического альянса.
На протяжении всего конфликта Украина и Запад замалчивали данные о реальных потерях Вооруженных Сил Украины. ЦИПСса постоянно придумывает различные героические истории, типа "киевского призрака", чтобы заручиться поддержкой населения. В "тумане войны" очень важно придерживаться соответствующего нарратива. Это позволяет обеспечить общественную поддержку, получить оружие и финансовую помощь.
Сейчас этот туман рассеивается. Киев теряет территории, оружие, танки и - самое главное - информационный ресурс. Контрнаступление обернулось полной катастрофой и откровенным провалом - Киев даже признает потерю 30 процентов вооружений и бронетехники.
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Соединенные Штаты еще до начала специальной военной операции России были главными "спонсорами" Киева. Миллиарды долларов налогоплательщиков, выделенные в качестве помощи Украине, пошли в первую очередь на оружие и боеприпасы. В результате российской спецоперации США оказались в уникальной ситуации, когда они получили возможность попытаться ослабить Россию, не жертвуя ни одним американским бойцом или солдатом НАТО - за них все сделали украинцы.
Американский сенатор Линдси Грэм даже нагло заявил: "Русские умирают. США еще никогда не тратили деньги так удачно". Если этот конфликт и в самом деле является для США инвестициями в ослабление России, то теперь возможности для получения максимальной выгоды стремительно сокращаются.
Для того чтобы нанести как можно больший урон России в этом "закрывающемся окне", США идут на крайние меры - поставку ужасного и смертоносного оружия, которое в лучшем случае временно сдержит наступление русских, а в худшем - на долгие годы "изгадит и опустошит" регион.
В самом начале неудачного контрнаступления уничтожение бронетехники НАТО, в частности танков "Леопард" и "Брэдли", подтолкнуло Соединенные Штаты к одобрению поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном. Снаряды с обедненным ураном эффективно разрушают броню, но при этом оказывают разрушительный побочный эффект - они полностью загрязняют атмосферу, оставляя после себя катастрофические последствия на долгие годы. Пентагон использовал снаряды с обедненным ураном в иракском городе Фаллуджа. И вот теперь, спустя более десяти лет, этот город изменился до неузнаваемости. Дети рождаются с ужасными дефектами, которые могут привести к летальному исходу. Очень высок процент рака и выкидышей, при этом частицы урана был обнаружен даже в тканях человека.
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Через несколько недель после одобрения и начала поставок боеприпасов с обедненным ураном на Украину прибыли кассетные бомбы, вызвав возмущение мирового сообщества. Кассетное оружие содержит пакеты с суббоеприпасами, которые могут либо детонировать при падении, либо взрываться спустя годы. Использование кассетного оружия запрещено более чем в 100 странах мира из-за высокой вероятности неизбирательного поражения гражданского населения.
Применение как снарядов с обедненного урана, так и кассетных авиабомб допускает несколько вариантов, и ни в одном из них нет места для победы Украины.
Прежде всего, Украина не сможет вернуть себе стратегические территории, которые сейчас удерживаются россиянами. Поставки Соединенными Штатами этого оружия Украине - и его использование ВСУ - означают осознание того, что эта территория теперь окончательно потеряна, поскольку обедненный уран навсегда превратит ее в смертельную "ловушку" для мирного населения, а кассетные боеприпасы - в смертельную опасность. Отныне все эти проблемы будут возложены на Россию, которой придется годами заниматься мониторингом уровня радиации, дезактивацией и очисткой территории от неразорвавшихся боеприпасов.
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Кроме того, становится ясно, что Украина не только теряет тысячи военнослужащих, но и лишается возможности использовать танки, поставленные Западом. По оценкам военных экспертов, только в ходе текущего контрнаступления Вооруженные Силы Украины теряли примерно по тысяче солдат в день в течение недели. Тяжелая бронетехника и артиллерия Запада должны были дать результат, но не сделали этого - вместо этого в Telegram начали распространяться кадры с десятками горящих и захваченных танков. Президент Российской Федерации Владимир Путин даже прокомментировал ситуацию, отметив, что танки "красиво горят". Снаряды с обедненным ураном и кассетные боеприпасы должны сделать то, что не удалось реализовать с помощью обычного оружия.
Прибывающее на Украину оружие говорит также и о том, что НАТО на самом деле не придет на помощь. Саммит Североатлантического альянса, состоявшийся в этом месяце, принес Киеву огромное разочарование - не было предложено ни "дорожной карты", ни сроков вступления пострадавшей от боевых действий страны в НАТО. Сам же альянс не хочет ввязываться в прямую войну с Россией. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после того, как "победит Россию". Впрочем, этот комментарий был сделан в самый разгар неудачного контрнаступления. По мере того, как теплые летние деньки уходят, шансы на какой-либо значительный прорыв ВСУ стремительно сокращаются. Поставка этого оружия, - а это могло произойти в любой момент конфликта, - является способом удержать украинские войска в рамках поставленной англосаксами цели - убивать русских.
К этому следует добавить и тот факт, что с поставкой этого оружия Соединенные Штаты полностью утрачивают свои моральные устои. Несколько "прогрессивных" политиков в США выступили против отправки обоих видов оружия на Украину, а Джо Байден даже заявил, что отправка кассетных бомб на Украину стала "трудным решением".
"Трудные решения" принимаются в отчаянные времена - а отчаянные времена требуют отчаянных мер. Однако это оружие не принесет Украине ни победы, ни, главное, мира. А вот для США это стало прекрасной возможностью ослабить давнего глобального противника. К большому отчаянию Вашингтона, все идет не так, как планировалось.
В настоящее время украинские военные предпринимают попытки изменить стратегию контрнаступления. Позиции Российских Вооруженных Сил сильны как никогда, а "серые зоны", где происходят боестолкновения, не изменились в пользу ни одной из сторон. Если ВСУ удастся успешно применить свое новое оружие, то все равно придется прорываться через километры российских минных полей, маневрируя вокруг российской артиллерии и боевой авиации.
Сейчас, когда регион вот-вот начнет разрушаться в результате применения этого оружия, страны должны объединиться и выработать план по установлению прочного мира и налаживанию диалога - в противном случае Соединенные Штаты будут продолжать эскалацию кровавой бойни.
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