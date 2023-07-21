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Как сообщают многочисленные достоверные китайские и западные источники, компания оборонный концерн Chengdu Aircraft Industry Group увеличила производство истребителей пятого поколения J-20 до более чем 120 единиц в год. Об этом пишут военные эксперты американского журнала Military Watch Magazine.

На фотографии представлен истребитель пятого поколения Chengdu J-20 «Чёрный орёл» Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики

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Ранее Китай производил от 40 до 50 самолетов в год, однако заявления о новых масштабах поставок подтверждаются предыдущими оценками ускоренных темпов поступления истребителей в подразделения ВВС НОАК. По имеющейся информации, в начале года на вооружение китайских ВВС уже поступило более 200 истребителей Chengdu J-20, при этом только в первой половине 2023 года самолеты получили пять авиабригад НОАК. В их число вошли 55-й авиационный отряд, дислоцирующийся в Цзинине, что было официально подтверждено, а также 131-й авиационный отряд, базирующийся в Наньнине, 98-й воздушный корпус в Чунцине, 95-й авиаполк в Ляньюньгане и 97-й авиаотряд в Дацзу. Если эти данные подтвердятся, пишет MWM, то это будет убедительным подтверждением сообщений о том, что поставки осуществляются в несколько раз быстрее, чем в предыдущие годы.

Китайский самолет J-20 - один из двух истребителей пятого поколения в мире, который находится в стадии серийного производства и представлен на вооружении эскадрилий наряду с американским F-35 Lightning II. Однако если F-35 - гораздо более легкий однодвигательный самолет, предназначенный в первую очередь для выполнения задач класса "воздух - поверхность", то J-20 - тяжелый двухдвигательный истребитель, хорошо приспособленный для ведения воздушного боя. Можно сказать, что он в общих чертах эквивалентен американскому F-22 Raptor, производство которого из-за ряда проблем завершилось в 2011 г., а снятие с вооружения ожидается в 2023 или 2024 году. Система авионики на F-22 значительно отстает от систем на J-20 и F-35, а такие ключевые компоненты, как радары с распределенной апертурой или нашлемные прицелы, вообще не предусмотрены.

Кроме того, у F-22 сильно ограничены возможности сетевого взаимодействия с другими самолетами, что крайне важно для ведения боевых действий в XXI веке. Первая встреча китайских самолетов J-20 и американских F-35 была зафиксирована в марте 2022 года над акваторией Восточно-Китайского моря. В том же году Народно-освободительная армия Китая гораздо чаще стала использовать боевые самолеты пятого поколения для морского патрулирования.

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Достоинством китайского самолета является гораздо более высокие показатели скорости, потолка высоты и скороподъемности; способность к сверхкрейсерскому полету. J-20 обладает гораздо большей маневренностью и гораздо более мощным радиолокационным и ракетным арсеналом, чем F-35, а также более дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" работающих как в зоне видимости, так и за ее пределами. Такое преимущество в дальности поражения еще более усиливается за счет больших высот, с которых истребитель может вести огонь по целям.

Военно-воздушные силы Народно-освободительная армия Китая увеличивают закупки стелс-истребителей пятого поколения J-20 до 120+ в год, в то время как ВВС США получат всего 48 самолетов F-35 Lightning На фотографии представлен истребитель пятого поколения Chengdu J-20 Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики

Объемы производства свыше 120 самолетов в год выведут Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в лидеры по темпам перехода на боевые самолеты пятого поколения. Для сравнения: ранее ожидалось, что производство F-22 составит немногим более 60 самолетов в год при общим тираже в 750 самолетов, однако после сокращения заказов на 75% производственные линии так и не были доведены до таких масштабов. Несмотря на то, что самолет F-35 имеет гораздо меньшие размеры, темпы его производства составляют немногим более 140 самолетов в год. В настоящее время компания Lockheed Martin планирует выпускать по 156 самолетов в год, что, по имеющимся данным, является трудновыполнимой задачей.

Однако F-35 не только гораздо легче китайского аналога, но и производится более чем для десятка ВВС по всему миру - от Королевских ВМС Великобритании до Сил воздушной самообороны Японии, в то время как J-20 производится исключительно для военно-воздушных сил НОАК. Таким образом, ВВС США, которые, как ожидается, будут продолжать получать F-35 в количестве примерно 48 единиц в год, по крайней мере, до середины десятилетия, значительно опережают своего китайского оппонента в переходе на истребители пятого поколения, закупая их более чем на 250% интенсивнее. Первоначально предполагалось, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов будут приобретать по 110 самолетов F-35 в год, но в результате многочисленных проблем по реализации этой программы и значительного перерасхода средств этот показатель был снижен сначала до 80, затем до 60 и, наконец, всего до 48 новых машин.

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Увеличение объемов производства китайских истребителей J-20 происходит на фоне перехода к выпуску нового варианта J-20B - самолета, обладающего более высокими характеристиками скрытности и новым двигателем WS-15, значительно улучшающим эксплуатационный потенциал машины. В марте было официально заявлено о начале серийного производства двигателей WS-15, которые, как согласно прогнозам, обеспечивают большую тягу, чем любой другой двигатель в мире, за исключением более мощного F135 для F-35. Благодаря двухдвигательной компоновке J-20 будет обладать более высокими показателями тяговооруженности, чем любой другой истребитель этого класса.

Производство J-20 значительно активизировалось, после того как истребитель перешел с временной модификации российского двигателя АЛ-31Ф М2 на отечественный аналог WS-10C, который, как утверждалось, был более надежным для операций на море и позволял летать на сверхзвуковых скоростях без использования форсажных камер, потребляющих много топлива. Таким образом, дальнейшее расширение производства, приуроченное к ожидаемому поступлению WS-15 на вооружение, соответствует наметившимся тенденциям. Если учесть, что о начале полномасштабного серийного производства J-20 было объявлено в декабре 2021 г., то ускорение темпа поставок к началу 2023 г. вполне может являться причиной этого и означать завершение производства более старых моделей J-20A с двигателями WS-10C.

Истребитель военно-воздушных сил США F-35A с цветовой схемой, имитирующей китайский J-20. Самолет предназначен для подготовки американских пилотов к отражению атак потенциального противника.

Расширение производственных мощностей J-20 свидетельствует о превращении Китая в крупнейшего мирового игрока в области военной авиации, не уступающего Соединенным Штатам. Если рассматривать закупки J-20 в перспективе, то российские вооруженные силы, имевшие в эпоху СССР самый большой в мире парк истребительной авиации, получают ежегодно не многим более 50 истребителей всех четырех серийных классов, вместе взятых.

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Такие объемы поставок обусловлены тем, что Россия, являясь третьим в мире производителем истребителей, ориентируется на гораздо более дешевые самолеты четвертого поколения, а также необходимостью компенсировать практически полное отсутствие поступлений в 1990-х и 2000-х годах. Российский истребитель пятого поколения Су-57, который, по оценкам, гораздо дешевле F-35 или J-20, во второй половине десятилетия будет производиться в объеме от 14 до 20 самолетов в год, причем в 2022 году ВПК РФ построил всего шесть таких самолетов, в то время как в 2021 году их было построено только два. Таким образом, у китайской и американской истребительной индустрии практически не осталось конкурентов.

Приобретение J-20 для Китая не только совершенно уникально по своим масштабам, но и осуществляется параллельно с крупными заказами на строительство огромного количества боевых самолетов других классов, включая ожидаемые в ближайшем будущем поставки истребителей пятого поколения FC-31 для ВМС НОАК. Несмотря на очень низкую долю экспорта военной техники, КНР уже давно превзошла Соединенные Штаты по производственному потенциалу танков, боевых кораблей и самолетов, что стало отражением более серьезных диспропорций и в гражданском промышленном потенциале.

Истребители пятого поколения "китаец" Chengdu J-20 «Чёрный орёл» (вверху) и "американец" F-35 Lightning II (F-35 «Молния II»). У Ф-22 сильно ограничены возможности сетевого взаимодействия с другими самолетами, что крайне важно для ведения боевых действий в XXI веке.

Так, например, в недавних отчетах американского Управления военно-морской разведки отмечалось значительное расхождение между китайским и американским судостроительным потенциалом, причем первый превышал второй почти в 200 раз. Таким образом, новая информация о производстве J-20 свидетельствует о том, что Китай имеет все шансы удержать лидерство и в производстве истребителей пятого поколения, а в силу сложившихся тенденций, скорее всего, это лидерство Америке вряд ли удастся восстановить после его потери.