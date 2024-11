30 лет PlayStation: Sony открыла музей с фактами о культовых консолях

Sony отмечает 30-летие выхода своей первой консоли, запустив специальный онлайн-музей, посвящённый истории PlayStation. Новый раздел появился на официальном сайте компании и доступен на нескольких языках, включая русский, что делает его ещё ближе к российским поклонникам.

Раздел предлагает пользователям окунуться в историю всех ключевых консолей линейки PlayStation, начиная с оригинальной PS1, выпущенной 3 декабря 1994 года. Здесь можно найти интересные факты, технические подробности и достижения каждой модели. Среди главных открытий — подтверждённые Sony данные о продажах PS2, которые превысили 160 миллионов экземпляров, что укрепляет её статус самой популярной консоли в истории.

Помимо информации о консолях, музей напоминает о знаковых играх, которые определили эпохи каждой из систем. От революционной Final Fantasy VII на PS1 до современных хитов вроде The Last of Us Part II на PS5, PlayStation всегда была платформой для инноваций и творчества.

Создание такого виртуального музея — прекрасный способ отпраздновать наследие, оставленное PlayStation за три десятилетия. Он станет интересным не только для давних поклонников бренда, но и для тех, кто только начинает знакомиться с этой легендарной линейкой.