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Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ

Весной 2023 на рынке присутствуют много моделей процессоров для игровых компьютеров среднего уровня и сегодня мы выберем лучшие.
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Видеокарты GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600 уже год остаются лучшими моделями для сборки игровых компьютеров среднего уровня. Они имеют объем памяти в 8 ГБ, которого пока хватает для большинства игр в разрешении Full HD, но уже появляется все больше новых игр, которые 8 ГБ и более даже в этом, не самом высоком разрешении. Но нужно учитывать, что производительность видеоядра GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600 попросту не даст вам выкрутить настройки на максимум в таких играх, поэтому с нехваткой видеопамяти при выборе таких видеокарт вы еще долго не столкнетесь.

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Чего нельзя сказать о будущих владельцах GeForce RTX 4060 Ti, которые вместе с мощным видеочипом получат те же 8 ГБ видеопамяти, к тому же работающей на узкой 128-битной шине и имеющей пропускную способность всего в 288 Гбайт/с, что даже меньше, чем пропускная способность популярной видеокарты GeForce RTX 3060 12 ГБ, у которой она равна 360 Гбайт/с. 

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На фоне GeForce RTX 4060 Ti недавно появившаяся видеокарта GeForce RTX 3060 8 ГБ выглядит вполне сбалансированным решением по мощности видеочипа, и объему и скорости видеопамяти, которая тоже работает на 128-битной шине и имеет пропускную способность в 240 Гбайт/с. Это немногим больше, чему у GeForce RTX 3050 с 224 Гбайт/с и благодаря этому GeForce RTX 3060 8 ГБ по производительности и цене попадает ровно между GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060 12 ГБ. Это делает ее неплохим выбором в игровой ПК среднего уровня, особенно если у вас не хватает денег на GeForce RTX 3060 12 ГБ, которые стоят на 3000-5000 рублей дороже.

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И троица видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ стала в 2023 году оптимальным выбором в средний игровой ПК, ведь в более бюджетном сегменте мы видим только безнадежные устаревшие GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER. А еще неоднозначные Radeon RX 6500 XT и все еще популярные, но совсем слабенькие в 2023 году GeForce GTX 1650, которые уже трудно назвать игровыми.


И если определиться с тем, на какой видеокарте собирать игровой ПК довольно просто, то над вопросом о том, какой процессор для него выбрать, придется поломать голову, ведь в продаже есть множество бюджетных и средних решений разных поколений и с разным количеством ядер. И сегодня мы выберем наиболее оптимальные процессоры для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ, взяв цены на них из ассортимента магазина Регард, где они одни из самых низких в РФ.

Core i3-12100F

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Самый дешевый участник нашей подборки, Core i3-12100F, стоит всего 8530 рублей и имеет всего четыре ядра и восемь потоков. Но благодаря удачной микроархитектуре Golden Cove этот малыш обгоняет в играх шестиядерный Ryzen 5 3600, не говоря уже о более древних шестиядерниках от AMD. Энергопотребление у него всего 60 ватт, а значит его можно воткнуть в самую дешевую материнскую плату на чипсете Intel H610, добавить кулер за 500 рублей и получить отличную основу для недорого игрового ПК с видеокартой GeForce RTX 3050.

Ryzen 5 5500

Ryzen 5 5500 стоит чуть дороже Core i3-12100F, чуть медленнее него в некоторых играх, но все же быстрее старого шестиядерника Ryzen 5 3600. Но у этого процессора есть полноценные шесть ядер, которые пригодятся для работы и есть отличные возможности для разгона. И честно признаюсь, я рад, что мне не приходится выбирать между Core i3-12100F и Ryzen 5 5500, поскольку это очень непростой выбор.

Core i5-10400F

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Главный плюс Core i5-10400F — шесть полноценных ядер, небольшое энергопотребление и дешевые материнские платы сокета LGA 1200. И выбирая его, нужно ориентироваться на свои рабочие задачи и те игры, которые любят количество ядер, а не скорость одного ядра, иначе более дешевый Core i3-12100F может оказаться лучшим выбором.

Core i3-13100F

Глядя на цифру "13" в индексе процессора Core i3-13100F не стоит обманываться — это не процессор на новой микроархитектуре, а старый добрый Core i3-12100F с повышенными частотами. Прибавка в 200 МГц дала прирост производительности в играх по сравнению с Core i3-12100F примерно на 3%, а в некоторых играх, например, в Control, Core i3-13100F обгоняет даже гораздо более дорогой Ryzen 5 5600X. Но все портит цена, даже несмотря на ее снижение Core i3-13100F все еще дороговат. Но если вы играете в такие игры, в которых важна производительность одного ядра, то можно переплатить за Core i3-13100F.

Ryzen 5 5600

Может быть я поступлю непрофессионально, но если бы меня спросили, какой процессор выбрал бы сегодня я, то я бы ответил — "Ryzen 5 5600". Да, именно его, и вместе с видеокартой GeForce RTX 3050 создал бы на его базе отлично сбалансированный и недорогой игровой компьютер среднего уровня. Ryzen 5 5600 дешев, быстр, отлично работает в рамках заводского энергопотребления и отлично разгоняется, иногда обгоняя в разгоне Core i5-12400F и Ryzen 5 5600X.

Core i5-12400F

Но если вы предпочитаете продукцию компании Intel, то самым мощным процессором для нашей троицы видеокарт для вас станет самый недорогой шестиядерник семейства Alder Lake — Core i5-12400F. Процессор стал отличным конкурентом для Ryzen 5 5600X — в играх лидирует то один, то другой процессор и в среднем между ними держится паритет. Но Core i5-12400F обычно ставят на материнские платы с чипсетом Intel B660, а это значит, что в системе будет быстрая шина PCI Express 4.0.

А вот в сборки среднего уровня на процессорах конкурентах — Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X обычно берут материнские платы на чипсете AMD B450, где есть только шина PCI Express 3.0. Разгон Core i5-12400F, в отличие от конкурентов, возможен только на материнских платах с внешним тактовым генератором, например — ASUS Strix B660-G Gaming или ASUS Strix B660-F Gaming.

Ryzen 5 5600X

Всего на 60 рублей дороже стоит последний процессор нашей подборки — Ryzen 5 5600X. Несмотря на яростные споры в интернете, какой процессор лучше — Ryzen 5 5600X или Core i5-12400F, в играх вы не сможете понять, какая модель из этих двух установлена в компьютере. У них примерно одинаково и энергопотребление, а материнские платы одного уровня оснащения под них стоят весной 2023 года почти одинаково, ведь стоимость плат AM4 заметно выросла. В результате выбор между Ryzen 5 5600X или Core i5-12400F становится лишь битвой ваших личных предпочтений между AMD и Intel, но в любом случае вы получите отличный процессор.

Итоги

Вот из таких процессоров стоит выбирать основу для ПК с видеокартами GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ весной 2023 года. Если вы предпочитаете одиночные игры, где процессор не так важен, то присмотритесь к недорогим моделям. А вот для онлайн игр, где важен высокий FPS, стоит брать Ryzen 5 5600X или Core i5-12400F. Ну а более дорогие процессоры к этим видеокартам покупать не имеет смысла.

Пишите в комментарии, а какой процессор выбрали бы вы?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 



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