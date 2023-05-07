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Если вы начали пользоваться компьютером давно, то наверняка помните, как росли в объемах операционные системы Windows от версии к версии. Свежеустановленной Windows 95 хватало всего 34 МБ на жестком диске, Windows 98SE требовала уже 109 МБ, а Windows XP — 1,58 ГБ. Скачек объема Windows произошел в 2009 году, когда вышла Windows 7, занимавшая на диске после установки уже около 16 ГБ.

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Заметно прибавила в весе Windows 10, растолстевшая до 20-25 ГБ в зависимости от версии, а в минимальных системных требованиях Windows 11 уже значится накопитель объемом 64 ГБ. Но это только вес папки "Windows", а если добавить сюда файл подкачки pagefile.sys, файл hiberfil.sys, используемый системой для гибернации, зарезервированное хранилище для корректного обновления размером 7 ГБ, то вес системы заметно возрастает.

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А после установки всего необходимого софта, папки Program Files (x86), Program Files, ProgramData и пользовательская папка Users вместе с "Документами", и особенно папка AppData добавляют к весу системы уже десятки гигабайт. Учтите еще и то, что эти объемы неуклонно растут со временем и Windows, поработавшая на вашем компьютере или ноутбуке год, постепенно "распухнет" от системных файлов, логов, обновлений, драйверов и просто программного мусора и помочь ей вернуть первоначальный объем не смогут даже самые продвинутые программы чистильщики типа CCleaner или Wise Disk Cleaner.

Это не было большой проблемой во времена Windows XP или Windows 7, которые прекрасно работали на обычном жестком диске — выделяй под системный раздел столько, сколько нужно, 50, 100 или даже 150 ГБ и спокойно пользуйся. Единственная проблема с размером системного раздела в те годы была в том, что если вы выделили слишком маленький системный раздел и его требовалось расширить при помощи специальных утилит, иногда это заканчивалось проблемами и даже потерей информации.

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Если вы читаете этот блог, то наверняка уже настолько разбираетесь в установке Windows, что вам не стоит напоминать, что не стоит ставить операционную систему на весь накопитель целиком и лучше выделить для нее отдельный раздел, диск C:\, оставив диск D:\ под данные. Такое разделение стало уже привычным для опытных пользователей, позволяя обезопасить данные от случайного удаления при переустановке Windows.

Но все изменилось примерно 10-12 лет назад, когда в наших компьютерах стали использоваться SSD-накопители, обеспечивающие гораздо более высокие скорости работы с файлами и, что самое главное — быстрый отклик системы на действия пользователя. Поначалу они были дороги, а их самые популярные размеры составляли всего 60-120 ГБ, чего хватало на Windows и нескольких игр, а для файлов использовался отдельный HDD. В то время SSD-накопитель объемом 120 ГБ появился и в моем ПК, и после смены нескольких моделей, 2023 год я встретил со стареньким Samsung 850 EVO на 120 ГБ.

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Стоит отметить и тот факт, что Windows 10 и Windows 11 полностью утратили возможность работать на обычном жестком диске, на котором их использование превращается в мучение: сплошные тормоза и HDD, постоянно загруженный на 100% попросту не дают нормально работать, не говоря уже об ужасно фризящих играх.

Современные игры росли в размерах еще быстрее, чем Windows и некоторые новинки не влезут на на SSD-накопитель объемом 120 ГБ, даже если бы на нем не было Windows и системных файлов. Поэтому я еще пару лет назад купил отдельный SSD под игры объемом 1 ТБ, оставив на стареньком Samsung 850 EVO только Windows и системные файлы.

Использование сразу двух SSD-накопителей оказалось очень удобным — вы получаете возможность установить две абсолютно независимые Windows, весь износ от работы системы, бесконечной записи кэша браузера и системных служб принимает на себя старенький SSD небольшого объема. Очень удобно оказалось делать и полный бэкап системы — запустив Acronis True Image или похожую утилиту, вы просто делаете образ небольшого системного SSD, быстро сохраняя его на большой SSD.

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Но в 2023 году мне стало не хватать объема этой связки из SSD объемом 120 ГБ и 1ТБ. Во-первых, моя папка Games постепенно распухла, заняв почти весь SSD на 1 ТБ, некоторые игры нужны для тестов "железа", а некоторые жалко удалять, поскольку я их еще не прошел до конца.

Во-вторых, на SSD я держу еще и весьма объемные файлы с Windows от виртуальных машин, которые иногда использую при написании блогов. В-третьих, ежедневный бэкап с помощью утилиты Acronis True Image настроен у меня таким образом, что файлы с системного диска: "Документы", браузер, скриншоты, "Рабочий стол" и прочее, что мы используем каждый день, дублируются на диск D:\, а вот некоторые рабочие файлы, например, папки Camera и Sound recorder со смартфона, дублируются на диск C:\. Этим достигается безотказность работы ПК, даже если выйдет из строя один из SSD, я не потеряю важные данные.

И в таком режиме работы SSD объемом 120 ГБ стало катастрофически не хватать, даже если на него не устанавливать ни одной игры, он через несколько месяцев оказывается забит под завязку, заставляя разгребать файлы и раскладывать их по полочкам. И я решился купить под систему недорогой SSD большего объема, SmartBuy Splash на 256 ГБ, найдя его всего за 1400 рублей. И сегодня расскажу о плюсах и минусах увеличения объема системного SSD со 120 ГБ на 256 ГБ.

Казалось бы, 256 ГБ — это немного, но, когда ваши игры установлены на другой SSD, этого более, чем достаточно для Windows, программ и файлов пользователя. Хватает места для бэкапов и файлов виртуальных машин, и сейчас, после нескольких месяцев работы, на SmartBuy Splash свободно еще 116 ГБ и теперь я попросту не задумываюсь о недостатке свободного места.

А главное — такой дешевый SSD можно не жалеть и не предпринимать никаких действий по экономии его ресурса. Конечно, за эти месяцы комплектующие подорожали и SmartBuy Splash стоит уже 1710 рублей, но это все еще та цена, которую не жалко отдать за SSD, используя его как расходник, а не как накопитель, покупаемый на много лет.

Да и примерно за такую же цену можно найти еще несколько популярных бюджетных моделей, например, Crucial BX500, Silicon Power Ace A55 или WD Green.

Ну а минус только один — мне пришлось потратить на увеличение системного SSD небольшую сумму, но с активной эксплуатацией ПК за год таких небольших трат набегает довольно много.

Пишите в комментарии, а какие SSD стоят в вашем ПК?



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