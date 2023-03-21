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На Overclockers.ru все чаще попадаются интересные блоги с обзорами на различные устройства, полезные в быту вещи или инструменты. Делая ревизию компьютерных мелочей и инструментов, которые накапливаются у каждого пользователя ПК, я решил сделать на них обзор, ведь несмотря на то, что они всегда остаются "за кадром", собрать компьютер без них практически невозможно.

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Когда я купил свой первый компьютер, 20 лет назад, из инструментов и полезных мелочей у меня была только инструкция для материнской платы и крестовая отвертка, и первые пару лет мне этого хватало. Но уже после первого апгрейда и после того, как компьютеры стали появляться у моих родственников и друзей, которые звали меня помочь почистить их от пыли или настроить BIOS, мой комплект полезных мелочей и инструментов начал быстро расти.

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Обычно все это добро лежит в коробках от материнских плат, но когда их стало слишком много и находить нужную деталь стало все труднее, я решил разложить их в удобный органайзер для мелочей, который купил всего за 150 рублей в Fix Price. В этом обзоре я разложу только пару коробок, и не буду отвлекать ваше внимание на коробки с вентиляторами, радиаторами, мышками и прочей периферией, которой тоже накопилось предостаточно.

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Начать стоит с термопасты, у меня есть тюбик Arctic Cooling MX-2, КПТ-8 и дополнительно — термоклей Радиал. КПТ-8 я использую в слабо греющихся местах и на старом "железе", которое стоит копейки. А Arctic Cooling MX-2 неплохо показала себя, оставаясь влажной даже после пары лет на довольно горячем процессоре Ryzen 5 1600.

Не менее важны и болтики разных типоразмеров: для крепления материнской платы, накопителей, или панелей корпуса. Они у меня лежат вместе со стойками для материнских плат и саморезами для установки вентиляторов.

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Отдельно лежат обычные болтики с гайками и шайбами, с помощью которых можно закрепить вентилятор в нестандартном месте, установить радиатор на чипсет материнской платы или ее систему питания. А также — специфические болтики от корпусов, не имеющие аналогов.

Следующая полезная мелочь — стяжки, которые позволяют делать кабель-менеджмент или, например, закрепить вентилятор для обдува VRM материнской платы или видеокарты сбоку.

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Но при сборке ПК не помешают и обычные упаковочные проволочки, которыми удобно закреплять провода и которые можно снять и переставить в другое место, а вот стяжку придется для этого перекусывать.

Постепенно накопилась кучка проводов от передних панелей ПК — с кнопками и диодами, а также спикеры для материнских плат.

Интересное решение применялось в материнских платах от ASUS, когда все провода сначала подключались в специальную панельку, а уже ее легко можно было вставить в материнскую плату.

Теперь можно перейти к переходникам. Их есть множество — для питания SATA-устройств, видеокарт или подключения вентиляторов в обычный молекс.

Часто бывает, что вентилятор слишком шумный, а материнская плата не имеет дополнительных портов с регулировкой оборотов. Раньше я сажал такие вентиляторы на 5 вольт молекса прямо на изоленту и за последние годы накопилось вот такое количество отрезанных "хвостиков" от вентиляторов, но есть и обычные реобасы, например, регулируемый от Zalman.

Хорошо в борьбе с шумом и вибрациями помогают силиконовые антивибрационные крепления вентиляторов. Для дешевых резонирующих корпусов из жести это просто спасение.

Копаясь в этих коробках, можно найти всякую всячину, которая, скорее всего, уже не пригодится никогда, например — видео переходники или провода для пульта тв-тюнера, ведь PCI тв-тюнер уже и воткнуть в современном ПК некуда.

Инструменты

Теперь можно перейти к обзору инструментов. Главный инструмент компьютерного сборщика — крестовая отвертка, желательно с намагниченным наконечником. Моя отвертка продержалась лет 15, и после того, как грани стерлись я заменил ее на новую.

Но рано или поздно одной отвертки стало не хватать, и я прикупил дешевый китайский набор инструментов, который оказался отвратительного качества. Но кусачками и маленькими плоскогубцами из него я пользуюсь до сих пор.

А вот набор небольших отверток "Зубр" оказался намного качественнее, и я добавил в этот набор пинцеты, которые требуются для перетыкания джамперов и прочей мелкой работы, а еще — скальпель.

Когда требуется помочь кому-то с ПК, я на всякий случай беру с собой мультитул, купленный лет 10 назад за копейки, а еще в наборе инструментов не помешает обычный канцелярский нож. Недавно я купил в Fix Price большой набор бит с удобной рукояткой, металл у них не лучшего качества, но за 150 рублей это можно простить.

Для смазки подшипников вентиляторов я использую силиконовую смазку, пузырька которой хватит лет на 20, а еще при манипуляциях с ПК постоянно требуется фонарик. Для внимательного осмотра комплектующих в наборе инструментов не помешает увеличительное стекло.

Прозванивать провода на обрыв или измерять напряжение, выдаваемое блоком питания, можно с помощью самого дешевого мультиметра. А еще им можно измерить напряжение на батарейке материнской платы. Еще в моем наборе есть конденсаторы для замены вздувшихся в блоках питания. В вопросах пайки опыта у меня мало, но перепаять конденсаторы получалось уже несколько раз.

И под конец — самый противоречивый инструмент в моем наборе. Резиновую грушу я использую для продувки ПК от пыли совместно с пылесосом. Так выдуваемая пыль сразу засасывается и место вокруг ПК остается чистым. Выглядит груша, мягко говоря, не очень эстетично, но стоит копейки и, в отличие от баллончиков с сжатым воздухом, воздух в ней никогда не заканчивается, а струя воздуха довольно мощная.

Но в интернете все чаще встречается метод очистки компьютеров и ноутбуков от пыли с помощью электрической воздуходувки, и я давно подумываю об ее покупке.

Да и китайский набор инструментов давно пора заменить на более удобный аналог, например,

Buro TC-1112, где даже есть паяльник.

Не помешает и набор с битами из нормального металла, например, Cablexpert TK-SD-371, который оправдает свою цену после первой разборки видеокарты.

Итоги

Вот такой набор полезных мелочей и инструментов у меня накопился. Да, инструменты не очень качественные, но куплены буквально за копейки. За кадром остались клещи для обжима витой пары и некоторые провода и переходники. Пишите в комментарии, а каких инструментов хватает для сборки и обслуживания ПК вам? И есть ли у вас коробочка с полезными мелочами?

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