Все чаще на форумах, в комментариях в соцсетях или под видео на YouTube я встречаю людей, которые пишут о том, что им стало неинтересно играть, но тяга к играм при этом не ослабевает. Человек в таком состоянии находится в постоянном процессе поиска той самой игры, в которую он будет играть с азартом и интересом, но уже несколько лет не находит ее и только снова и снова устанавливает новые игры, которые так и остаются месяцами лежать на SSD после пары-тройки часов, проведенных в них.

Кто-то может сказать - "Нет удовольствия - значит и не надо играть совсем", но давать такой совет геймеру со стажем, который начинал играть в 90-х или 2000-х не стоит, ведь полностью отказаться от игр он вряд ли сможет, ведь игры иногда дают те самые последние молекулы дофамина, на которых мы держимся в это нелегкое время. А это состояние как раз и настигает чаще всего геймеров возраста 30+, у которых хватает проблем и забот, и крайне редко встречается у молодежи, которая смотрит на игры совсем другими глазами.

Это состояние стали называть "игровой импотенцией" и, судя по количеству видео, обсуждений на форумах и блогов на эту тему, больных этим недугом становится все больше. Особенно обидно обнаружить эти симптомы будет тем геймерам, которые только что сделали апгрейд и таких я тоже встречал немало. Они поддерживают компьютер в актуальном состоянии, но практически не играют, а пользуются им скорее как устройством для доступа в интернет, просмотра фильмов и прослушивания музыки, с чем прекрасно может справится и смартфон, который есть у каждого из нас.

Я и сам столкнулся с этой проблемой несколько лет назад и отмечаю, что симптомы становятся то сильнее, то ослабевают, но сильно зависят от общего настроения, наличия свободного времени и от того, насколько сильно я устаю от повседневных дел. Это заставило меня пересмотреть взгляды на ПК гейминг и я научился получать удовольствие от игр даже в состоянии игровой импотенции, и совсем не собираюсь от них отказываться. И сегодня я поделюсь своим опытом с вами, и который, надеюсь, вам поможет. В этом блоге мы рассмотрим только одиночные, однопользовательские игры.

В какие игры не стоит играть

Во-первых, в таком состоянии стоит отказаться от того, чтобы начинать проходить игры хиты, которые требуют погружения, обучения и особенно - много времени на прохождение. Особенно это относится к огромным играм с открытым миром, которых становится все больше. Если вы сделали апгрейд и собрались проходить на новом ПК Red Dead Redemption 2, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Death Stranding или Assassin's Creed Valhalla, но чувствуете симптомы игровой импотенции, то стоит подождать. Это отличные игры, но лучше не начинать их прохождение в таком состоянии, ведь скорее всего вы не пройдете их до конца и забросите после нескольких часов, испортив первое впечатление.

Я, например, в таком состоянии смог только со второго раза, спустя несколько месяцев, пройти великолепную игру Ведьмак 3: Дикая охота, которая уже потом подарила мне три месяца полного погружения в свой мир. Не лучшим выбором в состоянии игровой импотенции будет и выбор ваших любимых RPG, которые вы регулярно перепроходите. The Elder Scrolls V: Skyrim, Gothic 2: Night of the Raven, The Elder Scrolls 3: Morrowind, Dragon Age: Origins, Deus Ex: Human Revolution и Fallout: New Vegas - эти игры можно перепроходить снова и снова, но пока их лучше отложить на дальнюю полку, чтобы соскучится по ним как можно сильнее, иначе вы рискуете добежать до Вайтрана или Хориниса и понять, что помните каждый камень и каждую фразу NPC и моментально заскучать.

Не стоит начинать и сложные стратегии, требующие вдумчивого обучения и времени на то, чтобы разобраться в их механиках. Если вы давно хотели попробовать серию Total War, Sid Meier’s Civilization или Anno, то пока стоит отложить знакомство с ними, ведь для того, чтобы с азартом играть в эти игры, нужно десятки часов потратить на то, чтобы понять, как и что в них работает.

Это касается и сложных RPG хитов, в которые вы еще не играли, например, Divinity: Original Sin 2, Disco Elysium, Pathfinder: Wrath of the Righteous или Darkest Dungeon. И уж точно стоит держаться подальше от souls-like игр, где новичок обязательно будет страдать, и страдать много: Dark Souls 3,

Sekiro: Shadows Die Twice, Nioh 2 или Elden Ring.

Какие игры стоит попробовать и по каким критериям их искать

В первую очередь стоит обратить внимание на игры с небольшим порогом вхождения, которые не требуют много времени на прохождение. Чаще всего это будут разнообразные шутеры или игры жанра action, где от вас будет требоваться только продвигаться по сюжету и отстреливать врагов, а самое сложное, что встретится - это убийство боссов и всякие загадки с рычагами или кнопками. Шутеров таких множество, но я бы советовал пройти в первую очередь те, в которые вы играли на заре своей геймерской карьеры, когда сюжеты в играх были потрясающие, текстуры четче, а шейдеры - реалистичнее.

На ностальгической волне такие шутеры заходят "на ура" и я сам прошел в этом году несколько игр из списка ниже. Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, SiN Episodes: Emergence, Portal - эти игры проходятся за 3-4 часа, буквально за пару вечеров и не успеют вам надоесть. Более свежие короткие игры: Abzû, Firewatch, Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes, Resident Evil 3 Remake. Чуть больше времени, около шести часов, потребует Hellblade: Senua’s Sacrifice или Blair Witch.

Но большинство шутеров проходится в среднем за 8-15 часов и здесь выбор уже будет огромен: Max Payne 1 и 2, Return to Castle Wolfenstein, Dark Messiah of Might and Magic, Dead Space 1 и 2, Black Mesa, Call of Duty 4: Modern Warfare, Metro: Last Light, Bulletstorm, Wolfenstein: The New Order и многие многие другие хиты.

Неплохо заходят в таком состоянии хорошо знакомые динамичные стратегии, в которых можно расправиться с врагом за пару часов: WarCraft 3: The Frozen Throne, Rise of Nations: Rise of Legends, StarCraft II, Age of Empires II: Definitive Edition, Company of Heroes 2, Age of Mythology: Extended Edition, Warhammer 40,000: Dawn of War II.

Можно попробовать играть и в привычные гонки, азартные, но не требующие особого нервного напряжения, где вы знаете особенности поведения машин и нюансы трасс: FlatOut: Ultimate Carnage, Burnout Paradise Remastered или Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года. Новые ощущения от гонок поможет получить игровой руль, даже самый недорогой, например, Sven GC-W300 из Ситилинка.

Хорошей идеей будет освежить детские воспоминания, установив эмулятор приставок Dendy, Sega Mega Drive 2 или Super Nintendo. Отлично подойдут игры-платформеры, которых сейчас наблюдается явный дефицит, а играть в которые очень просто. А если вы начинали в 90-х годах с игр на ПК, то стоит попробовать популярные DOS игры через DosBox. Например, я в этом году перепрошел Rick Dangerous II, Castlevania и Lost Vikings.

Для комфортной игры в подобные игры стоит обзавестись геймпадом, самые доступные из которых стартуют с цены в 300-400 рублей, как Sven GC-150. Модели подороже, например, Logitech F310, отлично подойдут для гонок за счет аналоговых стиков и курков. А добавить управление геймпадом практически в любую игру помогут специальные программы, которые эмулируют нажатие кнопок клавиатуры через геймпад, например, Xpadder или JoyToKey.

Итоги

Играя таким образом, в короткие игры, которые не жалко забросить, вы и сами не заметите, как ваше отношение к играм начнет изменяться и вы снова научитесь получать удовольствие от игр. А ища новые и новые игры, которые стоит выбрать для прохождения, вы будете оставаться в курсе игровых новостей. Стоит отметить еще один нюанс. Не стоит гнаться за новыми требовательными играми с навороченной графикой после апгрейда, прямой зависимости от крутизны видеокарты, возраста игры и степени получаемого геймером удовольствия нет. И если вам остро захотелось играть в Heroes of Might and Magic III или Disciples II: Dark Prophecy на новенькой GeForce RTX 3070 - то играйте и не думайте о том, что зря купили видеокарту.

Пишите в комментарии, сталкивались ли вы с потерей удовольствия от игр и сколько длилось это состояние?

