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За последние годы игровые видеокарты стали заметно дороже, а их энергопотребление с каждым новым поколением только увеличивается. И если 5-10 лет назад можно было спокойно довериться автоматике и просто играть, не глядя на температуру, энергопотребление и частоты видеокарты, то сегодня все больше геймеров стараются оптимизировать работу видеокарты и постоянно мониторят то, как она работает.

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Стоит немного вникнуть в тему настройки видеокарты, как становится понятно, что довольно просто заставить ее работать тише, потреблять меньше электричества и меньше греться без потери производительности. И за последние годы именно такой способ настройки, андервольт или андервольт совмещенный с разгоном, стал наиболее популярным среди опытных пользователей. А времена бездумного разгона, когда из видеокарты выжимали все соки, получая мизерный прирост производительности за счет заметного роста нагрева и энергопотребления, давно прошли.

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Помочь в настройке видеокарты помогут специальные утилиты для мониторинга ее параметров и их настройки, и бенчмарки, оценивающие производительность. А учитывая то, что после майнинг бума в продаже на вторичном рынке появилось огромное количество видеокарт, особенно актуальными стали утилиты стресс тестирования, позволяющие загрузить видеочип, систему питания и память на максимум для быстрого выявления неисправности. Но начнем мы с информационных утилит, собирающих максимум информации о видеокарте.

GPU-Z

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GPU-Z - небольшая утилита, собирающая информацию о видеокарте, давно пользующуюся признанием компьютерных энтузиастов. Утилита компактна и хорошо подходит для быстрой оценки характеристик видеокарты, выводя максимум нужной информации. Вдобавок GPU-Z обладает вкладкой с мониторингом, позволяет получить полную информацию о BIOS видеокарты и позволяет сохранить его.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

HWiNFO

Утилита HWiNFO - это комбайн, собирающий практически всю информацию, которую выдают датчики комплектующих вашего ПК и главная ценность утилиты в том, что она, не требуя много ресурсов, ведет постоянный мониторинг. И вы всегда можете открыть ее и посмотреть, какие максимальные температуры были на вашей видеокарте сегодня и, если они растут - принять меры, улучшив охлаждение.

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Ссылка на скачивание с официального сайта.

AIDA64

AIDA64 - одна из самых продвинутых утилит для сбора информации о ПК и тестирования комплектующих. Не найдется ни одного параметра и датчика, о котором AIDA64 не сможет собрать сведения. Как утилита для тестирования видеокарт она отличается возможностью сбора информации о BIOS и драйверах, поддерживаемых видеорежимах и множеству других параметрах, интересных опытным пользователям. А еще в утилите есть бенчмарк AIDA64 GPGPU Benchmark, позволяющий оценить скорость чтения информации из памяти, шифрование AES-256 и взаимодействие с данными в формате случайной выборки.

Ссылка на скачивание с официального сайта.



MSI Afterburner

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MSI Afterburner можно назвать главной утилитой для настройки видеокарт. Разгон, андервольт, настройка скорости вентиляторов - все делается через эту утилиту. А если добавить возможность вывода нужной информации в OSD прямо поверх игры - то можно признать, MSI Afterburner практически незаменима, даже несмотря на то, что похожими функциями обзавелись драйверы видеокарты.

Ссылка на скачивание с официального сайта.



FPS Monitor

А вот утилита FPS Monitor специализируется только на выводе информации о работе вашей видеокарты и системы в целом в оверлей поверх игры и это у нее отлично получается. По сравнению с мониторингом MSI Afterburner FPS Monitor выдает более подробную информацию, позволяя выбрать выбрать шрифт, размеры, стили, цвета и варианты отрисовки значений сенсоров.

Ссылка на скачивание с официального сайта.



FurMark

После того, как вы настроили мониторинг параметров видеокарты с помощью утилит выше, можно переходить к тестированию с помощью стресс-тестов. Делать это нужно с изрядной долей осторожности, ведь подобные утилиты выдают настолько мощную нагрузку, недостижимую в обычной игре, что могут в прямом смысле сломать видеокарту, особенно если она и так "дышит на ладан". FurMark - самая известная утилита такого типа и ее главная особенность, это возможность оценить потенциал системы охлаждения видеокарты и работу чипа под максимальной нагрузкой.

Ссылка на скачивание с официального сайта.



MSI Kombustor

MSI Kombustor - более продвинутая и современная утилита стресс-тестирования, позволяющая тестировать возможности OpenGL и Vulkan, включая тесты MSI PhysX, FurMark, TessMark, Phong-Donut и PBR-Donut.

Ссылка на скачивание с официального сайта.



Nvidia MATS/MODS

Программный комплекс MODS (MOdular Diagnostic Suite или Modular Diagnostic Software) с программой MATS, которая позволяет провести тестирование видеопамяти видеокарт Nvidia - незаменимая утилита во всех сервисных центрах, чинящих видеокарты. Утилита запускается с загрузочной флешки, из командной строки, и если вы подозреваете, что у вашей видеокарты неисправна именно видеопамять, то используйте ее для быстрого поиска проблемы. Найти официальный сайт утилиты не удалось, но на компьютерных форумах есть много ссылок на нее.

3DMark

3DMark - набор тестов для оценки производительности видеокарты. 3DMark ведет свою родословную еще с конца 90-х годов и для каждого поколения видеокарт была своя актуальная версия теста. В 2022 году все еще актуальны тесты Time Spy, Night Raid, Fire Strike, Sky Diver, Cloud Gate, Ice Storm и Ice Storm Extreme, с помощью которых вы можете оценить, насколько шустро работает ваша видеокарта по сравнению с аналогами. Стоит отметить и мощный тест стабильности, который позволит нагрузить вашу видеокарту гораздо сильнее, чем обычные игры.

Ссылка на скачивание с официального сайта.



Unigine Superposition

Unigine Superposition - более компактный и простой, а к тому же, полностью бесплатный тест производительности, основанный на движке UNIGINE. Тест сильно нагружает видеокарту за счет фирменной технологии динамического освещения SSRTGI (Screen-Space Ray-Traced Global Illumination) и подходит для того, чтобы быстро оценить производительность и работоспособность видеокарты, а также - температуры под нагрузкой.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Выбрать надежную и качественную видеокарту без того, чтобы читать десятки обзоров, поможет выбор по рейтингу покупателей. Для этого нужно отсортировать видеокарты, выбрать самые высокооцененные, а затем приступать к поиску более детальной информации о них. В Ситилинке такими видеокартами в конце 2022 года стали MSI GeForce RTX 3050 GAMING X 8G, Palit GeForce RTX 3050 Dual OC и MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X.

Пишите в комментарии, а какие утилиты для тестирования и настройки видеокарт используете вы?



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