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Если вы думаете, что операционная система Windows, браузер EDGE и офисный пакет Microsoft 365 — это все, что нам могут предложить программисты из Microsoft, то вы ошибаетесь. Компания не только поддерживает огромную экосистему Windows, но и выпускает отдельные утилиты, многие из которых стали лучшими в своей нише. Утилиты от Microsoft всегда отличала стабильность работы, частые обновления и отличная совместимость с разными версиями Windows.

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Сегодня мы посмотрим на десятку самых полезных из них как для обычного пользователя ПК, так и для системных администраторов. Да, и все эти утилиты, конечно, бесплатны.

Microsoft PowerToys

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Microsoft PowerToys - это даже не одна, а целый набор полезных утилит, которые активно используются системными администраторами и опытными пользователями. Интересно, что многие из этих инструментов давно встроены в Mac OS. Все их в этом блоге я перечислять не буду, так как набор PowerToys достоин отдельного блога, но про самые интересные расскажу. Утилита Always on Top позволит закрепить одно окно поверх других, Image Resizer позволяет изменять размер изображений прямо в Проводнике, Keyboard Manager позволяет создавать различные горячие клавиши и переназначать сочетания клавиш, а PowerRename позволит с удобством переименовать множество файлов,

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Microsoft PowerToys постоянно обновляющийся проект и в ноябре 2022 года в версии PowerToys 0.64 Stable в него добавились еще две утилиты, File Locksmith и Hosts File Editor. File Locksmith покажет вам, какие процессы используют файл, который вы хотите удалить, но система не дает это сделать, а Hosts File Editor представляет собой удобный редактор файлов hosts.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Microsoft PC Manager

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Думаю, некоторые читатели помнят, как долго боролась Microsoft с утилитой CCleaner, которая одно время стала напоминать обычную троянскую программу. Но запрос пользователей на подобные утилиты никуда не делся и оказывается, что Microsoft сама разрабатывает подобную утилиту под названием Microsoft PC Manager. Утилита пока доступна для скачивания только с китайской версии сайта Microsoft, но поддерживает и английский язык. В ней доступны инструменты очистки ОЗУ, очистки накопителей от мусорных файлов, контроль над процессами, инструменты для обновления и защиты системы и многое другое.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Microsoft Safety Scanner

Многие пользователи привыкли регулярно или при подозрениях на вирусное заражение скачивать небольшие антивирусные сканеры от компаний Dr.Web, Лаборатории Касперского или Malwarebytes, проверять ПК и затем удалять их. Оказывается, есть подобный сканер и у компании Microsoft, называется который Microsoft Safety Scanner. Он сохраняет актуальность в течение 10 дней после скачивания, быстро работает, не конфликтует с системой или антивирусными программами и эффективно ловит всякую заразу.

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Ссылка на скачивание с официального сайта.

Microsoft Malicious Software Removal Tool

Еще одно мощное и удобное средство для ловли вирусов, троянов и шифровальщиков - Microsoft Malicious Software Removal Tool. Утилита получает постоянные обновления и Microsoft рекомендует запускать ее регулярно, даже без наличия признаков заражения ПК, ведь часто трояны ничем не проявляют свое присутствие.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Windows File Recovery

Утилита Windows File Recovery позволяет восстановить удаленные файлы с жесткого диска, SSD или карт памяти. Утилита поддерживает большинство графических и видео файлов, а также документы Microsoft Office и различные архивы. Если вам срочно нужно восстановить удаленный файл, но пользоваться сторонними утилитами для восстановления нельзя, то стоит попробовать Windows File Recovery.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Image Composite Editor

Image Composite Editor - простая утилита для создания панорамных изображений из нескольких фотографий или видеофайлов. Утилита автоматически распознает расположение фотографий и выравнивает их экспозицию, определит границы склейки и сохранит панораму в формате JPEG, TIFF, BMP, PNG, HD Photo или разместит на сайт Photosynth, для просмотра в режиме 3D.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Microsoft Math Solver

Microsoft Math Solver - утилита для школьников и студентов, способная помочь при решении задач по алгебре или тригонометрии. Microsoft Math Solver распознает задачу как с экрана, так и с фотографии с листа бумаги, позволяя решить ее пошагово, с объяснениями. Утилита легко решает радикалы и экспоненты, дроби, детерминанты, системы уравнений, квадратные уравнения, неравенства, матрицы, рациональные выражения, линейные, квадратные и экспоненциальные графики.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Microsoft To-Do

Microsoft To-Do - простой и удобный планировщик и менеджер задач, который позволит вам привести свои дела в порядок. Утилита синхронизирует задачи между ПК и смартфоном, и вы всегда будете в курсе их расписания.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Microsoft Support and Recovery Assistant

Microsoft Support and Recovery Assistant - утилита для диагностики программных продуктов от Microsoft: Windows, Office, Outlook, Exchange Online, Skype for Business и других. Утилита может решить проблемы с активацией, установкой, синхронизацией с мобильными устройствами и входом в сервисы.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Autoruns для Windows

Autoruns - утилита, разработанная компанией Sysinternals, впоследствии приобретенной Microsoft. Утилита отображает абсолютно все, что запускается на вашем ПК, включая автозагрузку, планировщик задач, драйверы, системные службы и т.д., благодаря чему стала отличным средством для поиска вредоносных программ и прописалась в наборе нужных утилиты каждого системного администратора и опытного пользователя.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Любые программы и утилиты будут работать быстрее, если вы установите их на SSD-накопитель. SSD дешевеют весь 2022 год и теперь для бюджетных ПК доступны модели объемом 480-512 ГБ. В Ситилинке самыми популярными SSD объемом 480-512 ГБ стали вот эти три недорогие модели: Kingston A400, Digma Run S9 и Kingston NV1 SNVS/500G.

Пишите в комментарии, а вы пользовались утилитами из этого блога?

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