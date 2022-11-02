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Еще пять-шесть лет назад, до начала 2017 года, четырехъядерные процессоры царили на рынке игровых ПК, охватывая и топовый, и средний сегмент производительности. Хотите мощный игровой ПК? Собирайте ПК на процессоре Core i7-7700K, ставьте ему в пару GeForce GTX 1080 и выкручивайте все настройки в играх на максимум. Нет денег на i7 - не беда, покупайте Core i5-7400 в связке с GeForce GTX 1060 и с комфортом играйте в Ведьмак 3: Дикая охота, Dishonored 2 и Deus Ex: Mankind Divided.

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Ну а если и денег нет, а руки чешутся заняться разгоном железа и раскрытием потенциала, то к вашим услугам AMD FX-8350, устаревший, горячий и медленный четырехъядерник, умудрявшийся прикидываться полноценным восьмиядерником несколько лет, пока AMD не засудили за столь наглый обман пользователей.

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И вот в этом четырехъядерном процессорном болоте, в застое, длившемся шесть лет, когда следующее поколение процессоров приносило все те же четыре ядра с приростом производительности на 5-10%, появляются процессоры Ryzen. Дешевые, достаточно мощные, с широким модельным рядом: от четырехъядерных Ryzen 3 1200 и Ryzen 5 1500X до восьмиядерных Ryzen 7 1700X и Ryzen 7 1800X. Хитами стали шестиядерники Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 1600X, а для серьезной работы можно было купить Ryzen Threadripper с 8, 12 или 16 ядрами.

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С той поры на рынке процессоров произошли существенные изменения - обострившаяся конкурентная борьба заставила Intel менять архитектуры в бешеном темпе, добавляя поддержку скоростной ОЗУ в младшие чипсеты и технологию Hyper-threading в весь ассортимент процессоров. А вот AMD долго удержаться на волне успеха не смогла, процессоры первопроходцы Zen сменили Zen+, затем появились Zen 2, давшие хорошую игровую производительность, и наконец, Zen 3, обогнавшие Intel по производительности на ядро и ставшие королями игровых сборок.

С Zen 4, похоже, намечается серьезный провал, они оказались дороги, мало кому нужны и с довольно большим числом проблем, но даже насытить рынок процессорами прошлых поколений у AMD не получается, и мы видим крайне скудный ряд бюджетных моделей и неадекватно высокие цены. Чтобы проиллюстрировать это, сегодня мы соберем бюджетную игровую сборку на процессорах Intel и попытаемся подобрать аналоги от AMD, отправившись за комплектующими в магазин Регард.

Сборки на четырехъядерных процессорах за время, прошедшее с революции, которые совершили Ryzen превратились в начальный, бюджетный игровой уровень для тех игроков, которые хотят недорого поиграть и не пугаются минимальных настроек в играх. А компьютер в основном используют для серфинга интернета, просмотра фильмов, музыки, общения и офисной работы. Для этих целей отлично подойдут процессоры Core i3-10100F.

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Вот кстати, интересное сравнение Core i3-10100F и Core i7-7700K в рабочих приложениях и играх.





А вот чуть более быстрый Core i3-10105F. Стоит он немного дороже.

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А вот новый Core i3-12100F - птица более высокого полета, ведь во многих играх он обгоняет более дорогие шестиядерные Core i5-10400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5500.

Давайте посмотрим во сколько обойдется недорогой игровой ПК на Core i3-10100F и попробуем подобрать альтернативную конфигурацию из ассортимента AMD.

Материнскую плату под Core i3-10100F можно брать самую дешевую, на чипсете Intel H510, ведь процессор под нагрузкой потребляет всего 45-50 ватт, например - MSI PRO H410M-B.

Процессору вполне хватит простого кулера без теплотрубок, такого, как DeepCool CK-11508.

Мы установим в систему пару недорогих и быстрых модулей Netac Shadow (NTSDD4P32SP-08E), суммарным объемом 16 ГБ, с частотой 3200 МГц и таймингом CL 16.

В бюджетный игровой ПК отлично подойдет видеокарта GeForce GTX 1650 Palit StormX 4Gb, небольшая, с энергопотреблением всего в 75 ватт, при этом способная на минимальных и средних настройках обеспечить возможность поиграть во все новинки.

В бюджетную систему, заточенную под онлайн и на которой будут установлены одна или две игры, вполне хватит SSD объемом 256 ГБ, например, Crucial P2 (CT250P2SSD8). Эта популярная модель на контроллере Phison PS5013-E13T развивает скорости последовательной записи 1150 МБ/сек, а чтения - 2100 МБ/сек, а ресурс перезаписи (TBW) равен 75 ТБ.

Даже при сборке такого бюджетного ПК с мизерным энергопотреблением нельзя совершать ошибку и брать "дешманский" блок питания фирм ExeGate или ACCORD. Лучше взять добротную бюджетную модель ватт на 500, например - DeepCool DE500 V2. Конечно, реальных ватт там будет меньше, но и этот запас мощности даст нам тихую работу, низкий нагрев и больший ресурс работы конденсаторов.

Осталось подобрать недорогой, компактный и симпатичный корпус и мне кажется, что отлично подойдет CBR PCC-MATX-MX08-WPSU. У него строгий дизайн, рациональное внутреннее устройство и стоит он буквально копейки.





Вся сборка обойдется всего в 35140 рублей и за эти небольшие деньги мы получаем небольшой, энергоэффективный, тихий и универсальный ПК, на котором можно и поработать, и поиграть.

А теперь давайте посмотрим, какой ПК можно собрать на процессоре AMD за сопоставимую сумму. Выбор бюджетных процессоров AMD в Регарде крайне скуден, но если вы думаете, что в других магазинах дела обстоят по-другому, то это не так. Везде в рознице продаются остатки процессоров прошлых поколений за совершенно неадекватную цену. Есть совсем слабенький Athlon 3000G за 4880 рублей, четырехъядерный APU Ryzen 3 3200G за 8150 рублей и старый добрый Ryzen 3 PRO 1200 за 6950 рублей, что на 1250 (!) рублей дороже, чем Core i3-10100F.

Думаю, вы понимаете, что Ryzen 3 PRO 1200 очень и очень далеко по производительности до Core i3-10100F, который достигает уровня Core i7-7700K и собирать на нем ПК сейчас нет никакого смысла. Но мы все-таки соберем. Материнскую плату можно взять самую дешевую, на чипсете AMD A320, например... Написал я, и стал выбирать плату из ассортимента Регарда, однако дешевых плат AM4 все меньше и Gigabyte B450M H оказалась самой недорогой.

И возьмем недорогой кулер - ID-COOLING DK-01S.

И цена нашей сборки выросла до 36670 рублей, что на 1530 рубля дороже, чем заметно более быстрая сборка на Intel.

Итоги

Подобная ситуация на рынке бюджетных процессоров существует уже больше года и никаких предпосылок к тому, что AMD отыграет потери этого сегмента процессоров - нет. Даже среди Zen 3 не вышло бюджетных четырехъядерников и AMD заявляли, что их интересует в первую очередь продажи дорогих процессоров. Только вот их дорогие Zen 4 оказались никому не нужны, а остатки Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X не выдерживают конкуренции с Core i5-12400F ни по цене, ни по производительности.

Не внушают ничего позитивного и отчеты компании, квартальная конференция AMD показала, что выручка компании в потребительском сегменте на фоне снижения спроса на новые ПК сократилась на 40 %. Похоже, мы с вами наблюдаем закат компании, которой дал второй шанс выход процессоров Ryzen в 2017 году, но которая упустила его из-за жадности и ошибок маркетологов.

Пишите в комментарии, чтобы вы думаете о провале AMD на рынке бюджетных процессоров?

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