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6 серьезных проблем процессоров Ryzen 7000 и новой платформы AMD AM5

Тесты и характеристики Ryzen 7000 вызывают неоднозначные впечатления. Давайте разберемся, стоит ли ждать эти процессоры, если вам нужен новый ПК в ближайшее время.
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Выход нового поколения процессоров всегда вызывает ажиотаж среди пользователей ПК, ведь привычные платформы в одночасье становятся устаревшими, и вкладывать в них средства уже не хочется. После выхода процессоров семейства Ryzen 7000 удачная платформа AMD AM4, прожившая на рынке пять лет, постепенно уйдет в прошлое, а ведь ею все еще пользуется огромное количество геймеров и компьютерных энтузиастов.

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И перед пользователями, планирующими в ближайшее время апгрейд или покупку нового ПК, встает закономерный вопрос - "Покупать материнскую плату AM4 и процессор под нее сейчас или ждать Ryzen 7000?". А ждать процессоры Ryzen 7000 есть за что, ведь помимо ожидаемого прироста производительности в 35% они принесут поддержку новой памяти DDR5, которая станет стандартом на ближайшие годы, шину PCI Express 5.0, а созданы они на 5 нм тех. процессе от TSMC, что в теории должно дать низкий нагрев и энергопотребление.

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Но реальность, как это часто бывает, расходится с ожиданиями и читая новости и обзоры Ryzen 7000, становится понятно, что компания AMD, как обычно, выпустила очень противоречивый продукт, у которого есть и плюсы, и минусы. В этом блоге я сделаю анализ проблем и недостатков новой платформы, что сможет уберечь вас от напрасно потраченных денег и нервов. Подобные блоги часто вызывают обвинения в фанатстве и приверженности продукции компании конкурента, но в моем случае это не так, ведь я пользуюсь процессором Ryzen 1600 уже третий год и вполне доволен им.

Высокий нагрев

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В первых тестах процессоров Ryzen 7000 сразу всплыла проблема их высокого нагрева. Даже с мощным воздушным кулером Noctua NH-U14S с шестью теплотрубками, способным отвести 162 ватта тепла, температура Ryzen 5 7600X составила 88 °C, а у Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X достигла 94 °C. Даже с использованием недешевых AIO систем водяного охлаждения температуры Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X держатся в районе 90 градусов под нагрузкой.

И дело здесь не в небольшой площади ядра, с которого тяжело отвести тепло, как это было с процессорами Zen 2 и Zen 3. Площадь ядра уменьшилась по сравнению с Zen 3 незначительно: CCD c 80,7 мм² до 70 мм², а IOD с 125 мм² до 122 мм². Проблема теперь кроется в процессорной крышке, у которой пришлось увеличить толщину, чтобы сохранить совместимость с кулерами сокета AM4, которых было выпущено огромное количество.

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Энтузиаст под ником Der8auer скальпировал Ryzen 9 7950X и установил систему охлаждения прямо на кристалл процессора, получив снижение температуры сразу на 20 градусов, что подтверждает, что проблема нагрева Ryzen 7000 заключается в толстой крышке. И вряд ли эту проблему удастся решить инженерам AMD, а на скальпирование и использование процессора с открытым кристаллом решится очень малое число пользователей.

Высокое энергопотребление

Еще одна проблема Ryzen 7000 - очень высокое энергопотребление, даже несмотря на использование 5 нм тех. процесса от TSMC. Даже шестиядерный Ryzen 5 7600X имеет Thermal Design Power (TDP) в 102 ватта, и способен потреблять до 142 ватта максимум. А топовый Ryzen 9 7950X имеет TDP в 170 ватт, а максимальное энергопотребление в 230 ватт. Это намного выше процессоров Ryzen 5000 и потребует мощного кулера и более дорогой материнской платы.

Низкая игровая производительность

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Высокое энергопотребление и сильный нагрев новых процессоров можно было бы простить, если бы они выдавали заявленный прирост производительности. На слайдах маркетологи из AMD обещали нам до 24% прироста от новой архитектуры в играх, но в реальности в большинстве игр Ryzen 9 7900X и Ryzen 5 7600X оказываются слабее процессоров Intel Alder Lake. А самое главное - новые процессоры уступили восьмиядерному Ryzen 7 5800X3D практически во всех играх.

Память DDR5 стоит намного дороже DDR4, но пока приносит мало реального прироста

Еще одна проблема новой платформы - память DDR5, которая стоит дорого, а практического прироста производительности приносит пока мало. Например, в Ситилинке модули DDR5 объемом 8 ГБ известных брендов стартуют с цены 4990 рублей за Samsung M323R1GB4BB0-CQK.

Но за эту сумму и даже дешевле можно приобрести неплохой комплект памяти DDR4 в два раза большего объема! Например, Patriot Viper 4 Blackout PVB416G360C8K с частотой 3600 МГц.


Материнские платы AM5 будут дороги, а высокое энергопотребление потребует моделей с мощной системой питания

Несмотря на то, что AMD заверяет, что для платформы AM5 выйдет много недорогих материнских плат, ждать этого момента придется очень долго. Новинки всегда продаются дорого, а высокое тепловыделение процессоров потребует материнских плат с качественной системой питания. Даже для младшего шестиядерного Ryzen 5 7600X с TDP в 102 ватт нужно будет выбирать плату такого уровня, какую сейчас мы выбираем для восьмиядерного Ryzen 7 5800X или Ryzen 7 5800X3D с почти таким же TDP в 105 ватт. А такие платы просто не могут стоить дешево, как, например, ASUS TUF GAMING B550M-PLUS, которая сейчас продается за 12820 рублей и является платой начального уровня для комфортной работы Ryzen 7 5800X.

Сырость платформы

Запуск процессоров Ryzen 7000 был отложен AMD из-за проблем с прошивками материнских плат и, помня запуск платформы AM4, можно быть на 100% уверенными в том, что после того, как процессоры и платы пойдут в народ, обнаружится еще множество проблем. Сырость прошивок плат, видеокарт и микрокода процессоров - это ахиллесова пята AMD и все опытные пользователи знают, что с продукцией этой компании всегда нужно быть готовым к проблемам и недоработкам. 

Итоги

Что мы имеем в итоге? Горячую, прожорливую, дорогую и сырую платформу, переход на которую пока мало что даст, ведь купив "устаревший" Ryzen 7 5800X3D вы получите даже лучшую игровую производительность. Даже обычного Ryzen 7 5800X пока еще хватает для самых мощных видеокарт, а недорогого и экономичного Ryzen 5 5600X вполне хватает для сборок с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 и нужды в более мощных процессорах пока нет.

Понимая это, покупатели проголосовали против Ryzen 7000 кошельком, и уже на вторую неделю продажи, в период с 3 по 9 октября, в Европе было реализовано всего лишь 250 процессоров Ryzen 7000 – на 70% меньше, чем за дебютную неделю. Говорить, что Ryzen 7000 - это провал, пока еще рано, но создается впечатление, что платформа близка к этому, ведь ей придется конкурировать и с отличными процессорами Intel Alder Lake и с новыми Raptor Lake, которые выходят в конце 2022 года

Пишите в комментарии, чтобы вы думаете по поводу процессоров Ryzen 7000 и будете ли апгрейдить свой ПК в ближайшее время? И если - да, то на какую платформу перейдете? 

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