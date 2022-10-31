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Сборка компьютера на первый взгляд процесс простой - все размеры и разъемы стандартизированы, бери да и соединяй все вместе и подключай провода. Но на практике все оказывается не так просто и допустить ошибку при сборке элементарно. А вот цена ошибки может быть разной - от не стартующего ПК, до испорченной материнской платы, процессора или видеокарты, которые уже не возьмут назад по гарантии, ведь на них будут повреждения.

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Чаще всего такие ошибки допускают новички, которым кажется, что собрать компьютер просто, как Lego. Но и опытные пользователи, собравшие десятки и сотни ПК, запросто допускают их, так как начинают относиться к процессу сборки ПК как к привычному и рутинному занятию, отчего снижается внимательность. В этом блоге я собрал 12 наиболее распространенных и опасных ошибок при сборке ПК, прочитав про которые вы можете сберечь свои деньги, время и нервы.

Покупка дешевого блока питания

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Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются новички - покупка дешевого блока питания буквально "на сдачу", когда все деньги потрачены на другие комплектующие. И если дешевый блок питания в офисном ПК с небольшим энергопотреблением - не самый страшный вариант, то дешевый БП в игровом ПК - это катастрофа. Он постоянно будет работать на пределе возможностей, шумя и перегреваясь, а дешевые конденсаторы быстро выработают свой ресурс, приведя к скачкам напряжения и высоким пульсациям тока, которые могут вывести из строя комплектующие.

Ошибки при установке процессорного кулера

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Огромное количество ошибок допускается при монтаже процессорного кулера. Его крепление могут не дотянуть, из-за чего будет перегрев, или наоборот, перетянуть, что может выгнуть материнскую плату. Закрепить его не той стороной (так, что вентилятор будет дуть только вверх или низ), забыть подключить разъем вентилятора или забыть снять защитную наклейку с основания кулера, что даст очень высокие температуры.

Ошибки при нанесении термопасты

Новички частенько щедро кладут на процессор всю термопасту, которая есть в тюбике, из-за чего она вытекает в сокет процессора, нарушая контакт, а отмыть ее потом будет чрезвычайно трудно. А иногда наоборот - наносят чрезвычайно тонкий слой термопасты, который легко стирается движениями подошвы кулера при его установке.

Ошибки при установке процессора

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Процессор от AMD с его множеством тончайших ножек - вещь чрезвычайно хрупкая, одно неверное движение при установке и ножки помяты, что чревато замыканием на процессоре или отпадением ножки при попытке ее выправить. Вдобавок сокеты AMD AM2/AM+/AM3/AM3+ и AM4 плохо держат процессор и при попытке снять кулер с прикипевшей термопастой процессор легко выдергивается из сокета, а ножки гнутся.

Сокеты Intel гораздо продуманнее, а на процессорах нет ножек, но теперь уязвимой частью системы стал сокет, чьи ножки еще нежнее, чем на процессоре AMD и легко мнутся при неаккуратной установке. А у самого процессора могут помяться углы из-за неаккуратного обращения или массивного кулера.

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А иногда рассеянный или неопытный пользователь может установить процессор так, что ключи на сокете не совпадут и спалить его при включении ПК.

Неправильная установка материнской платы

Стойки, к которым привинчивается материнская плата, должны совпадать с отверстиями на ней. Иначе мы получим провисание и изгиб текстолита при подключении кабелей к материнской плате или замыкание дорожек на обратной стороне платы. Очень часто новички царапают материнскую плату об стойки при установке - это надо делать очень аккуратно.

Неправильное подключение проводов к материнской плате

Подключение передней панели корпуса к материнской плате - это настоящее мучение для новичков, но неправильное подключение проводов кнопок Power и Reset не несет особых проблем и легко поправимо. А вот неправильное подключение колодок USB 2.0 может легко вывести из строя материнскую плату и USB-устройства.

Забыть установить I/O-панель или замкнуть ею порты

История умалчивает о том, сколько нервов сборщиков ПК было безвозвратно потеряно, когда они обнаруживали, что собрали компьютер целиком, но забыли установить I/O-панель. Но эта ошибка неприятна, но не смертельна, а вот когда усики I/O-панели попадают в порты материнской платы, замыкают и сжигают их - это намного серьезнее.

Неправильная установка модулей ОЗУ

Установив модули ОЗУ как попало, мы теряем двухканальный режим ее работы, что неприятно, но поправимо. Несмотря на ключи, не дающие установить модули не той стороной, такие случаи происходят снова и снова и сильные, но неопытные пользователи выводят из строя как материнскую плату, так и память.

Неправильная установка видеокарты

Казалось бы, что проще установки видеокарты, но только на первый взгляд. На практике пользователи умудряются установить видеокарту не в тот слот PCI Express, забыть подключить провода питания, забыть привинтить ее к корпусу. Но самые опасные ошибки - повреждение слота PCI Express, который массивная видеокарта может попросту выломать, и повреждение материнской платы планкой крепления видеокарты, которой легко поцарапать токопроводящие дорожки. Тяжелые видеокарты могут провисать без поддержки, изгибая текстолит и вызывая повреждения дорожек и отвал чипов.

Неправильная установка жестких дисков и SSD

Жесткие диски и SSD форм-фактора 3.5" и 2.5" дюйма начинающие пользователи могут крепить в корпусе всего за одну сторону или вовсе оставив без болтиков, что вызывает резонанс при работе HDD. Часто используются неподходящие для этой цели болтики, но самое опасное - выламывание разъема питания или SATA III при неаккуратном обращении, что сразу лишает гарантии ваш накопитель.

Ошибки при установке SSD-накопителя формата M.2

Довольно новый формат разъемов M.2 очень удобен - небольшой, эстетичный и позволяющий SSD развивать большие скорости. Но вот о том, что разъем M.2 очень хрупок и выдерживает всего несколько десятков отключений и подключений - знают немногие. Частой ошибкой начинающих пользователей становится эксплуатация SSD-накопителя формата M.2 без охлаждения, при котором его реальные (мониторинг их почти всегда занижает) температуры легко достигают 90-100 градусов и начинается троттлинг с падением скорости. Это особенно усугубляется в том случае, если разъем закрыт видеокартой, которая дополнительно нагревает его.

Забыть обесточить ПК при манипуляциях с комплектующими или повредить их статикой

И наконец, 12 ошибка, которую часто допускают и опытные пользователи. Если не обесточить ПК полностью, на материнскую плату подается дежурное напряжение и манипуляции с комплектующими могут вызвать замыкание. Иногда замыкает и батарейка материнской платы, когда плату кладут на токопроводящую поверхность, например, крышку корпуса ПК. Но самый опасный и незаметный враг комплектующих - статическое электричество. Достаточно коснуться чипа или разъема, если ваше тело накопило заряд статики, и видеокарта или материнская плата выходят из строя.

Итоги

Как видите, ошибок при сборке ПК можно совершить множество. Чтобы их избежать, нужно внимание, аккуратность и хорошо оборудованное рабочее место с хорошим освещением, которое можно обеспечить налобным фонариком, например, ЭРА GB-603 из Регарда. Он стоит копейки, но собирать с ним ПК очень удобно. Еще вам понадобится, как минимум, недорогой набор отверток, таких, как HAMA H-39694. А лучше, полноценный набор инструментов - Buro TC-1112, где есть пинцет, которым удобно подключать провода и джамперы.

Пишите в комментарии, совершали ли вы ошибки при сборке ПК?

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