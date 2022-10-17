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Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090

Видеокарта GeForce RTX 4090 подняла планку производительности на новый уровень, сделав доступным гейминг в 4K. Но, учитывая гигантские размеры и чудовищное энергопотребление GeForce RTX 4090, собрать под нее ПК очень непросто.
[ ] для раздела Блоги
9
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
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Выход новых видеокарт GeForce RTX 4090 произвел фурор среди геймеров и компьютерных энтузиастов. Графическая архитектура nVidia Ada Lovelace оказалась на голову мощней своей предшественницы, и прошлый флагман nVidia - GeForce RTX 3090 Ti, отстает от новинки в разрешении 3840x2160 на целых 31%, а флагман от AMD - Radeon RX 6950 XT отстает еще сильнее, на 39%. Но такая мощь теперь не дается так просто, и новинка имеет чудовищное энергопотребление в 450 ватт, требуя блока питания мощностью 1000 ватт с новым 16-ти пиновым разъемом питания видеокарт.

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И первая проблема, с которой вы столкнетесь при попытке собрать игровой ПК с GeForce RTX 4090 - это то, что подобных блоков питания в продаже крайне мало. Я нашел всего одну модель в магазине Регард и предлагаю воспользоваться ассортиментом этого магазина, чтобы собрать нашу мощнейшую игровую сборку. Конечно, можно использовать переходник питания, если он идет в комплекте к видеокарте, но использовать переходник в столь нагруженном и ответственном месте не хотелось бы.

Процессор

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А начать собирать наш ПК стоит с процессора, ведь запредельная мощь GeForce RTX 4090 потребует производительного процессора, чтобы он не стал слабым местом и успевал подготавливать максимальное количество кадров. Ведь с GeForce RTX 4090 счетчик кадров во многих играх перевалит за сотню даже в разрешении 4K, и даже трассировка лучей теперь не будет обрушивать производительность. Например, в Far Cry 6 с трассировкой лучей GeForce RTX 4090 выдает около 90 FPS.

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Я предлагаю взять Intel Core i9 - 12900KF, мощную модель семейства Alder Lake с 16 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. Процессор достигает частоты 5100 МГц в бусте, а его максимальное тепловыделение составляет 241 ватт. И глядя на эти цифры, становится понятно, что цена Core i9 - 12900KF в 43560 рублей довольно невысока по сравнению с тем, какая материнская плата и какое охлаждение ему потребуются.

Система охлаждения

Обычный кулер не справится с Core i9 - 12900KF и лучше всего смотреть в сторону трехсекционных систем водяного охлаждения, например, MSI MEG CoreLiquid S360. Подробный обзор этой СВО, и пример того, как она работает с процессором Core i9-12900K, есть на нашем сайте. Стоит отметить качественные вентиляторы у MSI MEG Silent Gale P12, рабочий диапазон которых начинается с нуля оборотов в минуту, что позволит получить очень тихую работу СВО под небольшой нагрузкой.

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Материнская плата

Эта сборка станет первой в моей карьере блогера, в которой материнская плата стоит дороже, чем процессор, и я пошел на такой выбор сознательно. Ведь мы собираем очень мощный и дорогой компьютер, которого вам хватит на много лет и экономия в 10000 рублей на материнской плате обернется высокой температурой системы питания и потребует более высоких оборотов вентиляторов, и, соответственно, шума. А MSI MEG Z690 UNIFY, которую мы возьмем в нашу сборку, может похвалится отличной системой питания, которая выполнена по схеме 19+1+1 (всего 21 фаза, 19 на VCore, одна на iGPU и одна на VCCSA) и оснащена радиаторами с теплотрубкой. Этого вполне хватит, чтобы переварить максимальные 241 ватт, которые потребует наш Core i9 - 12900KF.

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Все остальное в MSI MEG Z690 UNIFY тоже выполнено на высочайшем уровне, есть два сетевых контроллера Intel I225-V Ethernet 2,5 Гбит/с и беспроводной контроллер Intel Dual Band Wireless AX211NGW, целых пять (!) слотов M.2 с радиаторами, один разъем для дискретной карты Intel Thunderbolt и звуковой кодек кодек ALC4080 с аудиофильскими конденсаторами Nichicon Fine Gold. Материнская плата уже поддерживает Core i9-13900K семейства Raptor Lake которые скоро должны появиться в продаже.

Оперативная память

Минимальным объемом оперативной памяти, которая нужна в столь быстром компьютере, как наш, станет 32 ГБ. 16 ГБ пока еще хватает практически во всех играх, но стоит оставить включенным браузер, и вы и не заметите, как начнет использоваться файл подкачки, что вызывает микрофризы в игре. Мы возьмем пару модулей DDR5 G.Skill Ripjaws S5 с частотой 6000 МГц, которая выделяется на фоне ОЗУ этой ценовой категории низкими таймингами, CL равен всего 32, что отлично для DDR5.

Видеокарта

Ну а теперь можно перейти к главной героине нашей сборки, видеокарте GeForce RTX 4090. В Регарде в продаже есть две модели, и обе они от компании Gigabyte, мы возьмем более дорогую версию GeForce RTX 4090 Gigabyte (GV-N4090GAMING OC-24GD). Характеристики видеокарты поражают: 24 ГБ видеопамяти, частота чипа шагнула далеко за привычные 2 ГГц и составляет 2535 МГц, а охлаждение занимает целых четыре слота! Видеокарта длинная - 34 см, весит более 2 кг и влезет не в каждый корпус. Но стоит помнить, что вентиляция в корпусе должна быть на высоте, ведь от видеокарты требуется отвести до 450 ватт тепла.

SSD-накопитель

Было бы странно в топовой сборке экономить на SSD, поэтому мы не будем мелочиться и возьмем быстрый и вместительный Samsung 980 Pro (MZ-V8P2T0BW) объемом 2 ТБ. Накопитель построен на базе контроллера Samsung Elpis и 128-слойной памяти 256-Гбит TLC 3D V-NAND от Samsung и имеет DRAM буфер объемом 2 ГБ. Скорость чтения составляет внушительные 7000 МБ/сек, записи - 5000 МБ/сек и SSD позволяет записать на такой скорости почти 110 ГБ данных в пределах SLC-кеша. Гарантия - 5 лет, а ресурс записи 1200 ТБ.

Жесткий диск

С одним накопителям многим пользователям будет не комфортно, поэтому в наш ПК мы установим жесткий диск объемом 4 ТБ для хранения файлов. Это будет модель от Western Digital - WD Purple (WD40PURZ), предназначенная для систем видеонаблюдения, а в наш ПК мы возьмем именно ее из-за использования быстрой и стабильной технологии записи CMR, которая все реже встречается в потребительских HDD.

Блок питания

Видеокарта GeForce RTX 4090 требует 16-ти пинового коннектора питания нового стандарта питания PCIe 5.0, но найти блок питания с его поддержкой очень трудно. В Регарде такой БП всего один - Gigabyte GP-UD1000GM PG5, мощностью 1000 ватт. Модель имеет сертификат Сертификат 80 PLUS Gold, полностью модульные провода, полупассивный режим работы вентилятора и довольно компактные для такой мощности размеры. БП построен на OEM платформе MEIC и способен отдать по линии 12 вольт почти всю мощность - 999 ватт.

Корпус

Подбирая корпус для сегодняшней сборки, я крепко призадумался. Ведь нам потребуется очень вместительный корпус для того, чтобы четырехслотовая система охлаждения GeForce RTX 4090 разместилась в нем с комфортом, поэтому стоит искать корпус типоразмера Full-Tower. Не стоит забывать и о высоком тепловыделении как видеокарты, так и процессора, которые суммарно потребуют отвести почти 700 ватт тепла. Поэтому корпуса с глухими передними панелями и плотными пылевыми фильтрами отпадают, ведь нужно будет прокачивать большой объем воздуха без помех.

И лучшим кандидатом из ассортимента Регарда мне показался корпус Thermaltake Core V71 TG Black, модель довольно консервативная и со строгим дизайном, но зато вместительная и отлично продуваемая. В корпусе предустановлено два 200 мм вентилятора на передней панели, 140 мм на задней панели и 200 мм на верхней панели, добавьте три 120 мм вентилятора на СВО MSI MEG CoreLiquid S360, и вы поймете, что вентиляция в корпусе будет отличная. В отличие от многих новинок, в Thermaltake Core V71 TG Black есть восемь отсеков под накопители 3.5", что оценят хранители больших объемов домашних фото и видео на HDD.  

Итоги

Сегодняшняя топовая сборка обойдется вам в 357000 рублей, что поначалу кажется пугающей цифрой. Но если учесть, что на этом ПК вполне можно будет играть пять лет без апгрейда, а все комплектующие - отличного качества, то на его стоимость смотришь уже по-другому.

Пишите в комментарии, что вы думаете о GeForce RTX 4090 и что бы поменяли в этой сборке?

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