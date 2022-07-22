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Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — как недооцененная тактика стала моей любимой игрой

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, вышедшая в 2001 году, многими любителями серии Fallout считается неканоничной. Носмотря на это, игра может увлечь игрока очень надолго, если в нее правильно играть.
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Один из главных показателей того, насколько нам понравилась игра - это то, сколько раз мы ее прошли. Я часто хвалю в блогах такие великие игры, как Ведьмак 3: Дикая охота, но прошел я эту игру всего лишь один раз, хотя она и подарила мне море удовольствия. И если вспомнить игры, которые я перепрошел намного больше других, то это будут: Fallout 2, Gothic II: Night of the Raven и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Да, именно эту старую и недооцененную тактическую игру я прошел как минимум восемь раз, больше, чем самые лучшие игры всех времен, гораздо более ценимые геймерами.

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Но прежде, чем рассказывать про Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, нужно сделать небольшое отступление и дать читателю понять, в каких условиях начиналась моя карьера ПК-геймера в начале нулевых годов, ведь то, как мы играли тогда, разительно отличалось от того, как мы играем сегодня, как узнаем о новых играх и как выбираем, играть ли в ту или иную игру, или нет. 

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Свой первый компьютер я купил в начале нулевых, почти 20 лет назад и это был довольно убогий для своего времени агрегат. Процессор Pentium III первых ревизий, 64 МБ оперативной памяти, видеокарта 1997 года Nvidia Riva 128 с 4 МБ видеопамяти, и жесткий диск объемом всего 4 ГБ, на котором постоянно не хватало места. Дополнял картину пузатый ЭЛТ-монитор с диагональю всего 14 дюймов. Работало это все под управлением устаревшей Windows 98, во времена, когда уже были популярны Pentium 4, Athlon XP и Windows XP. Интернета у меня не было, а игровые журналы я доставал лишь изредка, поэтому мое мнение об играх было практически не затронуто игровыми обзорами и чужим мнением.

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В те годы сам факт владения компьютером уже давал чувство радости и гордости, даже таким устаревшим, и я просто играл в те игры, которые удавалось достать у знакомых и запустить с приемлемой кадровой частотой. И вспоминая то, как шли игры в моем ПК, я думаю, что получить на нем 30 FPS - это уже было отлично, но в те годы понятия FPS и "кадровая частота" были для меня незнакомы и комфорт игры делился на три категории: "летает", "тормозит, но играть можно" и "не идет".

Quake II, Quake III Arena на минимальных настройках в разрешении 640х480, Need for Speed II, Age of Empires II: The Age of Kings, Аллоды: Печать тайны, Diablo II: Lord of Destruction и, наконец, Fallout 2 - вот был мой топ игр в первый год после покупки ПК.

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Fallout 2 из всех этих игр произвел на меня неизгладимое впечатление, и я понимаю, что после его первого прохождения я навсегда стал любителем радиоактивных пустошей, мрачной атмосферы и жанра постапокалипсиса. В моем поселке в то время совсем не продавались ПК-игры и приезжая в областной центр я всегда старался зайти на рынок, где продавали CD-диски с играми, музыкой и программами. И в один прекрасный день на мой вопрос - "А есть у вас что-нибудь похожее на Fallout 2?" продавец предложил мне игру Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, уже тогда занимающую два CD-диска. Игра была куплена и едва я добрался до дома, установлена на ПК.

То, что мир "Тактикса" отличается от мира Fallout 2, было заметно почти сразу, его действие происходило как будто в параллельной вселенной, ретрофутуризмом почти не пахло, и отличалось не только оружие, многое из которого было современным и предметы быта, но даже и многие виды врагов: Бистлорды, Рейдеры, Разбойники (Риверы), Роботы. Появились и новые насекомые: Осы и Жуки-подрывники. Сейчас это называют "неканон" и шансов стать популярной у подобной игры в 2022 году было бы мало, ведь она получила бы оценку игровых изданий не выше 6 из 10 и большинство игроков прошли бы мимо.

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Но я таких понятий, как "каноничность", в те времена не знал, и игра мне понравилась сразу, ведь атмосфера и боевая система у нее были отличные. В отличие от Fallout 2 с его разрешением 640х480 и 256 цветами изометрический движок Fallout Tactics: Brotherhood of Steel рисовал отличную картинку со сглаженными спрайтами, а дополняла впечатление отличная музыка жанра дарк-эмбиент, написанная знаменитым композитором Иноном Цуром, писавшем музыку для таких хитов, как Baldur's Gate II: Throne of Bhaal, Warhammer 40,000: Dawn of War: Soulstorm, Crysis, Fallout 3 и Fallout: New Vegas.


Еще одним нюансом, сделавшим прохождение Fallout Tactics: Brotherhood of Steel захватывающим, стал выбор высокого уровня сложности, заставившим меня включить походовый режим, ведь на легком уровне сложности и режиме реального времени игру можно пройти быстро и легко. В тяжелом режиме сложности "Тактикс" становится серьезным испытанием, заставляющим применять весь спектр приемов, которые дает его боевая система: скрытность, стрельба из-за укрытий, стрельба из положения лежа и использование мин, ловушек и взрывчатки.

А включение режима "Жестокий парень" (в переводе студии 7th Wolf) делало прохождение абсолютно хардкорным, ведь сохраняться в таком режиме можно было только вне миссий и любая оплошность: незамеченная мина или очередь из автомата в упор, лишала вас ценного бойца и заставляла начинать уровень заново. Это вынуждало тщательно относиться к прокачке бойцов, имея не только снайперов и пулеметчиков, но и скрытных "ниндзя", а также "танков", способных выдержать первый урон при входе в помещение.

Понравилась игра и возможностью таких финтов, как кража патронов и аптечек у своих союзников в бункере или хитрое получение снайперских винтовок раньше времени, давая врагам убить союзные NPC, но при этом не провалив задание. И таких интересных мелочей в игре много, есть в ней и случайные встречи с редкими персонажами на глобальной карте, не говоря уже о постоянных нападениях врагов на ваш отряд по пути в бункер. И даже в 2022 году Fallout Tactics: Brotherhood of Steel является одной из немногих игр, где пол персонажа влияет на игровой процесс - хрупкая девушка может обойти врагов с тыла, пролезая сквозь узкую щель в заборе. Есть в игре разнообразная техника, от багги до бронетранспортера и даже танка, и ее можно пилотировать, прячась за броней от пуль.

Никуда не делась и визитная карточка серии Fallout - повышенная жестокость. Враги не просто падают под вашими пулями и лазерам, а умирают разнообразно и зрелищно, заливая все вокруг кровью, теряя конечности и даже разлетаясь на куски. Смена дня и ночи дает вам выбор способа прохождения миссий - снайперский огонь издалека при ярком свете или скрытная переброска войск до ключевой точки, с минированием дорог перед врагами и последующей внезапной атакой.

Добавьте к этому огромное количество оружия разных типов и отличную систему повреждений: от пулевых ранений и переломов конечностей до радиоактивного облучения, что требует наличия в отряде доктора на высоких уровнях сложности, и вы получите интереснейшую тактику, проходить которую можно снова и снова. Fallout Tactics: Brotherhood of Steel стала единственной игрой, которую я прошел сразу же после первого прохождения еще раз, в более сложном режиме, учтя ошибки первого прохождения.

Как поиграть в Fallout Tactics: Brotherhood of Steel в 2022 году

Если вы будете проходить Fallout Tactics: Brotherhood of Steel в 2022 году, то можете столкнуться с некоторыми проблемами. Во-первых, официальный русский перевод от 1С появился лишь в 2006 году, а до этого игра переводилась студиями Фаргус Мультимедия, 7th Wolf и City. Я начал играть в игру с довольно корявым переводом от 7th Wolf и уже привык к нему настолько, что не могу играть в версии с другими переводами.

Заметно преображает игру High Resolution Patch, дающий возможность играть на широкоформатных мониторах с высоким разрешением. Этот патч часто интегрируют создатели репаков игры, они же добавляют и выбор разных сочетаний перевода озвучки и текста, а найти их творения можно на самом популярном сайте с трофейным программным обеспечением, введя в поиск "Fallout: Classic Collection".

Готовя скриншоты для блога, я установил игру, скопировал в нее сохранения из прохождения 2018 года, но столкнулся с отказом игры запускаться под Windows 10. Игра, установленная из проверенного дистрибутива, выдавала ошибку "fatal error" и попытки изменить параметры совместимости или установить старые игровые библиотеки ни к чему не приводили. Решение оказалось простым, нужно дописать параметр -window в свойствах ярлыка, получив строку такого типа "C:\Fallout Tactics\BOS.exe" -window.

После этого игра запустится в оконном режиме и нужно перейти в ее настройки, и в разделе "графика" ("экран" или "монитор", зависит от перевода), выбрать режим "по-умолчанию" ("стандарт", "обычно"). После чего игра развернется на весь экран и можно будет играть.

20 лет назад я проходил Fallout Tactics: Brotherhood of Steel на устаревшем компьютере, который, тем не менее, стоил мне очень крупную сумму денег по тем временам, а сегодня собрать бюджетный ПК для старых и нетребовательных игр, интернета, работы, учебы и просмотра фильмов можно на базе очень недорогих процессоров со встроенной графикой. Например, Athlon 200GE, Athlon 3000G или Pentium Gold G6400 из Ситилинка.

Пишите в комментарии, играли ли вы в Fallout Tactics: Brotherhood of Steel?

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