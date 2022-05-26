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Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060

Производительность выше, чем у конкурентов, популярность у геймеров, новые функции, долгая актуальность в играх и умеренная цена, вот рецепт удачных видеокарт, которые мы сегодня вспомним.
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Компания Nvidia скоро отпразднует свое 30-летие, ведь она была основана в далеком 1993 году тремя приятелями, работающими в сфере электронной промышленности и разработки чипов: Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кёртисом Прэмом. За три десятилетия Nvidia прошла сложный путь от одного из многих разработчиков графических чипов для PC-совместимых компьютеров, до лидера рынка видеокарт, занимающего весомую долю в 75% в 2022 году. За это время количество игровых графических чипов от Nvidia перевалило за несколько десятков и многие геймеры даже никогда не пользовались видеокартами от компаний конкурентов, например, ATI или AMD. 

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В этом блоге я предлагаю вспомнить десять самых удачных видеокарт от Nvidia всех времен, но сначала стоит определиться, как видеокарта заслуживает название "удачная". Ведь видеокарта может быть популярной у геймеров, обходить конкурирующую модель в производительности и цене, приносить в игры новые функции, обеспечивающие невиданное до этого качество графики. А еще в плюсы видеокарт можно записать долгое время актуальности в играх и умеренное энергопотребление.

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Как видите, способов выделиться у видеокарт предостаточно и под термином "удачная" я предлагаю считать оптимальное сочетание вышеописанных характеристик, которое позволило видеокарте в своем жизненном цикле стать той самой моделью, которую потом геймеры будут с теплотой вспоминать спустя много лет, говоря - "в то время я купил удачную видеокарту". Давайте посмотрим на мою подборку удачных видеокарт от Nvidia, начав с моделей, вышедших в 1990-х годах, которые уже помнят только старожилы нашего сайта, и закончив современными GeForce RTX, которые еще продаются в магазинах.

RIVA TNT2

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Графический процессор RIVA TNT 2, под кодовым названием «NV5», появился на свет в 1998 году, когда противостояние на рынке видеокарт было особенно ожесточенным. В то время рынок не ограничивался двумя производителями графических процессоров, и пользователи выбирали между RIVA TNT 2 и 3dfx Voodoo2, 3dfx Voodoo3, Matrox G400 и ATI Rage 128. И именно RIVA TNT 2 с памятью объемом 32 МБ стала той видеокартой, которая позволила Nvidia выйти в лидеры рынка и стала обязательным компонентом оптимального игрового ПК тех лет.

GeForce3

Потрясающие и реалистичные графические эффекты, которые появились в играх в начале 2000-х годов, стали возможны после внедрения технологии пиксельных и вершинных шейдеров, позволяющих создавать реалистичную воду, дым и блестящие поверхности. Одной из первых видеокарт, реализующих данную технология, стала GeForce3 в 2001 году. GeForce3 поддерживала пиксельные и вершинные шейдеры версии 1.1, имела 128-битную шину памяти DDR и и частоту ядра в 240 МГц, что позволяло с комфортом играть на ней во все новинки 2001-2003 годов и даже во многие современные игры 2004 года с поддержкой шейдеров. 

GeForce4 MX 440

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GeForce3 и GeForce4 Ti, поддерживающие новейшие технологии в играх имели один недостаток - они были дороги. А бум продаж персональных компьютеров тех лет требовал насытить рынок недорогими видеокартами, дающими возможность играть в новые игры, пусть и с некоторыми ограничениями и Nvidia разрабатывает чип GeForce4 MX, унаследовавший архитектуру GeForce2, без поддержки пиксельных шейдеров. В 2002 году видеокарта GeForce4 MX 440 стала хитом и даже в 2003 и 2004 годах многие игровые ПК иcпользовали именно эту видеокарту. И только выход в 2004 году таких потрясающих хитов, как Half-Life 2, Doom 3 и Far Cry, показал, что пора делать апгрейд на видеокарты с полной поддержкой шейдеров.

GeForce 6600 GT

Зато новые хиты отлично шли на видеокарте GeForce 6600 GT, вышедшей в 2004 году и имевшей поддержку новейшей DirectX 9.0c и Shader Model 3.0. Шестое поколение видеокарт от Nvidia сделало огромный рывок, оставив далеко позади как видеокарты семейства GeForce 5000, так и ATI Radeon 9000. И даже середнячка, GeForce 6600 GT, со 128 МБ видеопамяти с шиной 128 бит и 8-ю пиксельными конвейерами, вполне хватало для комфортного гейминга.

GeForce 8800 GT

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До 2006 года мы, геймеры, измеряли видеокарты количеством пиксельных и вершинных конвейеров рендера, число которых доходило до 24, и когда вышли видеокарты Nvidia на новой унифицированной шейдерной архитектуре, где количество потоковых процессоров доходило до 128, это стало шоком. Видеокарты имели поддержку новейших DirectX 10, OpenCL и Shader Model 4.0 и самой популярной и оптимальной по производительности из них стала GeForce 8800 GT, которая была способна справится с игрой Crysis, которая в 2007 году открыла новую веху в компьютерной графике. Чип G92 получился настолько удачным, что пережил аж две реинкарнации - в серии GeForce 9800 и Geforce GTS 250.

GeForce GTX 460

Линейка графических процессоров с архитектурой Fermi - GeForce 400, в 2010 году стала первой у Nvidia, поддерживающей новое API DirectX 11, которое определило развитие графики в играх на годы вперед. Даже сейчас, в 2022 году, много игр способны работать в режиме DirectX 11 и запускаться на GeForce GTX 460, оптимальной видеокарте той линейки. В те годы геймеры столкнулись с ростом энергопотребления видеокарт, к которому многие ПК с устаревшими бюджетными БП были непригодны. Даже GeForce GTX 460 кушала 160 ватт, а вот GeForce GTX 470 перевалила за отметку в 215 ватт.

GeForce GTX 750 Ti

А вот GeForce GTX 750 Ti, видеокарта, на которой обкатывали в 2014 году архитектуру Maxwell, отличалась очень высокой энергоэффективностью, по сравнению с предыдущими микроархитектурами Fermi и Kepler. GeForce GTX 750 Ti потребляла всего 60 ватт, при этом обеспечивая отличную производительность в играх того времени. До сих пор эта видеокарта остается отличным приобретением в мультимедийный ПК и пользуется спросом как на вторичном рынке, так и на AliExpress.

GeForce GTX 970

GeForce GTX 970 на микроархитектуре Maxwell вышла в конце 2014 года и стала одной из самых популярных видеокарт среди компьютерных энтузиастов и обеспеченных геймеров, даже несмотря на скандал, связанный с заявленным объемом видеопамяти, которой из 4 ГБ было 3.5 ГБ быстрой, и 0.5 ГБ - медленной. GeForce GTX 970 интересна еще и тем, что даже спустя почти восемь лет после выхода, позволит с комфортом поиграть в добрую половину игр, вышедших в 2021 и 2022 годах и обгоняя, к примеру, GeForce GTX 1650. GeForce GTX 970 даже становилась самой популярной видеокартой в Steam в 2015 году, опережая более доступные по цене GeForce GTX 960.

GeForce GTX 1060

А вот видеокарта GeForce GTX 1060 на архитектуре Pascal, вышедшая летом 2016 года, даже сейчас, в 2022 году, остается самой популярной видеокартой, лидируя среди пользователей сервиса Steam. Секрет популярности GeForce GTX 1060 прост - отличная производительность, небольшое энергопотребление и майнинг бум 2017 года, в который выпустили огромное количество этих видеокарт. Производительность GeForce GTX 1060 немного уступает GeForce GTX 1660 семейства Turing, которые до сих пор продаются и все еще достаточна для многих новых игр в разрешении 1080p.

GeForce RTX 2060

Я долго думал, какую видеокарту поставить на 10-е место и это определенно должна быть модель, обладающая поддержкой трассировки лучей и технологией DLSS, без которых уже немыслимы современные видеокарты. И этой видеокартой стала GeForce RTX 2060, даже несмотря на небольшой объем памяти в 6 ГБ. Несмотря на это, ее производительности с лихвой хватает в новых играх и GeForce RTX 2060 стала четвертой по популярности видеокартой в Steam, заметно опередив GeForce RTX 2070. Можно сказать, что GeForce RTX 2060 почти стала народной видеокартой и вполне могла бы сместить GeForce GTX 1060 с трона, если бы не майнинг бум 2020-2022 годов. И даже весной 2022 года версия GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти составляет серьезную конкуренцию таким новым видеокартам, как Radeon RX 6600, GeForce RTX 3050 и даже GeForce RTX 3060.  

Итоги

Вот такая десятка самых удачных видеокарт у меня получилась, а объединяет их то, что пользователи в массе своей были очень довольны их покупкой. Конечно, у Nvidia было и много других замечательных видеокарт, которые стоят отдельного блога, но именно эта десятка стала оптимальной сразу по нескольким параметрам. Ну а в следующем блоге мы вспомним десятку самых удачных видеокарт главного конкурента компании Nvidia - компании ATI, затем купленной AMD. 

Пишите в комментарии, какие видеокарты вы бы добавили в этот список?


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