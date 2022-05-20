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На российском рынке уже несколько недель продолжается падение цен на комплектующие, вызванное укреплением национальной валюты. Курс доллара снизился до 62,40 рубля за доллар, уровня, который последний раз мы видели в начале 2020 года. В результате даже цены на процессоры Intel, которые уже затронуты санкционными ограничениями, опустились до уровня начала февраля 2022 года, а цены на актуальные процессоры AMD, например, Ryzen 5 5600X, достигли исторического минимума.

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Еще лучше обстоит дело с ценами на видеокарты, на которые наконец-то перестает действовать спрос со стороны майнеров, ведь их доходы упали до того минимума, когда многие отключают свои фермы. Все признаки указывают на то, что наступила так называемая "криптозима" и ближайшие пару-тройку лет геймеры могут жить спокойно.

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Цены на видеокарты, конечно, падают не так быстро, как хотелось бы, особенно если взглянуть, сколько стоят новые модели в Европе. Но они уже не выглядят настолько пугающими, как в марте 2022 года и многие пользователи, ждавшие падения цен несколько месяцев, уже начали собирать себе игровые ПК. Об этом свидетельствует то, насколько быстро раскупаются партии видеокарт по низким ценам, геймеры устали ждать и вдобавок опасаются того, что курс валют может опять начать расти.

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В этом блоге я постараюсь собрать недорогой игровой ПК с бюджетом до 65000 рублей, на котором можно поиграть во все новинки игр, пусть и на средних настройках. Но сам факт того, что можно собрать полноценный ПК за цену, по которой недавно продавалась GeForce RTX 3060, уже радует. За комплектующими мы отправимся в магазин Ситилинк, отдавая предпочтение надежным и качественным моделям, но не переплачивая за раскрученный бренд или функции, без которых можно обойтись.

Видеокарта

Главная деталь, с которой начинается любой игровой компьютер - это видеокарта, и с выбором видеокарты в нашу сборку мне пришлось крепко поломать голову. GeForce GTX 1050 Ti, цена на которые опустилась почти до 20000 рублей, станут отличным выбором для бюджетного ПК, а для актуальных игр, они, конечно, уже слишком слабы.

Чуть дороже продаются GeForce GTX 1650 с быстрой видеопамятью GDDR6 и довольно противоречивые, очень зависящие от версии шины PCI Express, новинки от AMD - Radeon RX 6500XT. Сказать, что гейминг на этих видеокартах будет комфортным - нельзя, ведь во многих новых играх, чтобы получить комфортный FPS, настройки придется понижать до средних, а иногда и до минимальных. Но для геймера, играющего не часто и отдающего приоритет играм прошлых лет это будет оптимальный выбор.

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А вот GeForce GTX 1660 SUPER, цена на которую снизилась почти до 30000 рублей, выглядит гораздо более предпочтительным вариантом в наш компьютер. Эта видеокарта в среднем на 40% производительнее, чем GeForce GTX 1650 и стоит примерно на 40% дороже. При этом GeForce GTX 1660 SUPER отстает от новых GeForce RTX 3050, которые стоят заметно дороже, всего на 4%.

Производительности GeForce GTX 1660 SUPER даже в 2022 году вполне хватает для большинства игр, а еще в плюсы этой видеокарты можно записать низкое энергопотребление, составляющее всего 120 ватт. В нашу сборку мы возьмем компактную модель от Palit - GeForce GTX 1660 SUPER StormX.

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Видеокарта имеет оптимальный набор видеовыходов: HDMI, DisplayPort и DVI, о котором все чаще забывают производители видеокарт, и требует разъема питания 8 пин.

Процессор

Процессор мы возьмем четырехъядерный, но с восемью потоками - Core i3-10100F. Эта модель имеет отличную производительность на ядро, скромную цену и небольшое тепловыделение. В большинстве игр его вполне хватит, чтобы вместе с видеокартой GeForce GTX 1660 SUPER обеспечить комфортный FPS.

Кулер процессора

Для охлаждения Core i3-10100F мы возьмем небольшой башенный кулер с двумя теплотрубками - ID-COOLING SE-802. Стоит он чуть дороже моделей без теплотрубок, но позволяет отводить тепло гораздо эффективнее и при заметно меньшем уровне шума.

Материнская плата

Выбирая даже бюджетную материнскую плату в 2022 году, стоит отдавать предпочтение моделям со слотом M.2. Стоят они чуть дороже, но позволяют собрать полноценный игровой компьютер. Мы возьмем материнскую плату MSI H510M-A PRO, построенную на базе чипсете Intel H510 отличающегося от младших чипсетов предыдущих поколений тем, что позволяет поддерживать частоту оперативной памяти до 3200 МГц.

Плата имеет видеовыходы D-Sub (VGA) и HDMI, гигабитный сетевой контроллер Intel i219V и неплохой звуковой кодек Realtek ALC897.

Оперативная память

А вот с оперативной памятью все не так просто, как кажется на первый взгляд. Нам будет нужен двухканальный комплект объемом 16 ГБ, но в рознице есть много удачных моделей памяти, которые продаются в небольших количествах и вполне вероятно, на момент выхода блога или в вашем регионе они будут отсутствовать. Поэтому мы возьмем распространенный и недорогой комплект из пары модулей Kingmax KM-LD4-2666-8GS, с частотой 2666 МГц и таймингом CL, равным 19.

SSD накопитель

В качестве накопителя для системы и игр мы возьмем SSD Kingston NV1 SNVS/500G формата M.2 2280, с интерфейсом PCI-E. Данный SSD имеет среднее время наработки на отказ (MTBF), равное 1500000 часов, и ресурс TBW, равный 120 ТБ. Эта бюджетная модель построена на базе контроллера Phison PS5013-E13T без DRAM буфера и рекордов скорости ждать от нее не стоит, но вот в играх подобные накопители заметно быстрее SATA моделей. Но главный плюс Kingston NV1 SNVS/500G - низкая цена, что и сделало его одним из самых популярных SSD в Ситилинке.

Блок питания

Наш компьютер будет отличаться скромным энергопотреблением, которое едва превысит 200 ватт, но экономить на БП все равно не стоит. Мы возьмем Thermaltake Litepower RGB 550, добротную модель мощностью 550 ватт, способную отдать 456 из них по линии 12 В, имеющую защиты от коротких замыканий (SCP), повышения напряжения (OVP), и перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OCP). Модель имеет настраиваемую RGB-подсветку, длинные провода и тихий и долговечный вентилятор с гидродинамическим подшипником.

Корпус

Остается выбрать корпус и я предлагаю взять Zalman S2, стильную модель со строгим дизайном и прозрачной боковой стенкой. Несмотря на компактные размеры, корпус позволяет установить видеокарту длинной до 330 мм, три вертушки размером 120 мм на вдув и еще три - на выдув. На фоне бюджетных корпусов других производителей корпуса от Zalman традиционно отличаются продуманной эргономикой и качеством изготовления.



Опция - жесткий диск объемом 2 ТБ

Объема накопителя в 500 ГБ хватит не всем пользователям и если вам приходится работать с объемными файлами или хранить на компьютере домашние коллекции фото и видео, то стоит установить в ПК дополнительный жесткий диск размера 3.5". Оптимальным объемом по соотношению цена/объем станет накопитель объемом 2 ТБ, а выбирая его модель, стоит отдать предпочтение моделям с минимумом негативных отзывов пользователей, например, WD Blue WD20EZBX. Данная модель имеет скорость вращения шпинделя в 7200 об/мин, а объем буфера в 256 МБ.

Итоги

Итак, наш ПК обойдется всего в 63560 рублей, вполне приемлемую цену в 2022 году и при этом позволит поиграть во все новинки игр. В сборке нет откровенно слабых мест и в будущем ПК позволит проапгрейдить процессор до производительного шестиядерного Core i5-10400F, а видеокарту - до мощной GeForce RTX 3060, с поддержкой технологий трассировки лучей и DLSS.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке и что думаете по поводу выбора видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER в 2022 году?

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