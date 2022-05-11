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Мой первый компьютер еще в начале нулевых годов работал под управлением Windows 98 и я хорошо помню, как уже через пару месяцев в работе Windows появлялись глюки, баги и проблемы вплоть до синих экранов смерти BSoD. Мало того, даже длительная работа без перезагрузки была серьезным испытанием для Windows 98 и если вас ждало несколько часов игры, то ПК стоило перезагрузить в профилактических целях.

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Конечно, часть проблем возникали не только из-за вины программистов из Microsoft, но и из-за стороннего софта, который тоже не отличался в те годы стабильностью. Добавьте сюда проблемы с драйверами на «железо», которые было крайне трудно обновить и пиратские игры сомнительного происхождения, нашпигованные вирусами, и вы получите программный коктейль, почти не способный работать нормально.

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И только переход на Windows 2000 Professional или как ее еще тогда называли, W2K, на совершенно другом ядре NT, дал ощущение надежной и стабильной работы, которая очень отличалась от того, как вела себя Windows 98. Windows 2000 Professional оставила только приятные впечатления, но быстро была заменена на популярнейшую тогда Windows XP, которая являлась развитием идей W2K и добавляла множество новых полезных функций, которыми мы пользуемся до сих пор.

Несколько лет использования Windows XP приучили меня к определенному уровню надежности работы ОС и, казалось, повысить его было невозможно. Но выход Windows 7 показал, что Windows может работать еще дольше и стабильнее. Теперь регулярные переустановки, которые у меня в случае с Windows XP происходили раз в несколько месяцев, растянулись почти до года и более, и чаще Windows 7 ломалась не от собственных проблем, а от моих действий - оптимизаций, твиков или заражения вирусами или троянами, подхваченными на сомнительных сайтах или подозрительного софта.

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Windows 10, вышедшая в 2015 году, стала очень противоречивой системой в плане надежности и стабильности работы. Система стала очень чувствительна к используемому в ПК «железу» и программному обеспечению. А обновления, которые с 2016 года программисты из Microsoft перестали тестировать на реальных ПК, оставив только виртуальные машины и переложив функцию бетатестеров на обычных пользователей, давно стали образцом того, как не надо писать код и причиной множества глюков и багов у пользователей Windows 10.

Но если вы корректно устанавливали Windows 10 на ПК с распространенными комплектующими, не вмешивались в ее работу твиками и глубокими настройками, и смогли избежать проблем с обновлениями, то за счет новых механизмов самообслуживания система могла проработать гораздо дольше, чем Windows 7, оставаясь надежной и стабильной. Свою лепту вносил и встроенный антивирус Microsoft Defender, ставший гораздо продвинутей, чем Защитник Windows в Windows 7.

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Windows 11 в плане стабильности работы, по отзывам пользователей и новостях о проблемах с обновлениями, отличается от Windows 10 только в худшую сторону. И это особенно обидно, учитывая то, что разница между Windows 10 и Windows 11 минимальна, и нам по сути, предложили очередное большое обновление Windows 10 Sun Valley под видом новой операционной системы.

В этом блоге я хочу рассказать, по каким признаком можно понять, что вам стоит переустановить Windows 10 и Windows 11, не тратя время на попытки восстановления или лечения с помощью специальных средств, например, команды sfc /scannow, которая почти всегда находит ошибки, но редко может вылечить серьезно поврежденную ОС. А также, как распознать те неявные сигналы, по которым можно понять, что Windows давно нуждается в переустановке.

Заражение вирусами, троянами и шифровальщиками

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Если встроенный Microsoft Defender или сторонний антивирус выявили заражение Windows вирусами, троянами и шифровальщиками, то стоит бить тревогу. Я имею ввиду именно повреждение системных файлов Windows, а не простое обнаружение трояна в скаченном файле или ложную тревогу антивируса на «кряк» для игры или программы. Дело в том, что антивирусы в основном определяют заражение по сигнатурам, определенным для уже детектированных зловредов, а вот их свежие разновидности, например, новый шифровальщик, могут спокойно работать под носом антивируса, не вызывая подозрений.

А учитывая то, что часто заражение происходит массово и одни вирусы и трояны открывают дыры для других, то вполне вероятен тот факт, что обнаруженный зловред только усыпит вашу бдительность, и в это время ваши логины, пароли и платежные данные сливаются трояном, а файлы шифрует шифровальщик, который вскоре потребует выкуп за них. Поэтому после серьезного заражения с поражением системных файлов лучше всего переустановить Windows начисто, и не забыть сменить все логины и пароли.

Глюки и баги, похожие на проблемы с«железом» ПК

Иногда в работе Windows могут наблюдаться сбои, похожие на проблемы с комплектующими ПК, например, проблемами с оперативной памятью, накопителями или видеокартой. Понять, в чем причина проблем, в «железе» или софте, быстрее всего поможет переустановка Windows. Если после нее проблемы остались, значит нужно искать корень проблем в комплектующих.

Серьезные проблемы после обновлений

Обновления Windows 10 и Windows 11 стали источниками проблем и головной боли для пользователей, ломая стабильно работающие системы и вызывая глюки и ошибки. Последняя серьезная проблема с обновлениями произошла в начале мая, когда обновление KB5012643 для Windows 11, призванное решить проблемы мерцания экрана в безопасном режиме без поддержки сетевых драйверов, а также починить нарушенную работоспособность некоторых служб, таких как Проводник или меню Пуск, сломало нормальную работу .NET Framework 3.5, вызывая сбои приложений, использующих его.

Часто после таких сбойных обновлений восстановить нормальную работу системы поможет только ее чистая переустановка, ведь помимо известных проблем, кривые обновления могут вызвать и такие, которые проявятся на небольшом количестве систем в определенной конфигурацией «железа» и софта.

Замедление работы Windows

Думаю, все пользователи помнят то ощущение быстрой работы Windows, которое особенно заметно после ее переустановки и некоторого времени, пока ОС проведет первое самообслуживание. Система имеет быстрый отклик и мгновенно реагирует на действия пользователя, окна открываются быстро, а программы запускаются сразу. Есть и обратное состояние Windows, проработавшей много месяцев или даже лет, когда ее медленная работа ощущается физически, на глаз. Это явный признак того, что Windows пора переустановить.

Замедление загрузки Windows

В наш век быстрых SSD накопителей любое замедление загрузки Windows, которое нельзя вылечить отключением программ из автозагрузки, свидетельствует о серьезных проблемах с ОС, которые пока еще не проявились, но в любой момент могут вызвать сбой. То есть, ваша Windows, скорее всего, уже «дышит на ладан». Переустановка в этом случае заодно поможет выяснить, не является ли медленная загрузка проблемой накопителя.

Раздражающие мелкие проблемы

Не раз в работе моей Windows происходили сбои, не критично влияющие на ее работоспособность, но очень раздражающие. Обычно это баги работы интерфейса, звука или проблемы, появляющиеся в специфическом софте. То меню Пуск перестанет открываться до перезагрузки, то пропадут значки ярлыков, то плывет и не сохраняется размер окон, подскочит загрузка процессора или появляются фантомные удаленные файлы на Рабочем столе - таких багов у Windows 10 и Windows 11 может быть множество и часто от них помогает только переустановка.

Проблемы с играми

Иногда сбои Windows 10 и Windows 11 начинают вызывать проблемы в играх, обычно выражающиеся в неприятных фризах, а обновление драйвера видеокарты при этом не помогает. В этом случае переустановка - это самый быстрый способ решить проблему и выявить момент, когда она начнет проявляться заново, например, после установки какого-либо дополнительного софта.

Глобальное обновление «железа» вашего ПК

Windows 10 и Windows 11, в отличие от Windows 7, легко переносят смену материнской платы или видеокарты. Вы можете подключить SSD с системой, работавшей ранее на AMD процессоре, в ПК с процессором Intel, и современная Windows после самостоятельного обновления драйверов и перезагрузки будет работать как ни в чем не бывало. Но, все-таки при такой глобальной смене начинки вашего компьютера, лучше установить Windows начисто, что даст вам гарантию стабильной работы без сбоев и потери производительности.

Итоги

Как видите, различных, явных и не очень, причин для того, чтобы быстро переустановить Windows, вместо того, чтобы часами искать решение проблемы с ней, довольно много. Особенно быстро переустановка Windows происходит на SSD-накопителях с интерфейсом PCI-E, купить которые сегодня можно по вполне демократичной цене. Одними из самых популярных моделей с оптимальным объемом в 500 ГБ в Ситилинке стали Kingston NV1 SNVS/500G.

WD Blue SN550 WDS500G2B0C.

И Samsung 980 MZ-V8V500BW.

Пишите в комментарии, а как часто и по каким причинам переустанавливаете Windows вы?