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Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут

Особенности некоторых современных видеокарт позволяют улучшить их охлаждение без потери гарантии, заметно снизив температуру и сэкономив ресурс вентиляторов.
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Два месяца назад я купил видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL, которая сочетала в себе два взаимоисключающих фактора - бюджетное исполнение и цену, сопоставимую с ценой, которую мы раньше отдавали за игровой компьютер целиком. Она обошлась мне в 70000 рублей, но в конце февраля 2022 казалось, что это выгодное приобретение, ведь через неделю видеокарты GeForce RTX 3060 уже перешагнули в цене за 120000 рублей. Сейчас, к счастью, вместе с укреплением рубля и затуханием майнинг бума, цены на видеокарты пошли вниз, а их доступность заметно расширяется.

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Главные минусы видеокарты Palit GeForce RTX 3060 DUAL недавно разобрал на своем канале VIK-off, блогер, занимающийся ремонтом видеокарт, через руки которого прошли сотни, а скорее всего, уже тысячи видеокарт.  

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VIK-off поставил Palit GeForce RTX 3060 DUAL неудовлетворительную оценку: "два гигабайта из пяти", то есть, "двоечку". Слышать такое, отдав за эту видеокарту 70000 рублей, очень неприятно, но это было самое доступное решение в свое время, ведь отдавать 80000-90000 рублей за версии GeForce RTX 3060 с более качественной разводкой платы и производительной системой охлаждения было неприемлемо для любого человека, самостоятельно зарабатывающего себе на апгрейды. Все в нашем мире имеет свою цену и надо очень любить компьютерные игры, чтобы отдавать такие суммы за видеокарты.

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Главных претензий к Palit GeForce RTX 3060 DUAL несколько. Во-первых, очень компактная плата, на которой компоненты расположены слишком близко друг к другу, а площадь текстолита, на который уходит большая часть тепла от системы питания, слишком мала.

На фото видно две фазы питания справа, расположенные впритык к трем модулям памяти и это может стать проблемным местом модели из-за перегрева.

Еще одна проблема - дешевые вентиляторы, на моем экземпляре они уже стали потрескивать при старте, а ведь прошло всего два месяца очень щадящей эксплуатации.

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Я сразу сделал андервольт, про которой написал в блоге "Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут", благодаря которому видеокарта потребляет не больше 120 ватт, а температура не доходит даже до 60 градусов в играх. Вентиляторы при этом вращаются на вполне умеренных по шуму 1400 оборотах. Можно констатировать, что в таком режиме видеокарте будет работать заметно комфортнее, ведь обороты вентиляторов заметно ниже, чем обычно, а нагрузка на систему питания упала на целых 50 ватт. Но остается еще режим простоя и вот то, как работает видеокарта в этом режиме, мне совсем не понравилось.

Вентиляторы Palit GeForce RTX 3060 DUAL по умолчанию стартуют при достижении температуры чипа в 60 градусов, что я считаю довольно горячим режимом, ведь на модулях памяти при этом может быть еще более высокая температура. В MSI Afterburner я настроил кривую вентиляторов, при которой они стартуют при 40 градусах. В реальных условиях эксплуатации температура с такой настройкой скачет в диапазоне 39-42 градусов.

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И, казалось бы, на этом можно было успокоится, но вот чтобы удержать такую температуру в режиме "Рабочего стола", с работающим браузером, нагружающим видеокарту, вентиляторам приходилось периодически включаться и отключаться, а слышимый при этом дребезжащий звук указывал на то, что долго "вертушки" на моем "дуале" не продержатся.

На мониторинге GPU-Z видны всплески нагрузки на видеокарту и соответствующие им включения вентиляторов, которые сразу набирают около 30% оборотов. И такие температуры на видеокарте сейчас, прохладной весной, когда в комнате всего 23 градуса. А летом, когда в комнате будет 30-31 градус, удержать низкие температуры в простое в пассивном режиме будет практически невозможно. И это подтолкнуло меня к тому, чтобы улучшить охлаждение Palit GeForce RTX 3060 DUAL таким способом, чтобы не потерять гарантию.

Я уже много раз дорабатывал охлаждение видеокарт и знаю, что пара дополнительных обдувающих вентиляторов способны творить чудеса. Их обычно размещают сверху видеокарты, где они способны снизить температуру текстолита на 10-20 градусов, а именно текстолит отводит большую часть тепла от системы питания видеокарт.

Как вы уже догадались, подобный способ совершенно не подходит для Palit GeForce RTX 3060 DUAL из-за наличия пластикового бэкплейта, который не участвует в охлаждении, а только затрудняет отвод тепла от верха видеокарты.

Оставался еще один метод, который показывал отличные результаты на моих GeForce GTX 660 и GeForce GTX 1060 - обдув торца видеокарты, когда холодный воздух задувает в щель под бэкплейт, остужая текстолит и обеспечивая отличное охлаждение элементов, которые плохо обдуваются, например, модулей памяти.

Но и этот метод невозможно применить на Palit GeForce RTX 3060 DUAL! Посмотрите, как устроен кожух видеокарты - он оставляет пару прорезей для выхода воздуха, закрывая щель над текстолитом и даже торец видеокарты.

Казалось бы, ситуация безвыходная и придется смириться с износом вентиляторов в простое, но мне пришла в голову одна идея. Дело в том, что на видеокартах 3000-й линейки Nvidia, да и на некоторых новых моделях AMD, все чаще стали использовать сквозной продув, который стал возможен из-за того, что плата видеокарты заметно короче ее системы охлаждения. На фото ниже видно, что у Palit GeForce RTX 3060 DUAL прорези в бэкплейте занимают более трети верхней поверхности видеокарты.

Подобных моделей на рынке сегодня множество, я поискал такие в Ситилинке и сразу нашел несколько, например, Palit GeForce RTX 3050 DUAL и Palit GeForce RTX 3060 Ti DUAL, имеющие дизайн, похожий как две капли воды на Palit GeForce RTX 3060 DUAL.

Есть подобный вырез, но не такой большой, на Asus ROG Strix GeForce RTX 3050 OC Edition.

Есть вырез в бэкплейте и у ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming OC.

А у MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 3X OC есть вырез, просто идеально подходящий для той доработки, что я опишу ниже.

У Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC тоже обнаружился такой тип бэкплейта.

Как и у Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC.

И даже бюджетная ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition с короткой платой обзавелась подобным вырезом.


Думаю, некоторые читатели уже догадались, что я придумал сделать с помощью этого выреза. Да, я решил направить через него поток воздуха от дополнительного вентилятора. Вот так Palit GeForce RTX 3060 DUAL выглядит в моем ПК, который не назовешь просторным. Вырез в бэкплейте разместился прямо под процессорным кулером.

И на него идеально лег недорогой вентилятор размером 92 мм, перекрыв его полностью.

Обороты вентилятора я отрегулировал до бесшумных через маленький реобас от Zalman, а можно выставить их и через BIOS материнской платы. И загрузив ПК я был поражен, ведь температуры простоя упали на 10 градусов! Теперь они составляют 30-31 градусов при просмотре видео в браузере и вентиляторы видеокарты при этом не вращаются совсем. Упали на пару градусов и температуры в играх.

Я рассчитывал выиграть градусов на пять, но эффект превзошел все ожидания. Как говорится, все гениальное просто, и маленький вентилятор в нужном месте может дать потрясающий эффект. Но почему так происходит? Все дело в том, что кожух видеокарты позволяет воздуху в основном идти через радиатор с теплотрубками и то, что вентилятор не вдувает его, как штатные вентиляторы, а выдувает, ничего не меняет. Вентилятор начинает постоянно охлаждать самую массивную часть радиатора с тремя теплотрубками.

Итоги

Такой способ улучшения охлаждения подойдет ко всем видеокартам, что я привел в списке выше, и чем более крупный вырез есть у них в бэкплейте, тем лучше будет эффект, и на некоторых видеокартах можно применить вентилятор диаметром 12 см. Но стоит принять некоторые меры предосторожности при использовании этого лайфхака - закрепить вентилятор, чтобы он не "уехал" от вибрации, а на его углы приклеить кусочки изоленты, чтобы не поцарапать бэкплейт. Есть ли минусы у такого метода? Минус только один, видеокарта будет забиваться пылью быстрее, чем просто с пассивным охлаждением, но медленнее, чем с постоянно работающим, но это не такая уж большая проблема.

Пишите в комментарии, а вы пробовали улучшать охлаждение видеокарты? И если да, то как?

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