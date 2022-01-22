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Если посмотреть комментарии посетителей сайтов, посвященных компьютерному железу, то нетрудно заметить, что главный вопрос, беспокоящий их уже более года - цены на комплектующие, а особенно - на видеокарты. Цены на видеокарты, практически достигшие максимума после летнего падения, делают покупку игрового ПК роскошью, доступной немногим. Но, читая комментарии, создается впечатление, что цены на видеокарты волнуют всех, и тех у кого они есть, и тех, у кого их нет, а по ощущениям, без видеокарт сейчас сидит половина комментаторов.

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Ничего удивительного тут нет, ведь криптовалютная лихорадка затронула даже тех, у кого нет ни времени, ни желания становиться майнером. Когда старенькая GeForce GTX 1070 или Radeon RX 580 внезапно превращается в сокровище и становится дороже всего остального компьютера, даже у не слишком опытного пользователя, слабо следящего за ценами на комплектующие и новостями компьютерного мира, возникает резонный вопрос - "Что же делать с этим сокровищем?"

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Многие решили для себя этот вопрос еще в начале 2021 года, продав внезапно подорожавшие видеокарты и, как выяснилось в последствии, совершили ошибку, ведь криптобум 2020-2022 годов развивается совсем по другим законам, чем его предшественник, бум 2017-2018 годов. Он не только длится гораздо дольше, но и отягощен дефицитом электронных компонентов из-за пандемии коронавируса COVID–19.

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Во время криптобума 2020-2022 годов гораздо обострилась еще одна проблема, которая была не так заметна раньше - так называемые "перекупы". Как только в розницу поступает очередная партия видеокарт по низкой цене, перекупы почти мгновенно раскупают новинки и тут же выкладывают их на Авито и прочие площадки по торговле б/у товарами, уже по значительно более высокой цене.

В результате даже новинку, подвергнувшуюся самой жесткой критике, Radeon RX 6500 XT, смели с прилавков в считанные часы. На этом негативном фоне подорожание видеокарт из-за роста курса доллара и евро уже кажется мелочью, а ведь раньше мы переживали, когда видеокарта уровня GeForce GTX 1660 Super поднималась в цене выше 19000 рублей. Такие цены уже кажутся фантастикой, а ведь они были на этом уровне еще летом 2020 года.

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Но давайте посмотрим, к каким ценам в результате этих проблем мы пришли в январе 2022 года. В Ситилинке как раз началось снижение цен на видеокарты, достигающее до 15% на некоторые модели. Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX 4G, недорогая модель, обеспечивающая минимальный уровень игровой производительности в 2022 году, стоит 23880 рублей.

Снижаются цены и на GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6, модель Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro можно купить уже дешевле 30000 рублей.

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Новинка, Sapphire Radeon RX 6500XT Gaming OC Pulse, появилась в продаже и стоит 43450 рублей.

Следующий уровень игровой производительности доступен с ASUS Dual Radeon RX 6600.

Sapphire Radeon RX 6600XT Gaming OC Pulse по цене уже приближается к главному конкуренту, GeForce RTX 3060.





Ну а "народная" GeForce RTX 3060 в одновентиляторной версии от Palit - GeForce RTX 3060 STORMX 12G, наконец-то стоит ниже 70000 рублей.

Более старшие видеокарты, думаю, даже не стоит смотреть, так как они интересуют очень незначительную часть геймеров.

Цены, мягко говоря, чудовищные, и что самое страшное, к ним начинаешь привыкать. Но судя по множеству признаков, цены так и продолжат снижаться и сейчас я объясню почему. Летом 2021 года, после резкого обвала криптовалют, цены на видеокарты очень быстро начали снижаться и GeForce RTX 3060 можно было купить в конце июля за 50 с небольшим тысяч рублей. А ведь еще в июне они доходили до средней цены в 110000-130000 рублей. Все становится ясно, если посмотреть на график биткоина летом 2021 года.

Но начавшееся снижение цен на видеокарты в январе 2022, похоже будет окончательным и бесповоротным, ведь криптовалюты неуклонно падают в цене уже почти три месяца. Прямо сейчас, когда я пишу этот блог, 22 января, биткоин теряет за сутки почти 12.5% стоимости, а 30 дней - 27,5%!

Падают и доходы майнеров, самая распространенная видеокарта, GeForce GTX 1060 в версии с 6 ГБ видеопамяти, приносила в апреле 2021 года более 200 рублей в сутки.

Теперь ее доход сдулся до жалких 60 рублей в сутки.





А как обстоят дела у GeForce RTX 3060, к примеру? Всего 94 рублей в сутки! Согласитесь, не та сумма, ради которой стоит поджаривать видеокарту стоимостью от 68000 рублей? А то что видеокарта именно поджаривается, прекрасно знают те пользователи, у которых датчик температуры стоит не только в видеочипе, но и на видеопамяти.

В результате сроки окупаемости видеокарт уже превышают 700 дней, а скорее всего, они уже не окупятся никогда.

Еще один важнейший фактор - вторичный рынок уже завален видеокартами, но они никому не нужны. Пока одни майнеры пытаются продать GeForce GTX 1060 по "рыночной" цене в 30000 рублей, другие спешно сливают их за 20000-23000 рублей оптом, понимая, что через месяц они станут никому не нужны даже по 18000 рублей.

Пользователи на форумах недоумевают, почему никто не покупает GeForce RTX 3060 по 60000 рублей, хотя, казалось бы, должны отрывать с руками.

Но главный удар по майнерам и ценам на видеокарты нанесет переход Ethereum на модель Proof-of-Stake (PoS), до которой остаются считанные месяцы. Недалекие майнеры комментируют это восклицаниями, "да мы пойдем майнить %название очередного шиткоина%!", не понимая, что мощности, сидящие на Ethereum, раздавят любую монету, задрав сложность ее майнинга и обвалив ее доходность в десятки и сотни раз.

Добавьте ко всему вышесказанному негативный новостной фон, влияющий на криптовалюту, ведь одна за другой страны вводят ограничение не только на майнинг, но и на операции с криптовалютой и вы поймете, почему среди криптоинвесторов царит почти паника и они в спешке сливают биткоины, чтобы получить хоть что-то.

Похоже, на этот раз все. Крипто-цирк сгорает на наших глазах, а клоуны разбегаются, пытаясь продать никому не нужные зажаренные видеокарты и попутно избавляясь от криптовалюты, которая так и не оправдала возложенных на нее надежд. Очередной из булранов биткоина завершается, чтобы он смог опять уйти в спячку на два-три года, называемую "криптозима".

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу падения биткоина и цен на видеокарты? Смогли ли выйти из этой ситуации без потерь?