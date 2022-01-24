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Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT

Radeon RX 6500 XT стала самой обсуждаемой видеокартой в 2022 году и, как оказалось, собрать под нее оптимальный игровой ПК не так просто, как кажется на первый взгляд.
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Еще не успев выйти, видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT собрала огромное количество хейта в сети, в основном из-за спорных характеристик. В Radeon RX 6500 XT в жертву доступной рекомендованной цене, которая составляет 17999 рублей, принесено все: шина памяти, количество линий PCI-E и объем памяти. Все, как говорит корпорация AMD, для того, чтобы видеокарта не заинтересовала майнеров. И, кажется, у AMD это получилось и майнеров Radeon RX 6500 XT точно не заинтересует, особенно учитывая, что курсы криптовалют и доходность майнинга продолжают падать уже два месяца.

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Масла в огонь подлил факт удаления AMD статьи о том, что 4 ГБ памяти не хватает для современных игр, написанной еще в июне 2020 года. Спустя несколько часов статью вернули, но было уже поздно и игровое сообщество по всему миру взорвалось негативными комментариями. Но несмотря на скандалы и спорные характеристики, дефицит видеокарт никуда не делся и Radeon RX 6500 XT расхватывают как горячие пирожки.

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В Ситилинке еще вчера была доступна всего одна модель и ее быстро разобрали, в остальных магазинах купить Radeon RX 6500 XT сегодня тоже нельзя. Надеюсь, на момент выхода статьи видеокарты опять появятся в рознице. Если отбросить эмоции, то на "безрыбье", когда из бюджетных видеокарт пользователям доступны только GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650, Radeon RX 6500 XT выглядит вполне неплохо и оптимальность ее покупки будет диктовать только цена и еще - набор игр, в которые вы играете.

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Radeon RX 6500 XT уверенно обходит GeForce GTX 1650 и Radeon RX 570 в большинстве игр, что делает ее довольно привлекательной видеокартой для игр в разрешении Full HD на умеренных настройках. Но только в том случае, если используется материнская плата с поддержкой PCI Express 4.0. На платах с PCI Express 3.0 иногда возможны серьезные просадки производительности, когда Radeon RX 6500 XT отстает даже от GeForce GTX 1050 Ti.

Такие особенности делают сборку бюджетного игрового компьютера на Radeon RX 6500 XT интересным квестом, ведь даже у популярнейшего процессора Core i5-10400F нет поддержки PCI Express 4.0 и надо будет искать более новый процессор, при этом не выходя за рамки разумного бюджета. Процессоры от AMD с поддержкой PCI Express 4.0 не годятся в нашу сборку из-за неадекватной цены, ведь даже Ryzen 5 3600 стоит почти 20000 рублей.

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Поэтому нам подойдут только процессоры семейства Rocket Lake под сокет LGA 1200 и новейшие Alder Lake под сокет LGA 1700. А учитывая то, что бюджетные процессоры Alder Lake стоят дешевле и принимая во внимание то, что сокет LGA 1200 уже можно считать морально устаревшим, мы остановимся именно на них. Оптимальным решением мог бы стать восьмипоточный процессор Core i3-12100F всего за 11590 рублей, если бы не одно "но" - из-за смены размеров сокета большинство кулеров теперь не поддерживают LGA 1700 и найти для Core i3-12100F кулер пока проблематично. 

Поэтому мы немного переплатим и возьмем процессор Core i3-12100 в боксовом исполнении, как единственный доступный на сегодня Core i3 под сокет LGA 1700 с кулером. Процессор отличает наличие "встройки" Intel UHD Graphics 730, отличная производительность и умеренная цена, даже несмотря на новизну и наличие встроенной графики. Такой демпинг цен особенно впечатляет на фоне запредельно высоких цен на бюджетные процессоры от AMD. Создается впечатление, что главные конкуренты на рынке поменялись ролями.

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Под Core i3-12100 мы возьмем материнскую плату ASUS PRIME H610M-K D4, одну из самых недорогих под новый сокет LGA 1700. Несмотря на бюджетность, она имеет поддержку памяти DDR4 с частотой до 3200 МГц, разъем M.2, восьмиканальный звук и гигабитную сетевую карту. Но главное, она имеет слот PCI-E 4.0 x16, в котором наша Radeon RX 6500 XT будет работать с полной отдачей.
Плата имеет довольно мощную для бюджетного устройства систему питания, пусть и без радиаторов, отличный дизайн и видеовыходы HDMI и D-Sub, которые позволят использовать наш Core i3-12100 без дискретной видеокарты.

Intel не только делает цены на свою продукцию ниже, чем у конкурента, но и исправляет досадные ограничения, не дающие ранее использовать в младших чипсетах скоростную оперативную память. Теперь в материнскую плату на чипсете Intel H610 мы можем установить ОЗУ с частотой 3200 МГц, например, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2E3200C16, и получить отличную производительность. Эти модули имеют невысокую цену, радиаторы и, что самое важное, тайминг CL, равный 16. 

Накопитель в нашу систему мы возьмем форм-фактора M.2 2280 с интерфейсом PCI-E x4, шустрый и надежный WD Blue SN550 WDS500G2B0C, объемом 500ГБ. Такого объема вполне хватит под систему и несколько игр. Даже в бюджетных сборках уже пора совсем отказываться от SATA SSD, ведь цены на SATA 2.5" и M.2 модели практически сравнялись, а скоростные преимущества моделей с интерфейсом PCI-E x4 подавляющие.


На блок питания Thermaltake LT-550P в Ситилинке действует неплохая скидка и поэтому стоит взять именно эту модель, даже несмотря на несколько избыточную для нашей сборки мощность. Но лишняя мощность позволит ему работать без сильного нагрева, а вам впоследствии даст возможность установить более мощную видеокарту. По линии 12 В Thermaltake LT-550P способен отдать 456 ватт и, судя по обзорам, работает довольно тихо и имеет отличную стабилизацию напряжений.


Одним из самых популярных корпусов в Ситилинке стал Zalman i3 и это неудивительно. Ведь у него есть четыре предустановленных вентилятора с подсветкой, что немаловажно, когда приличный вентилятор стоит уже от 300-400 рублей. Zalman i3 стильно выглядит и несмотря на свою компактность, обеспечивает отличную вентиляцию комплектующих. Есть у корпуса  кожух для блока питания, позволяющий собрать аккуратный ПК и съемные пылевые фильтры.


Весь компьютер без учета цены видеокарты обойдется вам всего в 41010 рублей, что очень неплохо, учитывая что используется современный процессор и материнская плата. Не забудьте и то, что встроенная графика Intel UHD Graphics 730 позволит подождать некоторое время до стабилизации цен на Radeon RX 6500 XT. 

Ведь несмотря на все недостатки этой видеокарты, главный ее недостаток сейчас - это цена, а придирки к отсутствию аппаратного кодирования H265/HEVC и 4K H264, не нужного большинству пользователей, не совсем корректны. Главное - использовать  Radeon RX 6500 XT на системах с поддержкой PCI Express 4.0 и не выкручивать настройки графики в играх на максимум.


Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу Radeon RX 6500 XT?


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