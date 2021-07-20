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В мае 2021 года мы наконец-то увидели перелом в майнинговом буме, когда курс биткоина рухнул с 58000$ до 34000$ за пару недель. После этого даже самым оптимистичным майнерам и держателям криптовалюты стало ясно, что наступает криптозима и никакого "туземуна" и биткоина по 100000$ мы в 2021 году не увидим.

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Но главное, что произошло с криптовалютами в мае - это падение цены криптовалюты Ethereum с 4300$ до 1800$. Несмотря на последующий отскок, цена Ethereum продолжила снижаться и на сегодня составляет 1700$. Ethereum - главный виновник бума майнинга и диких цен на видеокарты, ведь его и майнят большинство майнеров и именно алгоритм Ethash блокирует Nvidia в видеокартах LHR, чтобы они попали к геймерам.

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Неплохо прищемили хвост майнерам власти Китая, запретив не только майнинг, но и торговлю криптовалютами, что вызвало выброс на китайский рынок огромного количества видеокарт с майнинговых ферм. Похоже, что майнинг бум 2020-2021 годов подошел к концу и нас ждет постепенная стабилизация цен на видеокарты и вторичный рынок, заваленный тоннами GeForce RTX 3000 с перегретой и деградировавшей памятью.

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Прямо сейчас, когда я пишу этот блог, 20 июля 2021 года, курс биткоина опускается на годовой минимум, до 29699$, а доходы от майнинга опускаются на такой уровень, что в майнинге остаются только закаленные профессионалы, а большинство случайных людей, майнящих на одной видеокарте или небольшой ферме, отключают майнинг чтобы не изнашивать видеокарту, а ферму выставляют на Авито.





Я держал руку на пульсе новостей и делал анализ прошлого бума майнинга 2017-2018 годов, и поэтому успел продать GeForce GTX 1060 на самом пике цен, почти за 400$, знакомому майнеру-оптимисту, который уже сейчас, спустя два месяца, не может продать эту видеокарту за 22000 рублей. С одной стороны мне надо радоваться, ведь год назад за такую видеокарту можно было бы выручить всего 10000-11000 рублей, но есть и негативные последствия, о которых я сейчас расскажу.

Возврат к рекомендуемым ценам может затянуться на месяцы

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Ждать возврата к рекомендуемым ценам вполне возможно придется от полугода и более. Nvidia прекрасно помнит, как в 2018 году на складах оказались сотни тысяч никому не нужных видеокарт серии Pascal, ведь вторичный рынок был ими переполнен. И уже, по сообщениям СМИ, снижает поставки видеокарт, чтобы не допустить перенасыщения рынка и падения цен и спроса.

Вдобавок на ситуацию накладывается ситуация с пандемией коронавируса COVID-19, которая не снижает темпы и уже дошла до стадии третьей волны. Из-за этого ситуация с дефицитом полупроводников может усугубиться настолько, что игровые видеокарты отойдут на второй и даже третий план по сравнению с бытовой электроникой и микросхемами для автомобилей.

В результате мы имеем ситуацию, когда цены на видеокарты остаются высокими даже несмотря на падение спроса со стороны майнеров. В Ситилинке на 20.07.2021 популярные игровые видеокарты есть в наличие, но цены кусаются. PALIT GeForce GTX 1050 Ti StormX 4G стоит 18490 рублей.

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PALIT GeForce GTX 1660 SUPER STORMX 6G можно приобрести за 49990 рублей.

Оптимальную видеокарту на следующие два-три года, PALIT GeForce RTX 3060 DUAL OC 12G, можно купить за 69990 рублей.

Мощную PALIT GeForce RTX 3070 JETSTREAM 8G за 115990 рублей.

Глядя на такие цены, понимаешь, что даже при благоприятном развитии событий, они будут откатываться к рекомендованным от полугода и более.

Жизнь без видеокарты оказалась более тяжелой, чем я думал





Я рассчитывал потерпеть без видеокарты несколько месяцев, ведь я стал не особо азартным игроком и иногда по месяцу или даже двум не играл вообще, даже имея под рукой видеокарту, установленные игры и свободное время. Но по закону подлости, как только я остался без видеокарты, сразу пришло острое желание играть. Особенно тяжело это переживать взаперти, ведь за окном непереносимые +40 градусов и компьютер становится единственным развлечением, как и в суровые морозы зимой.

Прибыль от продажи видеокарты не так впечатляет, если разбить ее на месяцы

Продав видеокарту, я лишился возможности играть, получив при этом деньги. Но если бы я оставил ее, то пусть она и теряла бы в цене каждый месяц, эта сумма не так впечатляет если разделить ее на месяцы. К примеру, в июне ее можно было продать за 24000 рублей, в июле за 21000 рублей, в августе, скорее всего, за 18000 рублей. Три тысячи рублей в месяц за возможность поиграть когда захочется - не так уж и много.

Вырученная сумма может обесцениться из-за скачка курсов валют

Стоит курсу валют подскочить и цены на компьютерное "железо" тут же подскочат, обесценив вашу заначку на покупку будущей видеокарты. Даже если вы отложили эту сумму в валюте, подскочившие цены на остальные товары ударят по вашему кошельку, снизив доходы. И отдать эквивалент 400$ за видеокарту с зарплатой соразмерной 600$ - это одно, а вот если ваша зарплата "сдулась" до 400$ - это уже совсем другое. И в таких условиях сразу находятся более важные цели для траты отложенных денег, чем видеокарта.

Производительность выше GeForce GTX 1060 избыточна для многих геймеров даже в 2021 году

Если задуматься, а на что менять GeForce GTX 1060 в 2021 году если вы не очень азартный игрок, то можно прийти к выводу, что перспективная GeForce RTX 3060 еще слишком избыточна для игр в 1080p, а покупка GeForce GTX 1660 SUPER станет "обменом часов на трусы", ведь прирост будет небольшой, а вы даже не получите рейтрейсинг и технологию DLSS.

Если проанализировать последние игры, то GeForce GTX 1060 слабовата только в нескольких ААА-проектах: Assassin’s Creed Вальгалла, которую многие забрасывают через неделю, как и остальные игры серии Assassin’s Creed. Cyberpunk 2077, который я не хочу качать даже бесплатно, и довольно спорные Control и Watch Dogs: Legion. Без этих играх вполне можно прожить, а для остальных вполне хватит GeForce GTX 1060, особенно если вы играете в онлайн шутеры и MMORPG. Исключение - Red Dead Redemption 2 и Horizon Zero Dawn, которые хотелось бы пройти с хорошей картинкой и стабильным FPS.

Итоги





Вот такие размышления у меня насчет продажи видеокарт по высокой цене, когда с одной стороны - радуешься, как любой компьютерный энтузиаст, продавший "железку" дороже, чем покупал. С другой - сидеть без новых игр в ситуации, когда дефицит видеокарт может растянуться надолго, а накопления могут обесцениться - совсем невесело.

Пишите, что вы думаете по этому поводу, и продали ли свою видеокарту по хорошей цене?











