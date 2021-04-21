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История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года

Криптовалютный пузырь внезапно лопнул в 2018 году без видимых причин, вызвав обрушение рынка видеокарт. Похоже, майнинг буму 2021 года осталось совсем немного времени.
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Цены на видеокарты продолжают расти. Казалось бы, они уже давно перешагнули грань разумного - ту цену, за которую их не станет покупать адекватный майнер, но цены растут, видеокарты в продаже появились, а это значит, что их сметают как горячие пирожки.
Причина проста, даже простенькая видеокарта GeForce GTX 1060 приносит сегодня уже более 200 рублей в сутки, а этого для многих достаточно, чтобы произвести нехитрый расчет - "Так, 200 рублей в день, это 6000 рублей в месяц или 72000 рублей в год! Можно смело покупать GeForce RTX 2060 за 53000 рублей, окупится, да еще и прибыль принесет!"

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Только криптовалютный доход невозможно подсчитать по такой нехитрой формуле даже на один месяц вперед, не говоря уже о полугоде и более. Как сказал один известный YouTube блогер - "Если вы так верите в рост криптовалют, то зачем вы покупаете видеокарты? Почему вы не покупаете криптовалюту?"

Но обезумевшие от жажды наживы майнеры идут по самому простому пути и покупают видеокарты. В результате даже GeForce GTX 1050 Ti, практически не пригодные к майнингу, подорожали почти до 20000 рублей. Например - PALIT GeForce GTX 1050 Ti StormX 4G стоит в Ситилинке 19900 рублей.

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Еще сильнее подорожали более актуальные видеокарты, например - MSI GeForce RTX 2060 VENTUS OC RU стоит 53730 рублей.


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Удивил меня тот факт, что AMD Radeon RX 580 еще встречаются в продаже и стоят даже дороже, чем GeForce RTX 2060, например - SAPPHIRE AMD Radeon RX 580 PULSE 8G OC стоит 58700 рублей.

Ну а потенциальный новый игровой хит - GeForce RTX 3060, стартует от цен в 80590 за модель
PALIT GeForce RTX 3060 STORMX 12G.

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Глядя на это безумие с ценами, я вспоминаю время майнинг бума 2017-2018 годов, ведь сегодняшняя ситуация почти в точности повторяет те дни, но к ценам и дефициту добавляется фактор пандемии и высокого курса валют. А особенно хорошо я запомнил тот громкий хлопок в 2018 году, с которым лопнул криптовалютный пузырь, без всяких видимых на то причин, оставив тысячи майнеров с доходом чуть выше "розетки" на их новеньких фермах.



Углубившись в чтение новостей компьютерных СМИ тех времен, я сейчас представлю вам краткое развитие ситуации с упором на цены видеокарт и их доступность. Но надо признать, что о криптовалютах и майнинге в те месяцы вещали из каждого утюга, от федеральных каналов, до желтой прессы, и даже бабушки у подъездов начинали обсуждать не только размер госдолга США, но и курс "Бетховена".


Как проходил майнинг бум в 2017-2018 годах

От эпизодических новостей о биткоине и майнинге в мае 2017 года, в июне уже пошли новости о крупных майнерах с огромными закупками видеокарт, например в конце июня «Ведомости» пообщались с представителями компьютерных магазинов Москвы, сообщивших о скупках по 200-300 видеокарт разом и начинающемся росте цен на них, и дефиците топовых моделей. Это было только начало, ведь биткоин вырос с марта до июня 2017 года на 300% и стоил $3000 за 1 BTC.



Цена на видеокарту AMD Radeon RX 480 в мае-июне 2017 года взлетела с 16‒18 тысяч рублей до 30000-40000 рублей и модель стала исчезать из продажи. AMD и NVIDIA задумались о выпуске специальных решений для майнинга без видеовыходов. А ASRock уже в июне продемонстрировала на Computex майнерскую плату H110 Pro BTC+, с 13-ю слотами PCI-e.



В июне 2017 начал падать курс эфириум (ETH), немало напугав майнеров, но многие переключились на другие монеты. Курс Биткоина продолжал расти, а GeForce GTX 1060 в начале августа 2017 приносила около $1.7 в день, что сравнимо с доходами последних месяцев 2021 года. Дефицит видеокарт стал немного уменьшаться, а цены приходить в норму.

Курс Биткоина с 19 мая 2017 по 18 ноября 2018 года

Производители чипов осенью 2017 года подсчитывали увеличившиеся прибыли, ведь AMD увеличила продажи дискретных GPU на 16,1%, а NVIDIA - на 34,7 %.



В сентябре 2017 года курс Биткоина начал резко расти, достигнув пика 16 декабря 2017 года. Его рост тянет за собой другие монеты и видеокарты снова подскакивают в цене. Ничего не предвещало беды для майнеров, GeForce GTX 1060 приносила на пике до 5000-7000 рублей в месяц в зависимости от монеты, но в период с 17 декабря 2017 года до 6 февраля 2018 года, всего за полтора месяца, курс Биткоина обрушился с $19665 до $6852, почти в 3 раза.



Среди майнеров, особенно начинающих, в феврале 2018 года началась паника, сопровождавшаяся массовыми продажами видеокарт на вторичном рынке. Резко упали продажи видеокарт в магазинах, но цены были еще довольно высоки и снижались неохотно, в среднем по Москве достигая 26000 рублей за GeForce GTX 1060 6 Гб и 68000 рублей за GeForce GTX 1080 Ti. А майнерский хит - Radeon RX 580, стоил около 34000 рублей.


Праздник закончился

В марте 2018 года доход с одной GeForce GTX 1060 сдулся до жалких 1500 рублей в месяц, и цены на видеокарты в магазинах начали ползти вниз, GeForce GTX 1060 6Гб можно было купить в среднем за 23000 рублей, GeForce GTX 1070 за 37000 рублей, Radeon RX 580 8 Гб за 28000 рублей, а цены на GeForce GTX 1080 Ti начинались от 65000 рублей.



К лету 2018 года ситуация стала еще интереснее, на складах производителей видеокарт накопился их огромный избыток, а один из крупных тайваньских производителей вернул NVIDIA около 300000 GPU Pascal из-за резкого снижения спроса на видеокарты. Хранить видеокарты на складах - это не то же самое, что держать соленья в погребе и производители стали терпеть большие убытки, что вылилось в дальнейшее снижение цен с целью избавится от залежалого товара.

И в июле 2018 года GeForce GTX 1060 6 Гб в среднем стоила уже около 17500 рублей, GeForce GTX 1070 - 27500 рублей, Radeon RX 580 8 Гб - 18500 рублей, а GeForce GTX 1080 Ti - 50500 рублей. Но никто не спешил их покупать, поскольку на вторичном рынке в это время они стоили совсем дешево, а количество предложений, не успевших долго поучаствовать в майнинге, но с гарантией, явно превышало количество покупателей.

К августу 2018 года в СМИ появилось много новостей о начавшихся убытках у производителей видеокарт, спрос на которые упал на 50% и более, а на носу у NVIDIA был запуск поколения видеокарт на архитектуре Turing. К ноябрю-декабрю 2018 года средние цены на GeForce GTX 1060 6 Гб достигли  в Москве уровня ниже 16000 рублей. 

Наши дни

Криптовалютная лихорадка 2020-2021 года имеет свои особенности - курс биткоина взлетел еще выше, достигнув роста в 659.8% за год.


И стоимость видеокарт взлетела гораздо выше, чем в 2017 году. Достаточно взглянуть на цену Radeon RX 580 8 Гб на Amazon за период в три года, чтобы понять масштаб роста.



Но общая тенденция напоминает события 2017-2016 годов, биткоин растет уже шесть месяцев подряд и, скорее всего, половину пути новой криптовалютной лихорадки мы уже прошли. Бесконечный рост цены биткоина невозможен - ведь это бесконечное вливание в него реальных денег, и, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим повторение ситуации прошлых лет с его стремительным падением и паникой майнеров, сопровождающейся распродажей видеокарт.


 

Что потянет за собой остальные звенья цепочки, включая забитые склады производителей и стремительное снижение цен на видеокарты даже ниже рекомендованных. Как любят говорить в интернете - "можете скринить", к декабрю 2021 года мы можем увидеть GeForce RTX 3060 по цене ниже 30000 рублей в случае неизменного курса валют.


Пишите в комментарии, как коснулись вас криптолихорадки 2017-2018 года и наших дней.



 




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