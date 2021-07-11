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10 самых интересных и захватывающих стратегических игр последнего десятилетия

Стратегии захватывают игрока надолго, не только даря массу положительных эмоций, но и заставляя "пошевелить мозгами". Давайте вспомни лучшие из них за последние 10 лет.
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Жанр стратегий можно назвать главным жанром игр на персональных компьютерах. Если гонки, шутеры и RPG прекрасно играются и на консолях, лежа на диване, то многие стратегии для полного удобства игры требуют не только наличия клавиатуры и мыши, но и комфортного места за столом. При этом стратегии многогранны в своих требованиях к навыкам игрока и затрачиваемым им на игру сил: есть среди них и градостроительные симуляторы с медитативным геймплеем, а есть и RTS которые потребуют от вас сверхнапряжения сил при игре как с ботами, так и с другими игроками по сети.

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Давайте отберем самые лучшие стратегии периода 2011-2021 годов, используя в качестве мерила отзывы игроков и усредненные оценки игровых изданий. Не переживайте, если не увидите в блоге свою любимую стратегию, есть много шикарных стратегий, по тем или иным причинам получившие не самые высокие оценки от игровых изданий, но при этом имеющие огромную фан-базу преданных игроков.

Total War: Shogun 2

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Total War: Shogun 2, стратегия с элементами военной тактики, вышла на ПК в 2011 году из-под пера студии The Creative Assembly. В игре охватывается временной период 16 века, а действие будет происходить в Японии, которая была в те далекие времена раздробленным феодальным государством. В Total War: Shogun 2 вам предстоит заниматься вопросами развития, торговли и религии вашего государства, а также будут доступны потрясающие морские и наземные сражения, в которых могут принимать участие до 6000 юнитов.

Age of Empires 2 HD

Переиздание знаменитой стратегии Age of Empires 2 вышло в 2013 году от разработчиков Hidden Path Entertainment и дало нам возможность без проблем играть в нее на широкоформатных мониторах и новых операционных системах. Разработчики практически не тронули оригинальный геймплей игры, сосредоточившись на визуальной составляющей, чем обрадовали множество фанатов Age of Empires 2, привыкших к отточенному годами балансу знаменитой стратегии. Со времен выхода оригинальной игры прошло уже 22 года и то, что интерес к игре не ослабевает, является подтверждением того, что авторам удалось сделать практически идеальную стратегию.

Crusader Kings III

Crusader Kings III — самая новая игра в нашей подборке, глобальная стратегия в реальном времени от Paradox Interactive, меньше чем за год она успела полюбиться как игрокам, так и игровым критикам и, скорее всего, станет лучшей игрой в серии Crusader Kings. В ней вам предстоит возглавить одну из монарших династий позднего средневековья и с помощью интриг, военной силы и развития экономики провести ее сквозь века к процветанию.

Factorio

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Factorio, это симулятор строительства и управления, долго разрабатывающийся небольшой студией Wube Software. В 2020 году игра наконец-то вышла в релиз, чем обрадовала армию фанатов, давно играющую в нее в режиме раннего доступа. Главным в игре является режим песочницы, в котором вам предстоит строить сложнейшие механизмы на поверхности чужой планеты, идя к главной цели - постройке ракеты и полету в космос.

Europa Universalis IV

Europa Universalis IV — еще одна глобальная стратегия от студии Paradox Development Studio, выпускаемая Paradox Interactive. Игра вышла в 2013 году и имеет большую фан-базу игроков, предпочитающих интеллектуальные стратегии. В ней вам предстоит возглавить одну из наций в период от позднего средневековья и до Нового времени и с помощью дипломатии, войн и колонизации далеких земель привести ее к процветанию и победе над многочисленными конкурентами.

Anno 2070

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Anno 2070 — очередная часть знаменитой серии экономических игр Anno, вышедшая в 2011 году из-под пера студий Related Designs и Blue Byte Software. В ней вам придется отстраивать огромные города на островах, не только обеспечивая сложнейшую логистику доставки товаров, но и следя за хрупким экологическим балансом региона. Как и большинство игр серии Anno, Anno 2070 потребует от вас несколько десятков часов только на то, чтобы полностью разобраться с механиками игры, а неторопливое строительство в режиме песочницы может затянуться на месяцы.

Cities: Skylines

Cities: Skylines — игра в жанре градостроительного симулятора, разработанная студией Colossal Order в 2015 году. Игра сразу полюбилась и игрокам и игровым изданиям, ведь главные идеи симуляторов SimCity в Cities: Skylines удалось реализовать на самом высоком уровне. При этом у игры практически нет недостатков, которые преследовали франшизу SimCity, разрабатываемую Уиллом Райтом и компанией Maxis. Строительство огромного мегаполиса в Cities: Skylines затянет вас на недели и подарит массу удовольствия.

Стратегии требуют много времени, сильно увлекают и за ними легко просидеть за компьютером несколько часов без перерыва. Чтобы такие долгие игровые баталии проходили с комфортом, поможет качественное и удобное компьютерное кресло, например, AEROCOOL Count Burgundy Red из Ситилинка.

Stellaris

Stellaris — это глобальная стратегия в реальном времени, разработанная Paradox Development Studio в 2016 году. Игра перенесет вас в далекое будущее, где вам предстоит развивать цивилизацию в далеком космосе. Stellaris — игра многогранная, и путь к победе потребует как банального сбора ресурсов и войн с врагами, так и дипломатии, колонизации космоса и развития наук и технологий. Как и другие игры от Paradox, Stellaris обладает довольно высоким порогом вхождения, но взамен подарит десятки и сотни часов интеллектуального геймплея. 

Endless Legend

Если вы любите глобальные стратегии, но вам по душе стилистика фэнтези, то Endless Legend, разработанная в 2014 году компанией Amplitude Studios, отлично вам подойдет. В игре вы будете развивать свою цивилизацию на планете Аурига, пытаясь победить противников с помощью дипломатии, науки или военной силы. Игровой процесс отличается вдумчивость и наличием сотен нюансов, на изучение которых потребуется приличный запас времени, но ведь за это мы и ценим стратегии.

Total War: Attila

В 2015 году студия Creative Assembly выпускает очередную игру серии Total War, в которой вы перенесетесь в начало нашей эры, во времена военных успехов Аттилы — вождя народа гуннов. От предыдущих игр серии Total War: Attila отличается внедрением интересной механики древней экологии, которая проявляется в загрязнении и колебании плодородия почв, санитарии и вспышках эпидемий. А остальные механики франшизы на месте и вы снова будете развивать свой народ, управляя финансами, религией, технологиями и, что самое главное, потрясающими сражениями.


Вот такая десятка лучших стратегий у нас получилась. Пишите в комментарии, какие еще игры достойны войти в этот список?

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