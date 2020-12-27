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10 лучших стратегий в реальном времени последних 10 лет

Стратегии в реальном времени (RTS) для многих стали любимым жанром игр на ПК. Давайте вспомним лучшие из них за последние 10 лет.
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В блоге "10 лучших пошаговых стратегий последних 10 лет на ПК" я вспоминал лучшие пошаговые стратегии, которые отличаются спокойным и вдумчивым геймплеем. Стратегии в реальном времени (RTS) заметно отличаются от них, требуя от игрока высокую концентрацию, реакцию и анализ ситуации на карте. Эти игры замечательны тем, что выжимают из нас все интеллектуальные соки - сев за партию в StarCraft II: Wings of Liberty или Company of Heroes 2: Ardennes Assault вы не заметите, как пролетит два-три часа.

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Еще интереснее играть в RTS с человеком, именно при игре по сети эти игры показывают свой максимум возможностей, который могут дать игроку. Игры этого жанра давно заняли свое место в киберспорте, и глядя на игру топовых игроков, с сотнями действий в минуту, понимаешь всю глубину и возможности RTS, и огромную разницу между обычным и "скилловым" игроком.


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Но если вы предпочитаете играть в одиночку - не беда, RTS, как правило, имеют неплохой режим игры с ботами и сюжетную кампанию, которую очень интересно проходить. У меня RTS давно заняли главное место в игровой иерархии - в них я провожу большую часть игрового времени на ПК. 

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Давайте вспомним лучшие 10 игр этого жанра за последние 10 лет, ведь несмотря на то, что многие считают, что этот жанр игр приходит в упадок, за 10 лет вышло много отличных RTS.

StarCraft II: Wings of Liberty

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Время летит и StarCraft II исполнилось уже 10 лет. Продолжение легендарной StarCraft 1998 года сделано по принципу - "не трогай то, что хорошо работает". Механики идеальной RTS не изменились за много лет, и в StarCraft II: Wings of Liberty их дополнили отличной графикой и качественным сетевым кодом. Графически игра смотрится неплохо даже спустя 10 лет после выхода.

Company of Heroes 2


Company of Heroes 2 вышла в 2012 году и сразу набрала армию преданных поклонников. Одна из лучших стратегий про Вторую мировую войну имеет отличный баланс, замечательную графику и захватывающий геймплей. RTS от компании Relic Entertainment всегда отличались сильным уклоном в боевые действия при минимизации игровой экономики, но для антуража Второй мировой войны такой баланс идеален.

Europa Universalis IV


Глобальная стратегия от Paradox Development Studio, разработчика, подарившего нам серии игр Crusader Kings и Hearts of Iron, даст вам возможность почувствовать себя властителем стран и наций. С помощью военной силы, дипломатии или торговли вам предстоит стать могущественным монархом во временном периоде от позднего Средневековья до окончания раннего Нового времени (1444 — 1821).

Игру, как и другие произведения Paradox Development Studio, отличает высокий порог вхождения, перед тем, как начать покорять страны соседей, вам придется не один день разбираться с механиками игры, но это того стоит. Ведь разобравших в них, вы получите игру, которая не надоест вам в течение многих лет.

Hearts of Iron IV


Если мы заговорили про игры от "Парадокосов", то давайте вспомним и Hearts of Iron IV, стратегию, которая по праву вошла в десятку лучших RTS десятилетия. Взяв под контроль любое государство в период Второй мировой войны, вы должны привести его к победе.

Crusader Kings III


И еще одна игра от Paradox Development Studio - на этот раз посвященная средневековью. Вам предстоит с помощью военной силы, дипломатии и даже любовных связей прийти к господству в это нелегкое время.

Stellaris


Похоже, что "Парадоксы" тянут на себе жанр стратегий в реальном времени на ПК, ведь Stellaris - глобальная стратегия про колонизацию миров в далеком космосе, тоже вошла в список лучших игр как по отзывам игроков, так и по рецензиям игровых изданий.

Научный прогресс вашей цивилизации в Stellaris возможен трем различным направлениям – общество, инженерия и физика. Добавьте к этому сложные технологии, редактор космических кораблей, сложную внутреннюю и внешнюю политику и вы получите игру, которая затянет вас на недели и месяцы.

Total War: Rome II


Интересная стратегия на стыке жанров, использующая и RTS, TBS (походовые) и тактические механики, перенесет вас во времена древнего Рима. Это уже восьмая игра в серии Total War, сиквел и ремейк вышедшей в 2004 году игры Rome: Total War. Игра является ярким представителем серии Total War и разработчики при ее создании отказались от экспериментов, сосредоточив внимание на полюбившихся игрокам механикам серии.

А технически игра выполнена безупречно - до 20 тысяч аутентичных юнитов на поле боя и мощный ИИ превращает сражения в захватывающее зрелище.

Age of Empires II: Definitive Edition


Еще один ремейк, выпущенный к двадцатилетию оригинала и очень полюбившийся игрокам. Age of Empires II: Definitive Edition - это классическая и образцовая стратегия на ПК, в которой мы не только воюем, но и собираем ресурсы и исследуем технологии. Не забыли разработчики и классическую "игру от обороны" - в игре вы можете отстраивать стены, башни и замки. За последнее десятилетие механика отстройки стен в RTS стала редкостью.

Графически Age of Empires II: Definitive Edition выглядит на 5 с плюсом - доступны разрешения до 4К, все спрайты и графические эффекты переработаны. Но главное отличие игры - улучшенный ИИ, который легко кладет на лопатки ИИ из игры-оригинала.

StarCraft: Remastered


Еще один ремейк, на этот раз игры StarCraft 1998 года. Качественная переработка звука и графики вдохнула новую жизнь в старую игру, а большего фанатам StarCraft и не надо. Ремейк сразу попал в списки лучших стратегий в 2017 году и не спешит его покидать.

Warhammer 40.000: Dawn of War 2 - Retribution


Еще одна игра от Relic Entertainment, но уже во вселенной Warhammer 40000, которая не даст вам заскучать. Игровой процесс, как и в Company of Heroes 2, представляет собой практически непрерывный бой, который потребует от вас концентрации всех сил.

Warhammer 40.000: Dawn of War 2 вышла в 2009 году, а дополнение Warhammer 40.000: Dawn of War 2 - Retribution - в 2011 году, и по хорошему игру не стоит включать в список игр прошедшего десятилетия, но дополнение дало этой игре второе дыхание и пользуется гораздо большей популярностью, чем оригинальная игра.

Пишите в комментарии, играете ли вы в RTS, и какие, на ваш взгляд, достойны войти в этот список?

 

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