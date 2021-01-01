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Экономические стратегии и градостроительные симуляторы стоят особняком в жанре стратегий и имеют довольно узкий круг почитателей за счет спокойного и даже медитативного игрового процесса. Одна игровая сессия в Anno 1800 или Cities: Skylines легко может растянуться на месяцы, и из-за этого найти себе партнера по сетевой игре очень тяжело.

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Но медитативность и неторопливость часто бывает обманчива, потому что эти игры бросают игроку серьезный интеллектуальный вызов. Огромное количество товаров, сложная транспортная логистика и многочисленные требования жителей на последних этапах игры - это сложная математическая и экономическая задача, которую вы часто будете решать, балансируя на грани провала и желания все разрушить и начать строить заново.





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У подобных стратегий и довольно высокий "порог входа" - некоторым игрокам, которые первый раз пробуют в них играть, становится трудно разобраться в сложных механиках игры, а другие начинают откровенно скучать без привычных по обычным стратегиям схваткам и боям, которые начинаются почти сразу после начала игры.

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Цепочки производства товаров Anno 1800

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Но игрок, который полюбит этот жанр, получит достойную награду - игры, в которые можно играть месяцами, получая удовольствие от сложнейшего отлаженного механизма, который вы создаете и улучшаете день за днем. Давайте вспомним лучшие игры этого жанра, вышедшие за последние 10 лет, ориентируясь на оценки игроков и игровых изданий.

Frostpunk









В играх последних лет часто стал встречаться сюжет выживания (Survival) и постапокалиптический сеттинг. Frostpunk удачно сочетает в себе эти жанры, добавляя атмосферу стимпанка и альтернативной истории. В игре вам предстоит возглавить группу выживших, бредущих по замерзающей Земле и вам надо обеспечить их теплом, убежищем и питанием. Каждая ошибка и просчет в планировании будет обходиться здоровьем и жизнями ваших поселенцев.









Сделать все правильно не получится при всем желании, а игра еще будет подбрасывать постоянные моральные дилеммы, что делает игровой процесс почти хардкорным. Из минусов игры отмечу низкую реиграбельность и отсутствие режима "песочницы" - поиграв в нее один раз и полностью пройдя сценарии, в игре больше нечего делать, и возвращаться в нее долго не захочется.









Но несмотря на эти недостатки, Frostpunk - яркая, захватывающая и непохожая на другие игры стратегия, которая однозначно рекомендуется любителям жанра.

Factorio









В этой игре вам предстоит выживать на поверхности огромной планеты, добывая многочисленные ресурсы и строя разнообразные устройства и автоматические линии производства. Начав с самых простых, и заканчивая огромными заводами, использующими сложнейшую логистику и механику.









Придется вам и повоевать с местными обитателями, соорудив для этого разнообразное вооружение. Игра затягивает с первых часов и займет вас очень надолго, а минусов я в ней не заметил. Да и не только я - в Steam игра имеет «крайне положительные» отзывы игроков.

Cities: Skylines









Для многих игроков Cities: Skylines стала главной игрой и визитной карточкой градостроительных симуляторов. Игра использует механики серии SimCity, доведенные авторами до идеала. Вам предстоит строить огромный город, планировать районы, проводить электричество, водопровод, и обеспечивать ваших жителей комфортом.









Cities: Skylines выделяется тем, что эти механики работают идеально, в отличие от многочисленных игр серии SimCity. Каждая кнопка в игре на своем месте, а каждое действие в городе естественно и отлично проработано. В результате мы имеем один из лучших градостроительных симуляторов последних лет.

Anno 2070









Игры серии Anno относятся к стратегиям немецкой школы. Отличаются они огромным количеством товаров, которые нужно перевозить с острова на остров, не забывая отстраивать многочисленные производства и обеспечивая жителей в начале всем необходимым, а потом и предметами роскоши.









Если вы играли в Anno 1701 или Anno 1404, то быстро разберетесь и в механиках Anno 2070, но разработчики добавили и новые - экологию и подводный мир. Режим песочницы позволит вам играть долго, отстраивая свое поселение и доводя количество его жителей до максимума.

Tropico 4









В этой игре вас тоже ждут корабли, острова и множество товаров, но сделано это все абсолютно по другим лекалам. Сходств с более популярной серией Anno практически нет и это делает серию Tropico уникальной и самобытной. Чего только стоит возможность побыть в шкуре диктатора «Эль Президенте». В игре вас ждет латиноамериканский антураж, много товаров, строительство городов и производств, а также политика и борьба с криминалом.

Transport Fever 2









Третья по счету игра в серии экономических симуляторов, посвященных менеджменту транспортной логистики. В ней вас ждет возможность развивать сложную транспортную систему, обеспечивая провоз огромного количества товаров. Транспортные пути вы будете прокладывать по воде, земле и даже воздуху. В игре есть и режим песочницы, который затянет вас надолго.

Anno 1800









Последнее время игроки часто ругают компанию Ubisoft, проводя параллели между ее названием и качеством игр, делая название именем нарицательным. Но с Anno 1800, разработанной Ubisoft Blue Byte и выпущенной Ubisoft, все наоборот. Это сложнейшая и качественная экономическая стратегия, которая наполнена качественно выполненным контентом и отполированными годами игровыми механиками серии Anno.









И которая продолжает получать огромные DLC даже спустя почти два года после выпуска. Совсем недавно вышло очередное DLC - "Земля львов", добавляющее в игру Африканский регион с множеством новых товаров и дополнительными улучшениями.









Играя в Anno 1800, создается ощущение, что разработчики задались целью создать идеальную экономическую стратегию, не считаясь с бюджетом. А огромный бюджет виден в игре везде - от потрясающей музыки и озвучки мира, до качественного и продуманного интерфейса, который можно назвать лучшим на сегодняшний день в подобных играх.









Есть в Anno 1800 и сотни квестов, каждый из которых озвучен и анимирован. А ИИ компьютерных противников задаст вам жару и заставит играть сессию подобно тяжелой шахматной партии. Все остальные атрибуты серии Anno на месте - разнообразные острова, сотни(!) видов товаров, и множество маршрутов для их перевозки. Вот только сухопутных войск больше нет.









При всей этой роскоши и лоске, дополненной отличными игровыми механиками, непонятен один факт - то, что Anno 1800 не стала лидером в рейтингах игроков и обзорах игровой прессы. Сейчас я как раз играю в эту замечательную игру и могу назвать только один ее недостаток - некоторые загрузочные экраны, нарисованы, мягко говоря, ужасно.









Banished









Еще одна стратегия, использующая механики симулятора выживания. Но на этот раз вы должны помочь выжить группе поселенцев-изгнанников, построив для них небольшое селение. Вас ждут сельскохозяйственные работы, торговля, строительство и борьба за жизни ваших поселенцев.

The Settlers 7: Paths to a Kingdom









Еще одна стратегия немецкой школы, где вас ждет множество товаров, в которые обязательно входят пиво и колбаса, но на этот раз более простая, позитивная и с мультяшным уклоном. Игра, как и Anno 1800, разработана студией Blue Byte Software. Вам предстоит возглавить королевство и отстроить поселение, обеспечив жителей всем необходимым, попутно сражаясь с довольно продвинутыми ИИ-противниками. Благодаря стилизованной под мультфильм картинке, игра неплохо смотрится даже сейчас, спустя 10 лет после выхода.

SimCity (2013)









Градостроительные симуляторы SimCity это классика и именно с них и начинался этот жанр игр. SimCity (2013) - это игра, которой попытались сделать перезапуск серии игр SimCity. Сказать, что перезапуск удался - трудно, но сама игра получилась неплохой, а до появления Cities: Skylines - одной из лучших градостроительных игр.





Вот такая десятка лучших экономических игр последних 10 лет у меня получилась. Пишите в комментарии, какие бы еще игры вы добавили в этот список? А какие - поставили бы на первые места?











