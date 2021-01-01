Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 лучших экономических и градостроительных стратегий последних 10 лет

Особый вид стратегий с глубоким и вдумчивым геймплеем, которые могут затянуть вас на месяцы и даже годы. Давайте вспомним лучшие из них.
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Экономические стратегии и градостроительные симуляторы стоят особняком в жанре стратегий и имеют довольно узкий круг почитателей за счет спокойного и даже медитативного игрового процесса. Одна игровая сессия в Anno 1800 или Cities: Skylines легко может растянуться на месяцы, и из-за этого найти себе партнера по сетевой игре очень тяжело.

реклама



анонсы и реклама
RTX 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке

Но медитативность и неторопливость часто бывает обманчива, потому что эти игры бросают игроку серьезный интеллектуальный вызов. Огромное количество товаров, сложная транспортная логистика и многочисленные требования жителей на последних этапах игры - это сложная математическая и экономическая задача, которую вы часто будете решать, балансируя на грани провала и желания все разрушить и начать строить заново.


реклама


У подобных стратегий и довольно высокий "порог входа" - некоторым игрокам, которые первый раз пробуют в них играть, становится трудно разобраться в сложных механиках игры, а другие начинают откровенно скучать без привычных по обычным стратегиям схваткам и боям, которые начинаются почти сразу после начала игры.

реклама


Цепочки производства товаров Anno 1800

реклама

Но игрок, который полюбит этот жанр, получит достойную награду - игры, в которые можно играть месяцами, получая удовольствие от сложнейшего отлаженного механизма, который вы создаете и улучшаете день за днем. Давайте вспомним лучшие игры этого жанра, вышедшие за последние 10 лет, ориентируясь на оценки игроков и игровых изданий.

Frostpunk



В играх последних лет часто стал встречаться сюжет выживания (Survival) и постапокалиптический сеттинг. Frostpunk удачно сочетает в себе эти жанры, добавляя атмосферу стимпанка и альтернативной истории. В игре вам предстоит возглавить группу выживших, бредущих по замерзающей Земле и вам надо обеспечить их теплом, убежищем и питанием. Каждая ошибка и просчет в планировании будет обходиться здоровьем и жизнями ваших поселенцев.



Сделать все правильно не получится при всем желании, а игра еще будет подбрасывать постоянные моральные дилеммы, что делает игровой процесс почти хардкорным. Из минусов игры отмечу низкую реиграбельность и отсутствие режима "песочницы" - поиграв в нее один раз и полностью пройдя сценарии, в игре больше нечего делать, и возвращаться в нее долго не захочется.



Но несмотря на эти недостатки, Frostpunk - яркая, захватывающая и непохожая на другие игры стратегия, которая однозначно рекомендуется любителям жанра.

Factorio



В этой игре вам предстоит выживать на поверхности огромной планеты, добывая многочисленные ресурсы и строя разнообразные устройства и автоматические линии производства. Начав с самых простых, и заканчивая огромными заводами, использующими сложнейшую логистику и механику.



Придется вам и повоевать с местными обитателями, соорудив для этого разнообразное вооружение. Игра затягивает с первых часов и займет вас очень надолго, а минусов я в ней не заметил. Да и не только я - в Steam игра имеет «крайне положительные» отзывы игроков.

Cities: Skylines



Для многих игроков Cities: Skylines стала главной игрой и визитной карточкой градостроительных симуляторов. Игра использует механики серии SimCity, доведенные авторами до идеала. Вам предстоит строить огромный город, планировать районы, проводить электричество, водопровод, и обеспечивать ваших жителей комфортом.



Cities: Skylines выделяется тем, что эти механики работают идеально, в отличие от многочисленных игр серии SimCity. Каждая кнопка в игре на своем месте, а каждое действие в городе естественно и отлично проработано. В результате мы имеем один из лучших градостроительных симуляторов последних лет.

Anno 2070



Игры серии Anno относятся к стратегиям немецкой школы. Отличаются они огромным количеством товаров, которые нужно перевозить с острова на остров, не забывая отстраивать многочисленные производства и обеспечивая жителей в начале всем необходимым, а потом и предметами роскоши.


Если вы играли в Anno 1701 или Anno 1404, то быстро разберетесь и в механиках Anno 2070, но разработчики добавили и новые - экологию и подводный мир. Режим песочницы позволит вам играть долго, отстраивая свое поселение и доводя количество его жителей до максимума.

Tropico 4



В этой игре вас тоже ждут корабли, острова и множество товаров, но сделано это все абсолютно по другим лекалам. Сходств с более популярной серией Anno практически нет и это делает серию Tropico уникальной и самобытной. Чего только стоит возможность побыть в шкуре диктатора «Эль Президенте». В игре вас ждет латиноамериканский антураж, много товаров, строительство городов и производств, а также политика и борьба с криминалом. 

Transport Fever 2



Третья по счету игра в серии экономических симуляторов, посвященных менеджменту транспортной логистики. В ней вас ждет возможность развивать сложную транспортную систему, обеспечивая провоз огромного количества товаров. Транспортные пути вы будете прокладывать по воде, земле и даже воздуху. В игре есть и режим песочницы, который затянет вас надолго.

Anno 1800



Последнее время игроки часто ругают компанию Ubisoft, проводя параллели между ее названием и качеством игр, делая название именем нарицательным. Но с Anno 1800, разработанной Ubisoft Blue Byte и выпущенной Ubisoft, все наоборот. Это сложнейшая и качественная экономическая стратегия, которая наполнена качественно выполненным контентом и отполированными годами игровыми механиками серии Anno



И которая продолжает получать огромные DLC даже спустя почти два года после выпуска. Совсем недавно вышло очередное DLC - "Земля львов", добавляющее в игру Африканский регион с множеством новых товаров  и дополнительными улучшениями.



Играя в Anno 1800, создается ощущение, что разработчики задались целью создать идеальную экономическую стратегию, не считаясь с бюджетом. А огромный бюджет виден в игре везде - от потрясающей музыки и озвучки мира, до качественного и продуманного интерфейса, который можно назвать лучшим на сегодняшний день в подобных играх.



Есть в Anno 1800 и сотни квестов, каждый из которых озвучен и анимирован. А ИИ компьютерных противников задаст вам жару и заставит играть сессию подобно тяжелой шахматной партии. Все остальные атрибуты серии Anno на месте - разнообразные острова, сотни(!) видов товаров, и множество маршрутов для их перевозки. Вот только сухопутных войск больше нет.



При всей этой роскоши и лоске, дополненной отличными игровыми механиками, непонятен один факт - то, что Anno 1800 не стала лидером в рейтингах игроков и обзорах игровой прессы. Сейчас я как раз играю в эту замечательную игру и могу назвать только один ее недостаток - некоторые загрузочные экраны, нарисованы, мягко говоря, ужасно.



Banished



Еще одна стратегия, использующая механики симулятора выживания. Но на этот раз вы должны помочь выжить группе поселенцев-изгнанников, построив для них небольшое селение. Вас ждут сельскохозяйственные работы, торговля, строительство и борьба за жизни ваших поселенцев.

The Settlers 7: Paths to a Kingdom



Еще одна стратегия немецкой школы, где вас ждет множество товаров, в которые обязательно входят пиво и колбаса, но на этот раз более простая, позитивная и с мультяшным уклоном. Игра, как и Anno 1800, разработана студией Blue Byte Software. Вам предстоит возглавить королевство и отстроить поселение, обеспечив жителей всем необходимым, попутно сражаясь с довольно продвинутыми ИИ-противниками. Благодаря стилизованной под мультфильм картинке, игра неплохо смотрится даже сейчас, спустя 10 лет после выхода.

SimCity (2013)



Градостроительные симуляторы SimCity это классика и именно с них и начинался этот жанр игр. SimCity (2013) - это игра, которой попытались сделать перезапуск серии игр SimCity. Сказать, что перезапуск удался - трудно, но сама игра получилась неплохой, а до появления Cities: Skylines - одной из лучших градостроительных игр.


Вот такая десятка лучших экономических игр последних 10 лет у меня получилась. Пишите в комментарии, какие бы еще игры вы добавили в этот список? А какие - поставили бы на первые места? 




Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

подборка игры симулятор стратегия лучшие градостроительный экономическая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
5
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
8
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
9
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
14
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
13
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
96
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
13

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 36
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Jurassic World Evolution
59
В сети появилась масштабная карта GTA VI с большим открытым миром и множеством локаций
14
GeForce RTX 3070 продолжает дешеветь – стоимость видеокарты в РФ приближается к рекомендованной
73
Видеокарты Radeon RX 6800 XT появились в российских магазинах - цены ниже, чем у RTX 3080
89
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
123
Операционная система HUAWEI Harmony OS оказалась очередным клоном Android на AOSP
23
Radeon RX 6800 XT доехала до российских магазинов – цены существенно ниже стартовых продаж
20
Фантазия по-китайски - анонсированы видеокарты Fantasy c производительностью на уровне Nvidia и AMD
7
RTX 3070 получает скидки до 6000 рублей - предтоповые видеокарты стоят дешевле, чем RTX 3060 Ti
19
Steam определили самые популярные игры и видеокарты 2020 года
44
Radeon RX 6900 XT доехала до российских магазинов и стоит на 40 000 рублей дешевле GeForce RTX 3090
29
16-ядерный 10-нм инженерный процессор Intel 12-го поколения «разогнался» в Geekbench до 17 600 МГц
37
Gigabyte подтверждает, что RTX 3080 Ti получит 20Gb VRAM - обычная RTX 3080 10Gb теряет актуальность
54
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
222
Пользователи не спешат переходить на новую Windows 10-20H2 – 87% компьютеров остаются на старых ОС
6
Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и ещё пять смартфонов Xiaomi получат Android 11 вместе с MIUI 12.5
+
GSC выложили трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и предложили ютуберам сотрудничать
20
Опубликованы качественные фотографии Samsung Galaxy S21+ в лиловом цвете
1
Праздник геймера - в GOG стартовала бесплатная раздача второй части шутера Metro: Last Light Redux
12
Первый флагман Honor после отделения от Huawei получит процессор Dimensity 1000+
2

Популярные статьи

Сборка на шестиядерном AMD Ryzen 5 PRO 4650G - шанс поиграть без видеокарты в 2021 году
39
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
53
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
14
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
5
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
9
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
8
10 лучших экономических и градостроительных стратегий последних 10 лет
1

Сейчас обсуждают

ахахах
01:08
да пиндосы япошек деньгами залили просто после того как разбомбили их атомными бомбами.Вот япошки и невякают поэтому
Китай накрыла новая эпидемия – дефицита резисторов
Александр Дубовик
01:07
Какие же вы синие фанаты всё-же упоротые
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
Александр Дубовик
01:05
Это у голубцов всё заблокировано без волшебных K и Z. У АМД блокировка только на бумаге, а на деле pro гонятся и старые процы нередко заводятся на новейших матерях без модбиосов как у интуля
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
VRoman
01:00
Не стал покупать т.к. производительность на ядро такая же как у моего домашнего 8600К, а шести ядер в моих старых играх хватает. Решил потратить эти деньги на мой офисный комп с 3900Х. ;-)
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
ахахах
01:00
ты про цусимское сражение 1905года штоль вспомнил
Китай накрыла новая эпидемия – дефицита резисторов
Александр Дубовик
00:58
А лучше с pro 3700
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
Александр Дубовик
00:51
Лучшие в своём диапазоне ядер. Он ведь не стоит дороже чем 5800X. А по многопотоку и Zen2 обходит интулей
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
ахахах
00:49
ты сказки нерассказывай радиолюбителю 90-х и конца 80-х
Китай накрыла новая эпидемия – дефицита резисторов
ахахах
00:46
как на фотке(с маркировкой сопротивления от цветных полос)-такие конешно наврядли в союзе были,а вот патипу млт валом на разную мощность и номинал можно было приобрести.Я в детстве передатчики и усили...
Китай накрыла новая эпидемия – дефицита резисторов
Александр Дубовик
00:46
Пусть про развод со Степаненко расскажет...
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем