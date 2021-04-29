Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

14 мая 2020 года, практически год назад, я написал блог про сборку оптимального игрового компьютера, сделав упор на самые недорогие комплектующие, которые должны были тянуть все существующие на то время игры. За этот год многое что изменилось - пандемия коронавируса ударила по производству чипов, вызвав дефицит в отрасли, а еще больший удар ей нанесли майнеры, скупающие любые видеокарты, способные майнить Ethereum.

реклама









анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

И буквально на наших глазах майнеры сметают жесткие диски и производительные SSD, которые на глазах растут в цене и исчезают из продажи. И все ради криптовалюты Chia, которая еще даже не имеет цены, а намайнить одну монету Chia на обычном ПК, даже с емким HDD и производительным SSD, возможно только за несколько месяцев.





реклама





И вот спустя год, уже можно сделать выводы, как дефицит и рост цен ударил по обычным геймерам, покупающим оптимальные ПК без переплаты за "цветомузыку" или лишние 100 МГц разгона. Для сравнения мы будем брать скриншот цены из блога 2020 года и следом - скриншот актуальной цены. Начнем с процессора и это будет бюджетный шестиядерник AMD Ryzen 5 2600. В мае 2020 года он стоил в Регарде всего 8320 рублей.





реклама

Сегодня он стоит 11180 рублей, подорожав на 2860 рублей. Сегодня Ryzen 5 2600 уже нельзя назвать оптимальным выбором, ведь заметно более мощные Core i5-10400F от Intel стоят всего 13700 рублей.





Материнская плата - одна из самых недорогих AM4 плат, на чипсете A320 - ASRock A320M-DVS R4.0. В мае 2020 она стоила 3980 рублей.

реклама





А сегодня она стоит 3820 рублей, подешевев на 160 рублей. Ну хоть что-то подешевело за этот год, но здесь нужно учитывать снижение спроса на бюджетные процессоры AMD, под которые берутся такие платы.





Оперативная память Crucial Ballistix Sport LT с маркировкой AES, очень популярная у оверклокеров, исчезла из продажи, но зато в продаже есть ее преемница - память с маркировкой U4. Мы возьмем модули Crucial Ballistix Black (BL8G30C15U4B) с такой же частотой и таймингами. Модуль Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS8G4D30AESEK) на 8 ГБ стоил в мае 2020 года 3500 рублей.





Модуль Crucial Ballistix Black (BL8G30C15U4B) стоит уже 4000 рублей, что удорожает комплект на 16 ГБ на 1000 рублей. Модули U4 так же популярны у опытных пользователей и имеют отличный разгонный потенциал.











Еще одна подешевевшая позиция - популярный бюджетный кулер DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0, цена которого упала на 10 рублей.









Популярный бюджетный SSD-накопитель Western Digital Green (WDS240G2G0A), объемом 240 ГБ, стоил в мае 2020 года 3320 рублей.





А сегодня он стоит 3400 рублей, подорожав на 70 рублей.





Неплохой бюджетный блок питания Chieftec (ELP-500S), имеющий стандарт 80 PLUS Bronze, стоил весной 2020 года всего 2960 рублей.





Сегодня он стоит 3210 рублей, подорожав на 250 рублей.





В блоге годовалой давности я использовал компактный и недорогой корпус ACCORD A-301B Black, который отсутствует в продаже, стоимостью 1670 рублей.





А сегодня самый дешевый в Регарде корпус от ACCORD - ACCORD SKY-01 Black, стоит 1710 рублей, так что подорожание затронуло даже бюджетные корпуса.









Ну а теперь самое главное - видеокарта. Это была Palit GeForce GTX 1660 Super GP OC, одна из самых доступных версий GeForce GTX 1660 Super, и стоила она всего 19400 рублей.





Сегодня она стоит 51200 рублей, подорожав на 31800 рублей и продается только в составе сборки ПК в Регарде, это единственный на сегодня способ сохранить видеокарты от майнеров. Но они идут даже на заказ готового ПК и его последующую разборку только ради видеокарты.





Этот ПК весной 2020 года стоил всего 47420 рублей, что на сегодня выглядит какой-то фантастически низкой ценой. Да, в этом ПК сэкономлено на всем, чем можно, но игры от этого хуже на нем идти не будут. Сегодня этот ПК обойдется в 83280 рублей! Подорожание почти в два раза, при том, что это самое бюджетное "железо".





Даже без видеокарты, внесшей основной вклад, подорожание остальных компонентов составило 4240 рублей, с 27840 до 32080 рублей. Вот такие неутешительные итоги года у меня получились. Но, пандемия, дефицит и майнинг бум не будут длиться вечно, и мы еще увидим доступное "железо" по нормальным ценам.

И что еще хочется сказать - надо ценить, то что имеешь, ведь цены весны 2020 были уже заметно выше, чем цены осени 2019 и зимы 2020, и я не раз писал об этом в блогах того времени. Но сейчас, спустя год, то подорожание видеокарт на 1000-2000 рублей или процессоров на 500 рублей, выглядит несущественным.

Пишите в комментарии, покупаете ли вы комплектующие по таким ценам или ждете, когда цены придут в норму?