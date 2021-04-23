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Похоже, дефицит и дикие цены на видеокарты могут распространиться на накопители SSD и HDD. Виной может стать криптовалюта Chia, требующая огромных дисковых пространств для своей обработки. В отличие от Bitcoin-подобных криптовалют, основанных на принципе "доказательства работы", Chia использует принцип "доказательства пространства и времени". В результате это единственная на сегодня криптовалюта, не требующая больших затрат электроэнергии, ведь энергопотребление SSD и HDD по сравнению с видеокартами и ASIC мизерное.

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В Китае майнеры массово скупают жесткие диски от 4 до 18 Тбайт и в результате их цена подскочила почти в три раза! Потребительские SSD не так оптимальны для майнинга Chia, но при высоких ценах на HDD майнеры начнут сметать с полок магазинов и их. Похоже, нас ожидает рост цен и дефицит накопителей, который ударит уже не только по геймерам, но и по всему рынку ПК и ноутбуков, ведь накопители нужны даже в офисном ПК - "печатной машинке".

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В России цены на HDD еще пока держатся на уровне прошлых месяцев, а вот на SSD влияет рост курса валют вместе с негативными эффектами пандемии коронавируса. Если вам давно не хватало места на SSD и HDD, то сейчас самое время купить подходящую модель, ведь объем наших данных неуклонно растет, а игры уже достигают размера 100 ГБ и более.





Установленная Call Of Duty: Modern Warfare занимает на накопителе от 175 до 209(!!!) ГБ

Я предлагаю выбрать SSD и HDD для разных типов компьютеров, ведь потребности в дисковом пространстве у офисного ПК и у ПК геймера - совершенно разные. Начнем с самых простых ПК, которые могут использоваться как офисные или домашние, для серфинга в интернете, просмотров фильмов онлайн и простых игр. За накопителями мы отправимся в магазин Регард.

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Такому ПК вполне хватит SSD объемом 120 ГБ, ведь брать в качестве системного накопителя HDD не стоит в 2021 году даже для бюджетных решений. В такой ПК отлично подойдет бюджетный SSD Apacer AS340 PANTHER (AP120GAS340G-1) с интерфейсом SATA III, который позволит использовать его на любых материнских платах.









Если подобному ПК приходится хранить объемы информации, которые не влезут в 120 ГБ, можно дополнительно установить недорогой жесткий диск на 1 ТБ, например WD Caviar Blue (WD10EZEX).

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Второй вариант использования ПК, который довольно распространен - это игровой ПК геймера, который играет в пару-тройку популярных онлайн игр и практически не хранит информацию на ПК. Для такого ПК вполне хватит SSD объемом 240-250 ГБ, например Crucial BX500 (CT240BX500SSD1).









Этот SSD имеет интерфейс SATA III, но в скорости загрузки игр это даст совсем небольшой проигрыш по сравнению с моделями NVMe - буквально 5-7 секунд при загрузке игры. Но если вы готовы доплатить за эти секунды и за более быструю реакцию системы на ваши действия, то стоит выбрать модель с NVMe, например WD Blue SN550 (WDS250G2B0C), объемом 250 ГБ, один из самых сбалансированных SSD по цене и характеристикам.









Следующим вариантом у нас будет надежный и универсальный SSD, которого хватит и на большие одиночные игры, и на рабочие проекты, и на хранение пользовательских данных. Здесь уже стоит присмотреться к моделям объемом от 500 до 1000 ГБ с SATA III интерфейсом. Например, к Samsung 870 EVO (MZ-77E500BW) объемом 500 ГБ.









Или к Samsung 870 EVO (MZ-77E1T0BW) объемом в 1000 ГБ. Эти модели отличает отличная надежность, устойчивая скорость записи, не падающая при длительных нагрузках, и низкий нагрев.









Следующим вариантом у нас будет производительный NVMe SSD для геймера, который вдобавок хранит достаточно большие объемы информации, держать которые на SSD слишком дорого. Это будет классическая связка SSD+HDD, которая стоит у большинства из нас. Оптимальными объемами здесь будет 500 ГБ NVMe SSD и HDD объемом 2 ТБ.

Например, быстрый и надежный Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S500BW) объемом 500 ГБ.









И HDD WD Purple (WD20PURZ) объемом 2 ТБ.









"Пурпурные" диски от Western Digital используют обычный способ записи CMR, который дает стабильные устойчивые скорости при любых сценариях работы. А вот если сэкономить и взять HDD с "черепичной" записью SMR, можно получить жесткий диск, скорость которого периодически падает до уровня флешки USB 2.0. Именно из-за SMR записи я не рассматриваю к покупке в производительный ПК такие популярные у экономных пользователей HDD, как Toshiba P300 или WD Blue.









Но что делать, если вам требуется огромные дисковые пространства под файлы, которые превышают 2 ТБ? Например, 6 ТБ. В этом случае я бы рекомендовал взять пару дисков WD Purple (WD30PURZ) объемом 3 ТБ, вместо одного диска на 6 ТБ.









Плюсов у такого решения несколько - во-первых, WD Purple (WD30PURZ) имеет такое же количество пластин, как и WD Purple (WD20PURZ) с объемом 2 ТБ, что дает потенциальную надежность и меньший нагрев. Во-вторых, пара дисков WD Purple (WD30PURZ) объемом 3 ТБ, обойдется вам дешевле, чем один WD Purple (WD62PURZ) объемом 6 ТБ.









В-третьих, при выходе из строя одного из дисков, вы не потеряете всю информацию разом, а только половину. В-четвертых, два диска с CMR записью позволят вам организовать рейд-массив с приличным приростом скорости, например, при копировании больших видео файлов.

Разумеется, все накопители из данной подборки вы можете комбинировать в любой нужной вам конфигурации. Например, поставив один SSD на 120 ГБ как системный и четыре HDD объемом 3 ТБ, сделав шустрый и надежный файловый сервер.









Пишите в комментарии, какого объема SSD и HDD стоят у вас в ПК, и хватает ли вам их?









