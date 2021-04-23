Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК

Криптовалюта Chia требует больших объемов HDD и SSD и майнеры уже массово скупают их, что вызвало рост цен в Китае до 300%. Сейчас самое время срочно купить SSD или HDD, если вы давно собирались.
[ ] для раздела Блоги
5
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Похоже, дефицит и дикие цены на видеокарты могут распространиться на накопители SSD и HDD. Виной может стать криптовалюта Chia, требующая огромных дисковых пространств для своей обработки. В отличие от Bitcoin-подобных криптовалют, основанных на принципе "доказательства работы", Chia использует принцип "доказательства пространства и времени". В результате это единственная на сегодня криптовалюта, не требующая больших затрат электроэнергии, ведь энергопотребление SSD и HDD по сравнению с видеокартами и ASIC мизерное.

реклама

В Китае майнеры массово скупают жесткие диски от 4 до 18 Тбайт и в результате их цена подскочила почти в три раза! Потребительские SSD не так оптимальны для майнинга Chia, но при высоких ценах на HDD майнеры начнут сметать с полок магазинов и их. Похоже, нас ожидает рост цен и дефицит накопителей, который ударит уже не только по геймерам, но и по всему рынку ПК и ноутбуков, ведь накопители нужны даже в офисном ПК - "печатной машинке".

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам



реклама

В России цены на HDD еще пока держатся на уровне прошлых месяцев, а вот на SSD влияет рост курса валют вместе с негативными эффектами пандемии коронавируса. Если вам давно не хватало места на SSD и HDD, то сейчас самое время купить подходящую модель, ведь объем наших данных неуклонно растет, а игры уже достигают размера 100 ГБ и более.


Установленная Call Of Duty: Modern Warfare занимает на накопителе от 175 до 209(!!!) ГБ

Я предлагаю выбрать SSD и HDD для разных типов компьютеров, ведь потребности в дисковом пространстве у офисного ПК и у ПК геймера - совершенно разные. Начнем с самых простых ПК, которые могут использоваться как офисные или домашние, для серфинга в интернете, просмотров фильмов онлайн и простых игр. За накопителями мы отправимся в магазин Регард.

реклама

Такому ПК вполне хватит SSD объемом 120 ГБ, ведь брать в качестве системного накопителя HDD не стоит в 2021 году даже для бюджетных решений. В такой ПК отлично подойдет бюджетный SSD Apacer AS340 PANTHER (AP120GAS340G-1) с интерфейсом SATA III, который позволит использовать его на любых материнских платах.



Если подобному ПК приходится хранить объемы информации, которые не влезут в 120 ГБ, можно дополнительно установить недорогой жесткий диск на 1 ТБ, например WD Caviar Blue (WD10EZEX).

реклама


 

Второй вариант использования ПК, который довольно распространен - это игровой ПК геймера, который играет в пару-тройку популярных онлайн игр и практически не хранит информацию на ПК. Для такого ПК вполне хватит SSD объемом 240-250 ГБ, например Crucial BX500 (CT240BX500SSD1).



Этот SSD имеет интерфейс SATA III, но в скорости загрузки игр это даст совсем небольшой проигрыш по сравнению с моделями NVMe - буквально 5-7 секунд при загрузке игры. Но если вы готовы доплатить за эти секунды и за более быструю реакцию системы на ваши действия, то стоит выбрать модель с NVMe, например WD Blue SN550 (WDS250G2B0C), объемом 250 ГБ, один из самых сбалансированных SSD по цене и характеристикам.



Следующим вариантом у нас будет надежный и универсальный SSD, которого хватит и на большие одиночные игры, и на рабочие проекты, и на хранение пользовательских данных. Здесь уже стоит присмотреться к моделям объемом от 500 до 1000 ГБ с SATA III интерфейсом. Например, к Samsung 870 EVO (MZ-77E500BW) объемом 500 ГБ.



Или к Samsung 870 EVO (MZ-77E1T0BW) объемом в 1000 ГБ. Эти модели отличает отличная надежность, устойчивая скорость записи, не падающая при длительных нагрузках, и низкий нагрев. 



Следующим вариантом у нас будет производительный NVMe SSD для геймера, который вдобавок хранит достаточно большие объемы информации, держать которые на SSD слишком дорого. Это будет классическая связка SSD+HDD, которая стоит у большинства из нас. Оптимальными объемами здесь будет 500 ГБ NVMe SSD и HDD объемом 2 ТБ. 

Например, быстрый и надежный Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S500BW) объемом 500 ГБ.



И HDD WD Purple (WD20PURZ) объемом 2 ТБ. 



"Пурпурные" диски от Western Digital используют обычный способ записи CMR, который дает стабильные устойчивые скорости при любых сценариях работы. А вот если сэкономить и взять HDD с "черепичной" записью SMR, можно получить жесткий диск, скорость которого периодически падает до уровня флешки USB 2.0. Именно из-за SMR записи я не рассматриваю к покупке в производительный ПК такие популярные у экономных пользователей HDD, как Toshiba P300 или WD Blue.



Но что делать, если вам требуется огромные дисковые пространства под файлы, которые превышают 2 ТБ? Например, 6 ТБ. В этом случае я бы рекомендовал взять пару дисков WD Purple (WD30PURZ) объемом 3 ТБ, вместо одного диска на 6 ТБ. 



Плюсов у такого решения несколько - во-первых, WD Purple (WD30PURZ) имеет такое же количество пластин, как и WD Purple (WD20PURZ) с объемом 2 ТБ, что дает потенциальную надежность и меньший нагрев. Во-вторых, пара дисков WD Purple (WD30PURZ) объемом 3 ТБ, обойдется вам дешевле, чем один WD Purple (WD62PURZ) объемом 6 ТБ. 



В-третьих, при выходе из строя одного из дисков, вы не потеряете всю информацию разом, а только половину. В-четвертых, два диска с CMR записью позволят вам организовать рейд-массив с приличным приростом скорости, например, при копировании больших видео файлов.

Разумеется, все накопители из данной подборки вы можете комбинировать в любой нужной вам конфигурации. Например, поставив один SSD на 120 ГБ как системный и четыре HDD объемом 3 ТБ, сделав шустрый и надежный файловый сервер. 



Пишите в комментарии, какого объема SSD и HDD стоят у вас в ПК, и хватает ли вам их?



 


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.7 из 5
голосов: 6
Добавить в закладки

Теги

майнинг дефицит криптовалюта майнеры wd purple chia crucial bx500 samsung 870 evo samsung 970 evo plus wd blue sn550
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
15
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
110
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
29
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
13
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 110
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti в майнинге Ethereum весьма высок
40
27 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12.5
1
Энтузиаст обнаружил способ покупки видеокарт AMD по рекомендованной цене и был награждён футболкой
17
В Mafia 4 будет два главных героя и два города
7
Gigabyte наносит удар по майнерам Ethereum, снижая гарантию видеокарты CMP 30HX за 719$ до 90 дней
22
Xiaomi выпустила первую официальную стабильную прошивку MIUI 12.5 для 7 смартфонов
+
Новая модификация Grand Theft Auto VI Extreme Mod замедлила GeForce RTX 3090 до 30 fps – тест SH
9
В России запущено собственное производство материнских плат на чипсете AMD450
95
Новый M1 iPad Pro не оставит шанса Galaxy Tab S8 со Snapdragon 888
11
Для борьбы с майнерами премьер-министру РФ предложили увеличивать тарифы на электроэнергию
167
Диспетчер задач Windows 10 получит крупное обновление функций
14
Наиболее полная информация о GeForce RTX 3080 Ti – защита от майнеров, 12 Гб памяти и 10240 ядер
19
CNBC: в ближайшее время Bitcoin может обрушиться до 20000-30000$
15
AMD Ryzen 5 5600X подешевел до уровня Intel Core i9-9700KF
24
Bitcoin резко упал в цене – криптовалюта рекордно подешевела за последние 48 дней
58
Настольная игра от бывших сотрудников Blizzard собрала нужную сумму на Kickstarter за считанные минуты
5
Первые тесты GeForce RTX 3080 Ti не подтвердили антимайнерской защиты, а добыча не уступает RTX 3090
41
Биткоин никогда не запретят, а криптовалюты пришли надолго – мнение экспертов РБК
71
Владельцы Tesla устроили протест на Шанхайской международной выставке автомобилей
22
19 устройств Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0
3

Популярные статьи

Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
120
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
110
Разблокируем скрытые настройки БИОС
27
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
32
Известные игровые серии с неопределенным будущим
67
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
15
Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
5

Сейчас обсуждают

ChAS
19:59
Не верю, у нас же как говорят тут, 98% людей нищие. Еле денег на еду и кварплату хватает, а то и нет вовсе. Поделись с нищими!
Резкое падение Биктона привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
Bare_Metal
19:54
Вот вы смеётесь, как это делали недалёкие люди в 2009. А прикиньте что chia через 10 лет будет стоить 100000$ за монетку. Как оно, а? Я отрезал пол датастораджа в ДЦ под эту монетку, пусть майнит.
Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
O19
19:54
Для любителей собирать баги готовой игры есть "Киберпук 2177".
Авторы долгостроя Star Citizen приготовили ролик для новичков и рассказали о содержимом обновления 3.13
Simon Crebbs
19:53
Разница в пределах погрешности, "вау" эффекта нет. Разве что память для 3080 добавили, это хорошо. Про рекомендованные цены можно вообще не упоминать.
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Listoman
19:53
При любом хешрейте будет по цене между 3080 и 3090, то есть около 260к, разница будет только доступности, если она плохо майнит)
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Твоя мамка
19:51
За 150-160к есть мусора 6900хт которую 3080ти уничтожает, соответственно никто не будет продавать её дешевле
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Simon Crebbs
19:50
По размаху циничного отъёма денег у лохов эти ребята оставили далеко позади даже И.Маска с его "марсианской одиссеей". Столько лет доить придурков, это надо уметь! Браво! Желаю вам ещё 500 лет работат...
Авторы долгостроя Star Citizen приготовили ролик для новичков и рассказали о содержимом обновления 3.13
Артем Остапенко
19:47
Майнинг на хдд и ссд,это все на чем можно майнить. Ну и Асики,но там уже биток. Майнинг на всем остальном невозможен.
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
daimos
19:46
Так это он на жордочке и есть
Резкое падение Биктона привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
Simon Crebbs
19:46
Всё очень просто: следи за новостями. Когда услышишь новость, что вышла "некстеген" игра, это она и будет. Отличий в графическом плане будет немного, но жрать ресурсы и обладать отсутствием оптимизаци...
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем