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Мыши в моем компьютере за 18 лет: от China Noname до Logitech G102 Prodigy

За почти два десятилетия игр и работы за ПК я сменил множество интересных мышей и хочу рассказать вам о них. А так же о том, как трудно было найти хорошую мышь в нулевые.
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Думаю, у каждого пользователя, занимающегося сборками и апгрейдами ПК, в доме появляется специальная коробка, в которую складываются старые вентиляторы, радиаторы, заглушки 5.25" отсеков и разнообразные провода. То есть такие вещи, которые жалко выкинуть, но которые могут понадобиться.

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На днях я устроил ревизию такой коробки и нашел там детали от старинных мышей, микрики, которые я оставил как доноры, на случай износа микриков в современных мышах. И пока я перебирал эти детали, я вспомнил все мыши, которые были у меня за те почти 20 лет, что я был пользователем ПК.


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Мышь в моем первом ПК была, по сути, куплена на сдачу. С деньгами у меня тогда было очень туго в силу юного возраста, в комплектующих и периферии я не разбирался от слова "совсем", и уже сам факт появления ПК был очень важным и волнительным моментом. А уж какая там была мышь, я и не задумывался, положившись на выбор продавцов, пообещавших новую мышь и клавиатуру к б/у ПК.

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Мышь они, конечно же, выбрали самую дешевую, безымянную китайскую (China Noname), без колесика, но зато с тремя кнопками. И конечно же, она была не оптическая, а с шариком.


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Толку от третьей кнопки было мало, а о том, насколько важно колесико прокрутки в мыши для ПК, я понял уже через несколько месяцев и начал копить деньги на новую мышь. Если вы не застали те времена, то не представляете, насколько раздражала необходимость почти каждодневной чистки шарика позиционирования мыши.



Когда я наконец накопил деньги на новую мышь и решился поехать за ней в другой город, прошло довольно много времени, так как ПК начал тянуть деньги как пылесос, и апгрейд потребовался уже через полгода.

В моем поселке городского типа компьютерных магазинов тогда не было и даже за такой мелочью, как мышка, приходилось ехать в областной центр. Мне приглянулась тогда мышь A4Tech Noiseless 2-Wheel 4D Mouse WWW-35, у которой было аж два колесика прокрутки и дополнительные кнопки для навигации в браузере.

С поиском следов этой мыши в интернете пришлось попотеть, я искал около получаса и это единственное изображение этой мыши в интернете.

Мышка оказалась ужасной: тяжелой, неповоротливой, с постоянными ложными срабатываниями боковых кнопок и основных кнопок из-за их большого размера. Второй скролл только мешался. Но главная ошибка при выборе была в том, что в 2003 году уже давно пора было переходить на оптическую мышь. Ехать в другой город менять мышь было слишком накладно, и по деньгам и по времени, и она осталась у меня почти на год.

Большой проблемой в те времена был дефицит информации про комплектующие и периферию. Интернет стоил очень дорого и был ужасно медленным и информацию мы черпали из журналов, от продавцов-консультантов и товарищей, имеющих ПК. Это и приводило к таким ситуациям, когда по незнанию покупалась устаревшая и дорогая ерунда.



Следующая мышь была тоже от A4Tech - MOP-35PU. Оптическая, компактная и без дополнительных кнопок. 

Она, кстати, живет и здравствует по сей день, как запасная, и как мышка для проверки собранных ПК.

Из минусов этой мышки могу отметить не самый лучший оптический датчик, что вскоре станет для меня очень важным.

2004 год стал для меня годом перехода от сингплеерных игр к мультплееру. Мы с соседями сделали домовую сеть и Quake III Arena, Counter-Strike 1.6 и Warcraft III: The Frozen Throne стали нашими играми на каждый день.



A4Tech MOP-35PU была не лучшим выбором для таких игр и я "разорился" на Logitech Optical Wheel Mouse M-BT58, небольшую эргономичную мышь, без дополнительных кнопок, но позиционирующуюся как начальное решение для киберспортивных игр. Отдал я за нее около 400 рублей, что в ценах тех времен было приличной суммой.


Мышь оказалась очень хороша и удобна, единственный минус - высокие требования к качеству коврика. Служила она мне почти 5 лет. 

К концу нулевых мыши стали заметно лучше, росло разрешение сенсоров, скорость опроса, количество дополнительных кнопок. И в 2009 году я купил очень популярную тогда модель A4Tech X-750BF.


Модель была неплохая: легкая, отлично подходящая под мою руку, с отличным позиционированием, с программируемыми кнопками и возможностью вешать на них макросы. С тех самых пор на боковых кнопках мыши у меня "висят" клавиатурные сочетания Ctrl+C и Ctrl+V.

Мышка проработала около пары лет и начали проявляться ее недостатки - покрытие облазило, колесико скролла стало плохо работать. И в конце концов мышка просто умерла, перестав появляться в системе.

Такая низкая надежность подтолкнула меня опять обратить внимание на продукцию Logitech. В то время я играл в World of Warcraft и мне нужна была мышь с несколькими программируемыми кнопками. Я купил Logitech Optical Gaming Mouse G400 и на первый взгляд мышь была идеальной: несколько перепрограммируемых кнопок, отличный сенсор и приятное покрытие.


Но спустя месяц-два у меня стали сильно болеть суставы пальцев. Я связал это с тугими кнопками и перепаял на G400 более мягкие микрики. Это помогло, но лишь частично, и я решил взять модель уже проверенной формы от A4Tech, смирившись с низкой надежностью. Выбор пал на XL-750BK, которая продается и сейчас.

Недостатки конструкции в виде ненадежного колесика и облезающего покрытия никуда не делись и мышка прожила около двух лет. Но я знал, на что шел, и главное, что проблемы с суставами прошли.

Следующую модель я решил взять игровую, но при этом беспроводную, так как мне периодически требовалось управлять ПК с ТВ в качестве монитора, с дивана. Я купил A4 Bloody R8, мышь с встроенным аккумулятором и несколькими программируемыми кнопками.



К ее нестандартной форме я быстро привык и она прослужила мне 6 лет верой и правдой. В играх она вела себя безукоризненно. Аккумулятор постепенно терял емкость, а разъем зарядки изнашивался, но и сейчас у нее работают все кнопки и скролл, а покрытие не облезло. Из-за того, что мышка использовалась и как пульт, она сотни раз(!) падала с дивана на пол, но не сломалась.

A4 Bloody R8 оказалась самой живучей и надежной мышью в моей коллекции.

Весной 2020 года, когда встал вопрос о ее замене, я решил взять проводную игровую мышь, так как устал заряжать мышь почти каждый день. Долго выбирал между A4 Bloody V8 и Logitech Gaming Mouse G102 Prodigy и решил на этот раз сделать ставку на Logitech.

Мышка оказалась хороша, легкая, эргономичная настолько, что о ней в руке сразу забываешь. Формой она очень напоминает старую Logitech Optical Wheel Mouse M-BT58. Надеюсь, что и она прослужит мне лет 5, как минимум.

 

Пишите в комментарии, какие мышки и сколько лет проработали у вас?

 

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