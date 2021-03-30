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Согласно статистике аналитического сервиса StatCounter, война браузеров давно закончилась и победил в ней Google Chrome, который лидирует с огромной долей в 66.47% даже на десктопах. И на среднестатистическом ПК или ноутбуке сегодня установлен только Google Chrome, не считая Internet Explorer или Microsoft Edge, которые использовались только один раз, при установке Windows, для ввода в поисковик фразы "скачать Google Chrome".

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Но не у всех пользователей дела обстоят таким образом, сейчас, когда я набираю этот блог на overclockers.ru в Mozilla Firefox, параллельно у меня запущен браузер Comodo Dragon на базе Chromium, в котором играет музыка, а иногда запущен и третий браузер - Opera. Для чего это нужно и какие преимущества дает наличие в системе разных браузеров, я сейчас подробно расскажу.

Cтабильность и надежность в работе





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Я давно являюсь приверженцем браузера Mozilla Firefox, и уже писал об опыте его использования в блогах "5 плюсов браузера Mozilla Firefox, которых нет у Google Chrome" и "Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление". Но бывало и так, что после очередного обновления Mozilla Firefox начинал глючить и "крашиться" в самые неподходящие моменты. А если ваша работа завязана на браузере, как у меня, то это совершенно неприемлемо.

Мне пришлось в качестве альтернативы на время установить Google Chrome, перенести в него закладки и пароли, и работать в нем, параллельно пытаясь починить Mozilla Firefox. Это только один из сценариев проблемы, и в наши дни, когда браузер у многих пользователей работает в течении 90% и более времени работы десктопа, иметь под рукой запасной не помешает.

Безопасность ваших логинов, паролей и других личных данных





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В наших браузерах сегодня почти вся наша интернет жизнь - работа, соцсети, почта, переписка и развлечения, и злоумышленники, разрабатывая вредоносный софт, именно браузер делают целью номер один. Опасность для ваших данных исходит не только с вредоносных сайтов или фишинговых писем, но и из расширений или аддонов, которые могут использоваться для кражи логинов, паролей и переписки.

Только в декабре 2020 года эксперты по безопасности компании Avast обнаружили 28 вредоносных расширений для браузеров Chrome и Edge, ворующих персональные данные или перенаправляющих пользователей на фишинговые сайты. Какое расширение может оказаться опасным - никто не знает, поэтому если вы используете расширения для скачивания музыки и прочие массовые аддоны от малоизвестных издателей, то очень рекомендуется использовать их на браузере, где не хранится ничего ценного.





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А рабочий браузер, с которого вы заходите на ценные ресурсы, стоит оставить чистым, максимум, что стоит установить на него - это расширения для блокировки рекламы от известных разработчиков с миллионами пользователей. Проблемы с такими расширениями всплывают очень быстро и решаются оперативно, а вот очередной "СуперМегаМюзикСейвер" с 5-10 тысячами установок может сливать ваши данные месяцами.

Безопасность онлайн-банкинга









Еще более остро проблема безопасности встает при использовании онлайн-банкинга в браузере. Тут и суммы потерь могут быть велики и привлекательность этого направления для злоумышленников особенно высока.

Поэтому отдельный браузер для онлайн платежей, в котором не сохраняются логины и пароли - это очень здравое и надежное решение. А еще сильнее укрепить вашу кибер защиту поможет его запуск в виртуальной машине или в песочнице Windows 10, где он будет изолирован от основной ОС. Про использование песочницы Windows 10 я писал в блоге "Простой гайд по повышению приватности и безопасности пользователя с помощью Windows 10 Sandbox".

Возможность использовать одновременно разные логины в соцсетях или в электронной почте одновременно





Еще один полезный способ применения дополнительного браузера - возможность открыть сразу пару страничек во ВКонтакте или в электронной почте. Без дополнительного браузера вам пришлось бы постоянно выходить и снова заходить в аккаунт, что крайне неудобно. В начале блога я писал про Comodo Dragon, который запущен у меня в данный момент, его то я и использую для дополнительного аккаунта во ВКонтакте, созданного только для прослушивания музыки или запуска браузерных игр.

Вам доступно разнообразие функций разных браузеров, VPN и многое другое

Все браузеры хороши по своему, Google Chrome - простой и распространенный, Mozilla Firefox имеет огромные возможности кастомизации и множество интересных аддонов, а вот Opera имеет бесплатный VPN и умеет быстро сохранять даже большие страницы в PDF формат с отличным качеством. Конечно, можно установить расширение для VPN и сохранения страниц в PDF, но бесплатные расширения для VPN для многих неприемлемы по причинам безопасности, а такой крупной компании, как Opera, доверия больше.

Для Mozilla Firefox и Google Chrome есть расширение FireShot, для сохранения страниц в PDF, но стабильность его последнее время оставляет желать лучшего, а качество получающихся PDF файлов в Opera намного лучше. Вот так Opera стала третьим по счету браузером, который я постоянно использую.

Минусы использования нескольких браузеров

Минусы использования нескольких браузеров не критичны - пара гигабайт места на системном диске и дополнительная загрузка процессора и ОЗУ. Но дополнительные браузеры можно установить в режиме portable на жесткий диск, а при открытии небольшого количества вкладок загрузкой процессора и ОЗУ можно пренебречь.

Стоит учесть, что в Windows 10 сегодня уже есть вполне неплохой браузер Microsoft Edge, который вполне подходит на роль запасного. Но многие пользователи относятся к нему, как и к его предшественнику, Internet Explorer и стараются "выкорчевать" его из системы. Об одной из утилит для его блокировки, Edge Blocker v1.6, я писал в цикле блогов "10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10".

Я настолько привык пользоваться несколькими браузерами, что уже не смогу обходиться только одним. А сколько браузеров используете вы? Пишете в комментарии.







