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10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10

Я постоянно ищу полезные утилиты, которые облегчают работу на ПК, проверяю и отбираю самые лучшие и полезные из них.
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Windows 10 отличается от Windows 7 тем, что в нее по умолчанию встроены разнообразные инструменты, которые раньше приходилось устанавливать отдельно. Актуальная версия Windows 10 "из коробки" имеет неплохой браузер на основе Chromium, медиаплеер, воспроизводящий все нужные форматы, а также неплохой антивирус, превосходящий по удобности использования и ненавязчивости большинство бесплатных решений.

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Но встроить в ОС набор утилит, который удовлетворит потребности всех, невозможно, и опытные пользователи всегда устанавливают дополнительный набор программ, улучшающих и упрощающих использование Windows. Я постоянно ищу подобные программы, делая акцент на минимальном потреблении системных ресурсов, безопасности и их бесплатности, и в этом блоге расскажу вам о десяти из них.

Defender Control v1.6

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Простая и компактная утилита, отключающая встроенный антивирус Microsoft Defender или Защитник Windows от разработчика Sordum. Хотя я и не рекомендую отключать его или заменять на бесплатные решения, иногда, для запуска некоторого софта, проще отключить Microsoft Defender на время парой кликов, чем добавлять нужную программу в его исключения. 

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Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Windows Update Blocker v1.6

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Еще одна утилита от Sordum, специализирующихся на выпуске компактных и бесплатных утилит для улучшения функционала Windows. На этот раз - для отключения обновлений Windows 10. Утилита очень проста и позволяет отключить обновления за пару кликов мышкой.  

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

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WebCam On-Off v1.4

Последние годы пользователи озабочены приватностью и заклеивают или закрывают веб-камеры и, как выясняется, не зря. В сети есть целые отряды злоумышленников, охотящиеся за уязвимыми ПК, заражая которые специальным зловредным софтом, могут производить фото и видеозапись с веб-камеры, впоследствии шантажируя ими жертву.

Утилита WebCam On-Off v1.4 от разработчика Sordum позволит вам повысить безопасность без заклеивания веб-камеры, ведь она может отключать и включать ее парой кликов мышью. Утилита отключает драйвер веб-камеры, что является простым и действенным способом.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.


Unchecky

Утилита Unchecky от разработчика Reason Software Company Inc. предотвращает установку нежелательного дополнительного ПО, которое часто происходит при установке программ. Стоит забыть снять галочку при установке и ваш ПК заполняется "мусорными" антивирусами и браузерами. Unchecky не даст этому произойти и самостоятельно снимет опасные галочки.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.


BlueScreenView v1.55

Когда в вашей системе происходит сбой и появляется всем известный "синий экран" или BSOD, из него можно почерпнуть только общую информацию о проблеме. Гораздо больше информации записывается в специальный файл. BlueScreenView v1.55 от известного разработчика Nir Sofer покажет эту информацию в удобном виде, помогая вычислить драйвер или ПО, ставшее причиной BSOD.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Autoruns for Windows v13.98

Подробнейший менеджер автозагрузки ОС, разработанный сотрудниками Microsoft Corporation. Является основным инструментом опытных пользователей и системных администраторов для ручного поиска зловредных программ.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Process Explorer v16.32

Еще одна утилита от сотрудников Microsoft Corporation, заменяющая собой стандартный "Диспетчер задач" и дающая гораздо больше полезной информации. Главное ее применение - ручной поиск зловредов в системе, ведь они давно научились избегать стандартный "Диспетчер задач".

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Wise Disk Cleaner

Последние годы только ленивый не пинал утилиту CCleaner и даже Microsoft запрещают использовать некоторые ее версии в Windows 10. Критику утилита получила заслуженную, ведь она может легко испортить Windows 10, а некоторые ее возможности вызывают вопросы. Но одного у нее не отнять, чистить мусор из системы ей было удобно. 

К счастью, появилась более удобная и безопасная замена, которая к тому же и очищает мусор из ОС гораздо лучше. Это Wise Disk Cleaner от разработчика WiseCleaner

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Privatezilla

Утилита с открытым исходным кодом от разработчика Builtbybel позволит вам быстро проверить и переключить настройки конфиденциальности в Windows 10. Что гораздо удобнее, чем искать их в "Параметрах" Windows.

Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.

 Edge Blocker v1.6

Несмотря на то, что новый браузер Microsoft Edge на порядок лучше Internet Explorer, нравится он не всем, да и его навязывание системой не вызывает у некоторых пользователей доверия. Легко заблокировать его в системе позволит утилита Edge Blocker v1.6 от разработчика Sordum.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Вот такая десятка полезных утилит у меня получилась. Но одним десятком мой список не и исчерпывается и в следующем блоге я расскажу еще о нескольких утилитах, стоящих вашего внимания.

Пишите в комментарии, какими из этих утилит вы пользовались? А какие можете посоветовать пользователям Windows 10?




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