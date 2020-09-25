Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Если воспользоваться каким-нибудь сервисом сбора статистических данных, например сайтом gs.statcounter.com, то уже несколько лет на рынке браузеров можно видеть доминирование Google Chrome. Даже встроенный в Windows браузер от Microsoft - EDGE, переходит на движок Chromium и, по сути, превращается в один из его клонов.

реклама

В данный момент на мировом рынке браузеров Google Chrome занимает долю в 65.99%, Safari - 16.82%, а Mozilla Firefox всего 4.09%. Можно сказать, что война на рынке браузеров выиграна Google Chrome с огромным перевесом и вряд ли какой-то из проигравших браузеров сможет вернуть свою долю на рынке назад.

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

На российском рынке положение дел несколько иное: Google Chrome занимает долю в 57.66%, очень приличная доля у Яндекс.Браузера - 14.76%, у Safari - 10.08%, а у Mozilla Firefox - 6.94%.

реклама

Можно по-разному воспринимать статистику и причины, приведшие к такому провалу некоторых популярных раньше браузеров, но это не повод от них отказываться. Ведь они имеют свои уникальные плюсы, которых нет у Google Chrome.

реклама

Сегодня я хочу рассказать о таких плюсах браузера Mozilla Firefox, которым пользуюсь уже более 10 лет. Но я пользуюсь не одним браузером, у меня обычно установлен и Google Chrome и Opera, каждый для своих узких задач.

Первый плюс - приватность

Mozilla Firefox - это свободное программное обеспечение без слежки за пользователем. Сбор данных пользователя указан явно и отключается парой галочек в настройках.

реклама

Для многих это является основным плюсом браузера, и благодаря этому во многих дистрибутивах Linux Mozilla Firefox - это основной браузер.

А о сборе данных корпорацией Google через браузер Google Chrome не писал только ленивый. Поэтому, если вам важна приватность в интернете - выбирайте Mozilla Firefox.

Плюс второй - гибкость настроек

Mozilla Firefox имеет огромное количество настроек и возможностей кастомизации. Вы можете как угодно перетасовывать элементы управления главного экрана, настраивать положение закладок и расширений.

Но это только вершина айсберга. Основное количество настроек откроется вам, если вы введете команду about:config. Там количество настроек уже переваливает за сотню, но не все они безопасны. Но для опытного пользователя такие возможности кастомизации - это огромный плюс.





Добавьте к этому огромное количество уникальных дополнений (расширений) и вы получите максимально гибкий инструмент для работы в интернете.

Плюс третий - меньшее внимание со стороны разработчиков зловредов

Третий плюс вытекает из малой доли браузера на рынке. Разработчики вирусов и троянских программ сосредотачивают свои усилия в поиске уязвимостей на браузерах, которые имеют максимальное количество пользователей.

А браузер с долей пользователей на рынке в 4-5% интересует их в последнюю очередь. Это дает вам более безопасный серфинг в интернете, ведь уязвимость браузера нулевого дня - это один из самых опасных сценариев.

Да и мониторя новости про уязвимости, я почти всегда сталкиваюсь с перевесом найденных уязвимостей у Google Chrome. Например, в апреле 2020 года новостные сайты, посвященные проблемам кибербезопасности, сообщили всего о двух найденных уязвимостях в Mozilla Firefox (CVE-2020-6819 и CVE-2020-6820) и о гораздо большем количестве проблем у Google Chrome.





Плюс четвертый - скорость и стабильность работы







Признаюсь вам честно, были такие периоды у Mozilla Firefox, когда скорость ее работы, потребление оперативной памяти и стабильность оставляли желать лучшего. Google Chrome несколько лет назад работал заметно шустрее и это и вывело его в лидеры браузеров.

Одно время я даже подумывал о миграции на Google Chrome, но Mozilla Firefox гораздо более хорошо работает с большим количеством вкладок и я просто физически не смог работать в Google Chrome, о чем я расскажу ниже.

Но теперь разработчики сосредоточили на стабильности и скорости работы основное внимание и Mozilla Firefox не вызывает никаких нареканий. Открыть сотню вкладок при написании блога для меня обычное дело, и я не помню, чтобы за последний год-два сталкивался с падением браузера или утечкой памяти.





Пятый плюс - удобная работа с вкладками и закладками

Количество моих закладок давно перевалило за тысячу и ни один браузер, кроме Mozilla Firefox, не может нормально "переварить" такое огромное количество закладок. Я пытался импортировать их в Google Chrome, но его работа с таким количеством закладок просто удручает. Особенно это заметно когда закладки разложены по папкам.

Причем используя Google Chrome складывается впечатление, что разработчики даже не тестировали вариант, когда у пользователя будут отдельные папки с множеством закладок. Вот так открывается одна из папок у меня в браузере Comodo Dragon на движке Chromium, названия съезжают и не отображаются.





А вот так, в самом Google Chrome. Выглядит просто ужасно.

Mozilla Firefox же отлично переваривает папки с сотнями закладок и дополнительными вложенными папками. Помимо удобной работы с закладками у нее отлично развиты и средства работы с вкладками.

Напомню, что:

Вкладка - одно из текущих окон, открытых в интерфейсе браузера или другой программы.

Закладка - сохраненные данные о веб-странице, к которой можно обратится, кликнув по ней из специального меню.

Mozilla Firefox легко оперирует с сотнями открытых вкладок - пара кликов и вы можете добавить их в закладки, в папки в закладках, на другое устройство.

Итоги

В браузерах, как и в операционных системах, важно иметь альтернативу. Очень плохо для пользователя, когда один из продуктов начинает доминировать, а другие - чахнуть. Это лишает нас и выбора и, в итоге, и качества самого продукта.

Пишите в комментариях, каким браузером пользуетесь вы?











