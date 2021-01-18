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Windows Sandbox или встроенная песочница Windows 10 - один из самых полезных инструментов, появившихся в Windows 10 версии 1903 и выше. Песочница Windows 10 позволяет нам использовать изолированное окружение рабочего стола для запуска опасных приложений, по сути, заменяя виртуальные машины, используемые многими для этих целей.

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Говоря простыми словами, вы можете скопировать в песочницу любой опасный исполняемый файл и запустит его без вреда для системы. После закрытия песочницы все ее файлы уничтожаются, а при новом открытии - создаются заново.

Главное преимущество песочницы перед виртуальными машинами - более быстрое время запуска, минимум настроек и наличие на любой системе Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise версии 1903 и выше. Большинство системных администраторов и опытных пользователей применяют песочницу по прямому назначению - для запуска подозрительных файлов, но сегодня я расскажу еще о паре способов ее применения, значительно повышающих приватность пользователя и его безопасность в интернете.

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Активация песочницы Windows

Но для начала нужно активировать нашу песочницу. Сделать это можно разными способами, самый простой из которых - включение ее в компонентах Windows.

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А можно включить Windows Sandbox в PowerShell, введя команду от имени администратора:

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Отключить ее можно командой:

После перезагрузки песочница появится в меню Пуск под именем Windows Sandbox.

Cистемные требования для комфортной работы довольно низкие - рекомендуется процессор, имеющий четыре ядра с Hyperthreading и 8 Гб ОЗУ. Но главное - включение виртуализации в BIOS.

Применение песочницы Windows для запуска подозрительных программ

Самое простое и очевидно применение песочницы Windows - запуск потенциально опасных и подозрительных программ. Для этого просто скопируйте программу в окно песочницы и запустите. Для примера я скачал программу-розыгрыш Fly on Desktop 1.5 запакованную в YandexPackLoader.exe. Я бы не рискнул запустить подобное на своем ПК, и вот для таких случаев идеально подходит песочница Windows.

После запуска YandexPackLoader.exe никакой Fly on Desktop 1.5 я не получил, зато получил Яндекс-браузер и Алису, установившиеся без подтверждений.





Использование песочницы Windows для безопасного серфинга в интернете

Гораздо интереснее и полезнее для обычного пользователя станет возможность использования песочницы Windows для того, чтобы заходить на потенциально опасные сайты без вреда для системы. Например, я часто пользовался сайтом metagames.ru для поиска лучших игр, но с определенного момента браузер перестал пускать на этот сайт, предупреждая об опасности.

Но с песочницей посещение таких сайтов станет безопасным. Если вы не любите браузер EDGE, то можете скопировать в песочницу любой портабельный браузер и использовать его. Например, Opera portable. Главное, не использовать в таком браузере ваши логины и пароли, ведь они могут быть скомпрометированы.

При переходе на metagames.ru я понял, что сайт прекратил свое существование, а жаль, неплохая база игр была.





Повышение приватности с помощью песочницы Windows

После серфинга интернета мы оставляем множество следов на ПК и ноутбуке, которые очень тяжело скрыть. Не только историю браузера, но и файлы cookie, даже удалив которые выборочно, браузер и Google будут прекрасно помнить, кто мы, откуда и что смотрели.

И если вы решили тайком от жены купить GeForce RTX 3070, которые появились в наличие в Ситилинке, то нет никакой гарантии, что Google не начнет ей подсовывать рекламу видеокарт. И в этом может помочь песочница Windows - если серфить интернет из нее, все файлы cookie и история браузера исчезнут без возможности восстановления после ее закрытия.

Выводы

В результате мы имеем на системах с Windows 10 мощный инструмент, значительно повышающий приватность и безопасность, при этом бесплатный и шустрый в работе. Я считаю, что это одно из самых полезных нововведений, появившихся в Windows 10 за последнюю пару лет.









Пишите в комментарии, пользуетесь ли вы песочницей Windows 10?















