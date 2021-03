Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Я, как и многие из вас, читателей, увлеченных компьютерной техникой, подписан на интересные YouTube-каналы данной тематики, на группы в соцсетях, и разные форумы. И все чаще мне попадаются посты и комментарии, в которых пользователи пишут, что апгрейд совершенно не принес положительных эмоций. Разочаровывают и новые игры, в которые предполагалось играть на новом компьютере.

Иногда встречаются и очень показательные случаи, когда довольно популярные видеоблогеры полностью отказываются от ПК-гейминга и переходят на игровые приставки, чтобы играть время от времени. А прошлой осенью я собрал другу мощный ПК для новых игр, но после пары месяцев попыток играть в ААА-хиты, он опять вернулся лишь к эпизодическим партиям в Hearthstone.

Я замечаю такие комментарии еще и потому, что подобное состояние не чуждо и мне, и поэтому решил поподробней разобраться в его причинах и последствиях. Конечно, в эпоху дефицита и диких цен на видеокарты кое-кого такие рассуждения могут и покоробить, ведь читая комментарии последние месяцы, создается впечатление, что половина геймеров мира до начала 2021 года "перебивалась" на GeForce GTX 650 и Radeon HD 7770 в ожидании видеокарт GeForce RTX 3000.

Анализируя проблему утраты положительных эмоций от апгрейда ПК и игр, я заметил, что совершенно не встречал такого состояния у себя, своих знакомых и пользователей интернета лет 10 назад, не говоря уже о начале 2000-х годов. И похоже, я понял, в чем его причины.

Вспомните, как начиналось знакомство с играми и компьютерной техникой у большинства из нас. Это были или 90-е годы и разнообразные приставки, от Dendy и Sega Mega Drive и до PlayStation, и древние ПК от Intel 80486 и до Pentium II у редких счастливчиков. В нулевые "старт" юного игромана начинался уже с PlayStation 2 и достаточно продвинутых ПК на Pentium 4. А главное, выбор игр стал просто огромен.





Для счастья было достаточно Dendy и ч/б-телевизора

Но знаете, я что-то не встречал в то время людей, уставших от игр, или разочаровавшихся в новеньком ПК на процессоре Pentium 4 с видеокартой ATI Radeon 9600 PRO. Да, были неудачные покупки, обусловленные дефицитом информации и ушлостью продавцов-консультантов, которым требовалось "впарить" залежавшийся товар втридорога. Но обычно покупка ПК или игровой приставки в 90-е и нулевые - это была огромная радость и море положительных эмоций.





Сейчас же покупка нового процессора или видеокарты радует пару дней, а дальше все возвращается к привычному состоянию равнодушия и отсутствия положительных эмоций, и даже игры, ради которых планировался апгрейд, не успевают пройтись и откладываются на потом. И вот к каким выводам я пришел, конечно, вы можете не согласиться с ними но, думаю, они заставят вас задуматься.

Игры "приелись" и стали рутиной

Игры за последнее время стали доступны как никогда, вам даже не надо идти за диском с игрой в магазин или к приятелю. Пара кликов в Steam или на торрент-сайте и через несколько минут игра уже устанавливается у вас на ПК. Очень подходит здесь аналогия с фильмами. Представьте, что в 90-е вы могли бы смотреть любой фильм, как захотите, на видеомагнитофоне. Фантастика? Для 90-х - да. Но сейчас это стало обыденностью.









Мы получаем любой цифровой контент быстро, при желании - бесплатно, и это обесценивает его. Это быстро создало у многих геймеров состояние пресыщения, ведь мы как будто получили роскошной и неограниченный "шведский стол" у себя на кухне. Большинство из нас уже поиграло во все и перепробовало все жанры игр.

Естественно, что при таком положении дел игры быстро наскучат, и только лучшие из них еще хоть как-то будут выжимать остатки дофамина из наших пресыщенных мозгов.

Игры стали "медленным" развлечением





Civilization III



Пока нас пугали родители, что игры сделают из нас "дурачков", с этим успешно справился интернет. Быстрый интернет в любом смартфоне вместе многочисленными соцсетями и мессенджерами породил проблему, которая называется "синдром дефицита внимания" и встречается сегодня все у большего количества не только детей, но и взрослых. Причина - огромный поток информации, которую мы получаем за день, и скорость, с которой мы переключаемся между ее источниками.









После этого удержать внимание на чем-то одном довольно трудно. Проверьте себя - можете ли вы посмотреть двухчасовой фильм без перерыва на проверку смартфона? Или поиграть часа три, не отвлекаясь? На фоне соцсетей и серфинга интернета, с параллельным общением в мессенджерах, игры стали очень "медленным" развлечением для современного человека, особенно если у него уже проявляется синдром дефицита внимания.

Первый апгрейд радует, второй тоже, а десятый?









Покупку первого ПК забыть невозможно, как и первый его апгрейд. Особенно, если к нему готовились очень долго и откладывали каждую копейку, как это было в нулевые. Апгрейды тех лет были "выстраданными" и в финансовом плане, и в плане игр, идущих с 10-15 FPS или не запускающихся вообще. Но если апгрейд происходит в десятый раз, да и меняется не самое слабое "железо", как это часто бывает сейчас, то разве это даст прилив положительных эмоций надолго?

Превращение ПК из средства в цель у энтузиастов

Без ПК сегодня уже никак, мы используем его и для работы, и для интернета, и для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Конечно, многие из этих функций мигрируют на смартфоны, но преимущество ПК в виде большого монитора и качественной акустики - неоспоримо. Ну а в офисной работе у ПК еще долго не будет конкурентов. Даже попытка написать этот "разговорный "блог не на ПК, а на смартфоне, была бы для меня пыткой.









Но не у всех ПК стал рабочим инструментом и средством, у энтузиастов он превратился в самоцель.

Вы же не думаете, что офисный работник или кассирша в "Пятерочке", целый день проводящие за ПК, следят за выходом новых видеокарт и за их дефицитом? Для них ПК - это просто инструмент, и если он сломался или начал плохо работать - его просто меняют.





Увлеченный геймер, целый день играющий в игры, тоже не особо обеспокоен, что происходит внутри его ПК, и озаботится этим только когда "черная коробка" перестанет "тянуть" игры. Для нас же, компьютерных энтузиастов, ПК зачастую превращается не в инструмент, а в цель. Мало того, даже его разгон и настройка для многих заменяют игры, и некотоые энтузиасты неделями, до хрипоты, спорят на форумах, выясняя, у кого ПК быстрее в бенчмарке Assassin’s Creed Odyssey или Shadow of the Tomb Raider, но они даже не прошли эти игры!





Красиво, но для игр ли?

Это хорошо в одном случае - если вы на самом деле энтузиаст и это приносит вам положительные эмоции и профессиональный рост.

Последствия эмоциональные и материальные









Все вышеописанное и приводит к потере положительных эмоций от апгрейдов и игр, и синдрому "редко играющего геймера", который проявляется в том, что вы регулярно апгрейдите свой ПК, но играете мало, а игры, пройденные вами до конца за пять лет, можно пересчитать по пальцам одной руки. Согласитесь, довольно странно вкладывать довольно немаленькие деньги в увлечение, которое не особо радует, однако многие так и делают, зачастую по инерции. Из этого состояния, конечно же, нужно выходить и найти деньгам лучшее применение.

Что делать?

Итак, мы разобрались, кто виноват, теперь осталось понять, что делать?

Первое - нужно быть честным с самим собой и признать, что вы уже не геймер. Это даст не только огромную экономию средств, но и освободит вас от погони за новыми играми, и информацией о них.









Второе - надо признать, что апгрейд ПК стал для многих из нас рутиной и не стоит ждать от него особой радости. Если ваш ПК выдает в Assassin’s Creed Valhalla 45 FPS, а после апгрейда будет выдавать 75 FPS, то не обманывайте себя, прыгать до потолка от радости вы не будете. Пройти игру, если она по-настоящему зацепила вас, можно и с 45 FPS, а вот про опустошенный апгрейдом кошелек вы вспомните уже на следующий день.









Третье - превращение ПК из цели в средство. Если вы не являетесь настоящим компьютерным энтузиастом и профессионалом, то стоит начать относиться к ПК как к "черной коробке", которая дает вам возможность работать, серфить интернет и играть. Это будет трудно, но освободит вас эмоционально.





Возможностей компактных Intel NUC хватит большинству пользователей, не играющих в игры.

Четвертое - не играйте через силу в "игры века". Поверьте, вы не много потеряете, если не пройдете Cyberpunk 2077 или Death Stranding. Относитесь к играм спокойно и играйте по желанию - захотели поиграть в Heroes of Might and Magic III в тысячный раз, и хорошо, а новинки могут подождать, пусть даже и годы.





Похоже, Heroes of Might and Magic III - игра на века

Пятое - тщательно взвешивайте цели и последствия апгрейда. Апгрейд в наше время стал делом крайне недешевым и подходить к нему надо с особой тщательностью, взвешивая, сколько вы получите производительности в том или ином сценарии работы ПК. Обзоров и сравнений "железа" сейчас - пруд пруди, и вы должны четко понять, насколько ускорится рендеринг на новом процессоре, или сколько FPS добавят игры, в которые вы играете. Ищите информацию не на YouTube-каналах с миллионом подписчиков, где царит реклама и непрофессионализм, а на серьезных форумах.





Надеюсь эти советы помогут вам сэкономить деньги, время и избежать разочарования. Пишите в комментарии, что вы думаете на эту тему?