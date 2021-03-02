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Судя по всему, GeForce RTX 3060 повторит успех GeForce GTX 1060, ставшей народной видеокартой, и даже спустя почти пять лет после выхода занимающей первое место у игроков по статистике Steam. Для этого у новинки есть все, что нужно - приличный объем памяти и запас мощности под игры в разрешении 1080p. Даже гораздо более мощная GeForce RTX 3060 Ti имеет всего 8 Гб видеопамяти, которых уже впритык хватает сейчас, что делает ее сомнительной покупкой на перспективу.

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Но произойдет это не сразу, ведь по такой цене, по которой GeForce RTX 3060 можно купить сейчас, она нужна только обезумевшим от жажды наживы майнерам. Если открыть Яндекс.Маркет и посмотреть предложения GeForce RTX 3060, то можно увидеть, что стартуют они с 79899 рублей!





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Но есть возможность купить GeForce RTX 3060 гораздо дешевле - в Регарде, при покупке ПК целиком она обойдется вам почти на 20000 рублей дешевле, в 62100 руб за GeForce RTX 3060 Palit Dual. Обзор данной модели есть у нас на сайте.











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Конечно, это далеко от рекомендованной цены, но мы с вами понимаем, что рекомендованные цены мы увидим только через пару лет, а если курс валют еще вырастет, то можем и не увидеть никогда. Про два сценария развития ситуации с дефицитом видеокарт - оптимистический и негативный, я писал в блоге "Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене".

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Поэтому, вполне может оказаться, что цена выше 60000 рублей за GeForce RTX 3060 - это надолго, и ждать ее снижения придется год и больше. И если вы давно сидите без игрового ПК, и можете позволить себе купить его по ценам 2021 года, то я предлагаю собрать сбалансированную игровую сборку, которой хватит, как минимум, на пять лет.





Assassin’s Creed Valhalla - одна из новых игр, которая требует мощную видеокарту даже для 1080p разрешения.

Важная деталь ПК, от которой зависит его игровая долговечность - процессор. К счастью, хоть они наконец-то начали дешеветь, и популярный Core i5-10400F стоит всего 12760 руб. Его главный конкурент - Ryzen 5 3600, стоит 14890 руб. Я все чаще вижу, что люди решают собирать ПК именно на Core i5 и Core i7, несмотря на более дорогие материнские платы. Рано, слишком рано AMD решила отойти от демократичной ценовой политики, которой придерживалась последние годы. Core i5-10400F мы и возьмем в нашу сборку.









Охлаждать процессор будет кулер DeepCool GAMMAXX 300B, имеющий три теплотрубки и вентилятор 120 мм. Для нашего процессора его вполне хватит.



















Материнскую плату возьмем на чипсете B460 - ASRock B460M PRO4. Она имеет отличное охлаждение цепей питания, радиатор для NVMe-накопителя, слотов под которые есть два, 4 слота под DDR4, 6 портов SATA III и неплохой аудиокодек Realtek ALC1200. Но главное - цена, которая уже ниже 9000 руб. Еще немного и платы на LGA 1200 B460 сравняются по цене и уровню "нафаршированности" с платами на AM4 B450. Конечно, разгона на них не появится, но в 2021 году процессоры уже почти до предела разогнаны за нас, с завода.



















Одно из преимуществ системы на Intel без разгона - простота выбора ОЗУ, но гнаться за самыми дешевыми модулями с высокими таймингами не стоит. Я предлагаю взять Apacer NOX Rage (AH4U08G26C08YNBAA-1), два модуля по 8 Гб, с частотой 2666 МГц и CL 16. Это самые недорогие модули с такими характеристиками, вдобавок имеющие радиаторы и подсветку.





Под систему и игры мы поставим производительный и надежный NVMe SSD Samsung 970 EVO (MZ-V7E500BW), объемом 500 Гб. Построен он на безе контроллера Samsung Phoenix, имеет тип памяти 3 бит MLC (TLC), среднее время наработки на отказ 1.5 млн. часов и ресурс в 300 TBW.









Запитывать систему будет БП Chieftec Core (BBS-600S), мощностью 600 ватт и с сертификатом 80 PLUS Gold. Одна из особенностей этого БП - очень тихая работа, ведь вентилятор до нагрузки в 450 ватт работает на оборотах ниже 600 в минуту. Мощность может показаться избыточной для нашей сборки, но она никогда не пропадает просто так, а дает вам меньший нагрев и большую долговечность БП, более стабильные напряжения, возможность апгрейда на более мощное железо.









Осталось выбрать корпус, и я опять предлагаю DeepCool MATREXX 55 MESH PWM 2F Black, как и в прошлых блогах. Просто с его набором характеристик и ценой в 4000 рублей я не вижу ему конкурентов. Корпус отлично продувается, имеет два предустановленных вентилятора, боковую стенку из закаленного стекла и отличный дизайн. А его вместимость позволит установить видеокарту длинной до 370 мм и процессорный кулер до 168 мм.























ПК обойдется вам в 106760 рублей (44660 руб. - системник, плюс 62100 руб. - видеокарта). Немало, но таковы реалии 2021 года и приходится принимать их, если вы хотите покупать новое железо сейчас.









Пишите в комментарии, как вы переживаете эти тяжелые времена высоких цен и дефицита?















