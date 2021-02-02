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Дефицит видеокарт и подскочившие цены на них поначалу казались явлением временным. Многим казалось - биткоин вот-вот полетит вниз и рыдающие горе-майнеры понесут на вторичный рынок свои не успевшие окупиться GeForce RTX 3060 Ti, чтобы продать их геймерам за бесценок. Но идет месяц за месяцем, а курсы биткоина и эфириума и не думают падать, что продолжает подогревать дефицит видеокарт.

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Геймеру, не успевшему купить игровой ПК, такое положение дел можно пережидать месяц, два или три, но рано или поздно придется смириться с новыми ценами и покупать комплектующие даже во время дефицита. Ведь жизнь идет своим чередом и бесконечно откладывать прохождение Cyberpunk 2077 или Assassin’s Creed Valhalla слишком жестоко по отношению к своим запасам дофамина.





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Собирая игровой ПК сейчас, геймер, конечно, переплатит некоторую сумму, но здесь все зависит от толщины конкретного кошелька и желания играть. Мне стало интересно, сколько будет стоить оптимальный по производительности игровой ПК сейчас, в начале 2021 года и я отправился в Регард, где есть в наличии игровые видеокарты для покупки в составе собранного через конфигуратор ПК.

Начинать эту сборку надо, конечно же, с видеокарты. Популярных GeForce GTX 1660 SUPER в наличии нет, но зато есть GeForce GTX 1660 Ti, которые даже чуть быстрее. Я выбрал MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X, видеокарту с добротным охлаждением и качественной элементной базой.

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Дизайн видеокарты никого не оставит равнодушным, в наличии и подсветка Mystic Light с гибкой настройкой. В лучших традициях видеокарт серии MSI GAMING, работу системы охлаждения будет практически не слышно, а температуры, по отзывам пользователей, не поднимаются выше 70 градусов.





Процессор в сборке будет шестиядерный Intel Core i5-10400F. Стоит он заметно дешевле главного конкурента, AMD Ryzen 5 3600, но нужно учитывать, что материнские платы LGA1200 дороже аналогичных по уровню плат AM4.





Для охлаждения нашего процессора вполне хватит кулера DeepCool GAMMAXX 200 V2, с двумя тепловыми трубками, прямым контактом и вентилятором 92 мм.









Хотя Core i5-10400F довольно экономичный процессор, совсем дешевую материнскую плату на чипсете H410 я бы не стал. Лучше немного добавить и получить тихую, холодную и надежную систему, обладающую, к тому же, большими возможностями расширения.

Я выбрал в эту сборку ASUS TUF GAMING B460-PLUS, добротную полноразмерную ATX-плату с отличным дизайном, имеющую неплохую систему питания с радиаторами, два M.2 слота, 6 слотов SATA III и качественный аудиокодек Realtek ALC S1200A.









Для Core i5-10400F вполне хватит памяти с частотой 2666 МГц, главное, чтобы основные тайминги не превышали 16-ти. ADATA XPG Gammix D10 (AX4U266638G16-DBG) отвечает этим требованиям и имеет радиаторы и стильный дизайн. Мы возьмем 16 Гб двумя планками.





SSD-накопитель в сборке будет недорогой, но шустрый, формата M.2 с интерфейсом PCI-E x4, ADATA Swordfish (ASWORDFISH-500G-C). Особенность модели - предустановленный радиатор, а построен SSD на контроллере Realtek RTS5763DL.













Блок питания в сборке будет Be Quiet Pure Power 11, мощностью 500 ватт, очень тихий, с качественными компонентами, и сертификатом 80 PLUS Gold.





Очень популярны у пользователей стали корпуса DeepCool MATREXX 55-й серии. Шикарный дизайн, демократичная цена, отличная вместимость и продуваемость комплектующих, все это есть у модели DeepCool MATREXX 55 MESH PWM 2F Black.

Еще из особенностей корпуса стоит отметить боковую крышку из закаленного стекла и два неплохих предустановленных вентилятора размером 120 мм. А дополнительно можно установить еще 4 вентилятора размером 140 мм.





Ну вот, компьютер и готов. Обойдется он вам в 85420 рублей в ценах на 1 февраля 2021 г. Конечно, это немало, но таковы реалии 2021 года, а предпосылок для быстрого исчезновения дефицита видеокарт пока нет. Видеокарту я не стал добавлять в корзину Регарда, чтобы не создавать "Быстрый заказ".

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу дефицита видеокарт и бума майнинга? И готовы ли платить высокую цену за возможность играть в ПК-игры?



