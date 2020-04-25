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GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе

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Постоянные читатели моего блога уже знают, что я за начало 2020 года умудрился сделать два апгрейда. Сначала я поменял свой поросший мхом компьютер на базе Core i5-3570 и сильно греющуюся Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G на совершенно новый компьютер.

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Основу его составили Ryzen 5 1600 AF, ASROCK B450M-HDV R4.0, PALIT GeForce GTX 1660 Dual и 16 ГБ CRUCIAL CT8G4DFS8266 с частотой 2666 МГц.


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Форумные теоретики язвительно раскритиковали мой апгрейд, но я практик! После подсчета всех расходов получилось, что я поменял старый компьютер на новый без доплаты. А какой форумный теоретик откажется поменять греющуюся, четырехлетнюю GeForce GTX 1060 на новую GeForce GTX 1660 Dual без доплаты? Правильно, одно дело строчить саркастические комментарии, а совсем другое - суровая реальность.

Кстати, про суровую реальность. Надо уточнить, почему мне удается продавать б/у комплектующие так дорого. Я живу в небольшом поселке городского типа и ближайшая цивилизация с Ситилинком и DNS - это 150 км по разбитой дороге. 

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У нас есть всего один компьютерный магазин с дикими ценами и унылым ассортиментом. Поэтому среднестатистический школьник со сгоревшей GeForce GTX 750 сталкивается с серьезными трудностями. И тут на помощь приходят Авито, знакомые и Zystax.

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Цена на б/у железо у нас близки к ценам нового железа из-за вышеописанных причин. А стоимость обслуживания компьютеров и ноутбуков просто за рамками понимания.

Но вернемся к моему апгрейду. Экономия не материнской плате и памяти в случае с Ryzen 5 1600 AF оказалась страшной ошибкой и начал второй этап апгрейда. Результатом которого стал мой новый компьютер с MSI B450-A PRO MAX, 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES и MSI GeForce GTX 1060 GAMING X.
Если суммировать затраты, то мой древний компьютер на Core i5-3570 сменился на новый практически без доплаты.


А теперь к теме блога. Ryzen 5 1600 AF вдохнул вторую жизнь в GeForce GTX 1060, процессор перестал быть слабым местом в системе и теперь, понижая настройки в играх, я получаю прирост кадровой частоты.

А разогнав Ryzen 5 1600 AF до 4100 МГц и память до 3466 МГц, я получил мощнейшую, но недорогую систему, которая почти не уступает Ryzen 5 3600!
Дерганная картинка и фризы, которые мучили меня на Core i5-3570 остались в прошлом!


MSI GeForce GTX 1060 GAMING X производит только приятное впечатление - тихая, холодная, не прожорливая. За 9000 рублей подарок, а не карта.


И вот почему я не буду ее менять еще очень долго.

Во-первых, средний прирост в играх в 14% (по обзорам) я не заметил на глаз. Да, видеокарта новая, холодная и на гарантии, но все это вторичные признаки. А первичные, в виде прироста производительности или новых функций - не видны на глаз.


Вообще, такого мизерного прироста в новом поколении видеокарт не было уже давно. NVIDIA за это критикуют уже третий год, надеюсь серия 3ххх исправит положение. А пока отдавать кучу денег за видеокарту middle-сегмента с цифрой "6", чтобы получить 14% прироста - очень сомнительное решение.


Во-вторых, производительность GeForce GTX 1060 устраивает меня даже сейчас, в 2020 году. Если вы играете не только в новые ААА-хиты, но и в шедевры прошлого, то нет постоянного ощущения что видеокарта "тормозит" и желание апгрейдиться не такое острое.

В-третьих, в новых играх снижение настроек графики с "ультра" на "средние" часто почти не заметно в динамике. И если вам интересно играть в эту игру, то вы пройдете ее и на минималках с 35 ФПС.

Но многие на нашем сайте играют не в игру, а в графику, и им важно, чтобы все ползунки настроек были выкручены вправо.
А то, что за незаметное глазу улучшение картинки они отдают 30-50% цены видеокарты - они не понимают.


Я в свое время проходил The Elder Scrolls IV: Oblivion на ATI Radeon 9550 на минимальных настройках и в разрешении 800х600, но удовольствия получил больше, чем от The Elder Scrolls V: Skyrim на "максималках".


В-четвертых, GeForce GTX 1060 очень удачные видеокарты, как и все Pascal - мало потребляющие электричества, живучие и беспроблемные.

Многие видеокарты прошлого, много жрущие и перегревающиеся, не вызывают желания держать их в системнике долго. Например, "калорифер" Radeon R9 390X, о которого избавлялись не столько из-за того, что он переставал тянуть игры, а из-за ощущения что блок питания компьютера вот-вот "бабахнет" и чтобы не разориться, платя за электричество. 

Да даже GeForce GTX 970, от которой GeForce GTX 1060 ушла совсем недалеко, зачастую потреблял 180 ватт в версиях ОС.

А 120-ваттную видеокарту в системнике можно и не замечать. 

Ну и 6 ГБ видеопамяти пока остаются достаточными для игр в 1080p.


Вот такой мой взгляд на GeForce GTX 1060, может кто-то не согласится с моей позицией, но я с удовольствием выслушаю и другие мнения.






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