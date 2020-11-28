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Я довольно пристально слежу за игровой индустрией уже много лет и 2020 год удивил меня обилием ремастеров и переизданий старых игр. Вот неполный список переизданных в 2020 году старых популярных игр:

Crysis Remastered

XIII

Mafia: Definitive Edition

Mafia 2: Definitive Edition

Mafia 3: Definitive Edition

Saints Row: The Third Remastered

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Command & Conquer Remastered Collection

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Resident Evil 3 Remake

Wasteland Remastered

Warcraft 3: Reforged

Commandos 2: HD Remaster

Observer System Redux

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Age of Empires 3: Definitive Edition

Praetorians HD Remaster

Anno History Collection

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Если добавить некоторые популярные ремастеры, вышедшие в 2019 году, то создается впечатление, что компании разработчики сосредоточили на выпусках ремастеров, ремейков и переизданий большую часть своих мощностей:

Age of Empires 2: Definitive Edition

Final Fantasy VIII: Remastered

Sniper Elite V2 Remastered

Assassin’s Creed 3: Remastered

Resident Evil 2 Remake

Dark Souls: Remastered

Halo: Reach Remastered

Borderlands: Game of the Year Edition

Quake 2 RTX

S.W.I.N.E. HD Remaster

И это только хорошо известные массовому игроку игры. Я не стал включать в этот список эксклюзивы для игровых приставок, квесты, аркады и детские игры, иначе список ремастеров был бы просто огромным.

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Я люблю старые игры, особенно если у них есть адаптация под высокие разрешения и широкоформатные экраны, и даже писал цикл блогов про такие фанатские модификации игр, но многие ремастеры от больших игровых компаний у меня вызывают только недоумение. Их качество, не то чтобы не дотягивает до оригинальных игр, зачастую они умудряются быть хуже оригиналов даже визуально.

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Ремейк игры XIII, вышедшей в 2003 году и отличившейся тогда интересной графикой, сегодня стремится к званию худшей игры в Steam. Игра ужасно выглядит и забагована настолько, что в нее практически невозможно играть.

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Самое забавное, что за нее просят приличные деньги, она стоит на 24.11.2020 ни много, ни мало 999 рублей! Конечно, эту игру мало кто ждал и можно прожить и без ремастера XIII, а вот Warcraft 3: Reforged ждали многие и ждали очень долго.

Когда он наконец вышел, у многих фанатов игры случился культурный шок, игра оказалась настолько плоха, что сразу попала в список самых худших игр на Metacritic. Даже если не касаться технических проблем игры, она отпугивает игроков блеклой и невзрачной картинкой, глядя на которую, не верится, что это сделали в наше время.

Ремастер на верхнем скриншоте.

Самое обидное то, что издатель игры и один из разработчиков - Blizzard Entertainment. Компания, которая много лет ассоциировалась с качественными и до мелочей проработанными продуктами.

Еще один показательный ремастер, это Crysis Remastered. Очень спорная игра, умудряющаяся в чем то выглядеть хуже, чем оригинал 2007 года и при этом кладущая на лопатки GeForce RTX 3080.





Игра Crysis очень показательна тем, что когда играешь в нее, то понимаешь, что по сути за 13 лет, прошедших с ее выхода, геймплей, графика и физика в ПК гейминге продвинулись очень мало. А вот системные требования возросли непомерно, в десятки раз.

Разработчики железа и маркетологи пытаются подстегнуть нас покупать новое железо лишь увеличивая разрешение (4K) и внедряя технологии, результат работы которых приходится искать на экране буквально под лупой. Я говорю сейчас о рейтрейсинге в новых играх.

Metro Exodus.

Но графика - не самое главное в играх. Захватывающий геймплей и интересный сюжет гораздо важнее. А как дело обстоит с ними? Похоже, что также, как и с графикой. Игроки очень прохладно встретили новые ААА-игры Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion, говоря о том, что им скучно в них играть, и что им опять продали одну и ту же игру, только в другой обертке.

И по сути, для многих это будут не игры, а бэнчмарки для тестов новых видеокарт и процессоров.





Скучные, эксплуатирующие одни и те же механики, сомнительно выглядящие с графической стороны игры, при этом ставящие на колени довольно мощные видеокарты. Вот к чему мы пришли в 2020 году.

Я считаю что прошедшее десятилетие - потерянное для игровой индустрии. Она все также топчется вокруг идей, уже реализованных в Grand Theft Auto: San Andreas, Crysis, Assassin’s Creed и The Elder Scrolls IV: Oblivion, которые вышли 13-15 лет назад.





И я напомню, что последняя игра серии Grand Theft Auto вышла 7 лет назад, а игра серии The Elder Scrolls - целых 9(!) лет назад. Игроделы просто махнули рукой на игроков, а энтузиасты разработчики с новыми идеями, похоже, просто выдавлены из этой индустрии.

Это теперь мир больших денег и если игрок готов платить за одну и ту же игру по нескольку раз, ему будут ее продавать. Зачем делать The Elder Scrolls VI, если можно прикрутить к The Elder Scrolls V: Skyrim немного графических эффектов ENB и продать ее нам еще раз?

Зачем делать Warcraft 4, если игроки готовы покупать Warcraft 3: Reforged? Ностальгия для игроков успешно продается, что и показывают многочисленные ремастеры.

И похоже, что этот период с нелепыми и устаревшими играми у нас надолго. Конечно, есть и хиты, типа Ведьмак 3: Дикая охота и Cyberpunk 2077 (который, я уверен, тоже станет хитом), но одни только CD Projekt RED не смогут сдвинуть застоявшуюся игроиндустрию с мертвой точки.

Пишите, что вы думаете по этому поводу и довольны ли вы современными играми?



