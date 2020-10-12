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Вторичный рынок комплектующих - очень заманчивое место и многие опытные пользователи ПК настолько увлекаются покупками и продажами "железа", что постоянно обновляют себе компьютер, да еще и остаются в плюсе по затраченным на это деньгам.

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Но это и огромный риск и одна неудачная сделка может перечеркнуть все плюсы удачных продаж и покупок. Ведь помимо порядочных продавцов на б/у рынке могут попасться и "неадекваты", и мошенники, и даже грабители.

В этом блоге я дам несколько полезных советов, основанных на моем многолетнем опыте продаж и покупок комплектующих на б/у рынке. Надеюсь, эти советы помогут вам сохранить время, нервы и деньги.

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Для начала стоит выбрать площадку для торговли. Местные компьютерные форумы и проверенные продавцы на них - уже довольно надежный вариант. Можно поискать нужный вам товар на нашей барахолке.

Но обычно приходится пользоваться сайтом Авито, ведь большинство продавцов и покупателей пользуются именно этой площадкой. Для примера давайте найдем комплектующие для сборки недорогого игрового компьютера в городе миллионнике, например, в Нижнем Новгороде.

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При поиске объявлений на Авито стоит отдавать предпочтение давно созданным аккаунтам с несколькими объявлениями. Это хоть какая-то гарантия порядочного продавца.

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Положительному рейтингу на Авито я особо не доверяю, потому, что его нетрудно "накрутить". Да и мало у кого после покупки товара возникнет желание писать хвалебный отзыв о продавце. А вот к отрицательным отзывам стоит прислушаться, ведь отрицательные отзывы - это зачастую единственный способ наказать недобросовестного продавца и обманутые люди не ленятся их писать.









Предпочтение стоит отдавать товару с гарантией, но нужно понимать, что прошлое товара вам неизвестно и он вполне мог разбираться, например, для ремонта или замена термопасты, что ведет к потере гарантии.

Давайте начнем поиск с процессора, я собираюсь искать недорогой Ryzen, и в Нижнем Новгороде 33 объявления с таким словом.





Как обычно, чуть ли не половина объявлений оказывается не подходящими. Но парочка привлекла мое внимание. Это продажа Ryzen 5 2600 за 9000 рублей и Ryzen 7 1700 за 9700 рублей.

Б/у комплектующие имеет смысл брать при разнице с новыми в 20-30%. Давайте посмотрим, сколько такие процессоры стоят в Ситилинке.

Ryzen 5 2600 стоит 10990 рублей. На Авито он продается за 81.8% от рыночной цены.





А Ryzen 7 1700 стоит 11490 рублей. И это составляет 84.4% от магазинной цены.





Ryzen 5 2600 подходит для игрового ПК больше, да и выгода приличнее, поэтому я бы обратил внимание на него. А если продавец еще и скинет несколько сотен рублей, то будет вообще отлично.

Проверить процессор при покупке довольно просто - достаточно прогнать несколько тяжелых тестов, например OCCT, LinX, AIDA64. Посмотреть температуру, работу двухканального режима и состояние ножек.









А вот материнскую плату проверить при покупке гораздо сложнее. Ведь может оказаться, что у нее не работает какой-то SATA порт, PCI-E разъем или USB порт. Не говоря уже о плавающих дефектах, повреждениях дорожек или окислении контактов. Проверить это все зачастую не представляется возможным, поэтому я, наученный горьким опытом, такие сложные комплектующие предпочитаю покупать новыми.

Недорогая плата на AM4 сокете стоит приемлемо и новая в магазине, поэтому мы избежим утомительных проверок и риска нарваться на некачественный товар, и купим новую плату на чипсете B450.

В Ситилинке платы на B450 чипсете стартуют от 4990 рублей. И как раз на ASROCK B450M-HDV R4.0 и можно остановиться.





Плата вполне "потянет" Ryzen 5 2600 с небольшим разгоном. А в будущем и процессоры Ryzen 5000.





Но давайте возвращаться на Авито, и теперь поищем память для нашего ПК. Поиск по запросу "ddr4 16gb" выдает 29 объявлений и больше всего мне по соотношению цена/производительность понравилась ОЗУ CRUCIAL CT8G4DFS824A.





В Ситилинке CRUCIAL CT8G4DFS824A стоит 2590*2=5180 рублей. То есть, продавец скинул всего 15% и можно и нужно торговаться, аргументируя ценами.





Теперь можно искать видеокарту и поиск по запросу "gtx 1060" выдает 35 объявлений. Почему я ищу именно GeForce GTX 1060, а не Radeon RX 470/480/580?

Потому, что есть большая вероятность, что эти видеокарты на Авито будут после майнинга. А GeForce GTX 1060 в майнинге по крайней мере эксплуатировали без повышения напряжения на GPU и памяти.

Проверить видеокарту будет удобно тестом стабильности 3DMark Stress Test и тяжелой игрой, загружающей всю видеопамять, например Rise of the Tomb Raider.









Самая недорогая GeForce GTX 1060 с 6 Гб видеопамяти на Авито Нижнего Новгорода - ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G за 12000 рублей. Стоит поторговаться, ведь новые и более быстрые GeForce GTX 1660 в Ситилинке начинаются с цены в 18070 рублей.









Недорогие товары зачастую нет смысла покупать подержанными, поэтому кулер для процессора и SSD-накопитель я бы купил новыми.

Например, недорогой и компактный DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0 за 780 рублей.









И SSD-накопитель WD Green WDS240G2G0A за 2990 рублей, объемом 240 Гб. Сейчас это самый популярный SSD в Ситилинке и брать SSD с б\у рынка я бы не стал, ведь доплатив всего несколько сотен вы получаете новое, не изношенное устройство с гарантией.





Остались блок питания и корпус. Корпус однозначно стоит поискать на Авито, ведь иногда за 500 рублей попадаются крепкие и тяжелые корпуса "старой школы".

А вот по поводу БП мнения разнятся, кто-то категорически не покупает их в б/у виде, а кто-то считает что это вполне безопасно. Я тоже так считаю, ведь ломаться особо там нечему. Главное осмотреть внутренности с фонариком на предмет вздутых конденсаторов и проверить мультиметром напряжения под нагрузкой.

Я выбрал блок питания FSP FSP600-80GLN, мощностью 600 Вт, всего за 1700 рублей.





И старый добрый корпус Inwin из толстой стали, всего лишь за 250 рублей.





Итого, даже без торга этот компьютер обойдется всего лишь в 36210 рублей. Отличная экономия, особенно в то время, когда комплектующие дорожают с каждым днем.





Пишите в комментарии, а как вы относитесь к б/у рынку?