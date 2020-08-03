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За последние месяцы вопрос о количестве памяти, которую нужно ставить в игровой ПК, обострился как никогда. Масла в огонь подлили новости о скором выходе DDR5. Так что же делать тем, кто собирает ПК именно сейчас? Какую память брать? Какого объема и какой частоты? И есть ли смысл ждать DDR5?

На все эти вопросы я постараюсь ответить в этом блоге.

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Для начала, давайте пробежимся по блогам, которые вызвали самые ожесточенные дискуссии о количестве памяти. Это два блога (один,второй), вышедших из-под моего пера, и один блог от E1nher1.





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Я прочитываю все ваши комментарии под своими блогами, но не всегда имею время ответить. Но не переживайте, я учитываю самые популярные "железки", упомянутые в комментариях, мотаю на ус полезные советы и принимаю конструктивную критику.

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И вот, что я хочу сказать всем комментаторам и блогерам, делающим выбор оперативной памяти в 2020 году и подкрепляющих это аргументами более серьезными, чем "красивая и еще она светится".





Вы все правы и делаете правильный выбор!





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Теперь объясню, почему я пришел к такому выводу. Дело в том, что у всех нас разный жизненный опыт, объем денежных средств, которые мы можем потратить на апгрейд. Разные планы на то, сколько будет служить нам ПК до апгрейда, разные задачи, которые мы решаем на ПК.

И даже роль ПК в нашей жизни у всех разная - кто-то включает его на пару часов вечером, а для кого-то это хобби, занимающее первое место.





И кто же будет прав в споре о количестве памяти? Никто! Потому что этот вопрос не имеет однозначного решения и наши взгляды слишком субъективны.

Но это не значит, что пора перестать спорить. В споре рождается истина, а иногда комментарии важнее самой статьи и из них можно почерпнуть массу полезной информации.

И что же я предлагаю для того, чтобы поставить окончательную точку в вопросе 16 Гб vs 32 Гб?

Я предлагаю смоделировать несколько сценариев использования ПК и тип его пользователя. И вот в этих узких рамках спор о количестве и даже скорости работы ОЗУ будет конструктивен и полезен.

Вот такие сценарии пришли мне на ум, но вы можете добавить и новые.





Экономный геймер, много играющий и уверенно торгующий на вторичном рынке

Такому персонажу явно нужно 16 Гб быстрой (3000-3200 МГц+) памяти с перспективой продажи в любой момент или покупки еще 16 Гб за хорошую цену, если станет не хватать. Например, пары модулей KINGSTON HyperX FURY Black HX430C15FB3/8.









Геймер, который может позволить себе лишние траты и берет дорогое железо надолго и не любит б/у рынок





Я думаю, все видели подобных персонажей у нас на форуме. Они покупают дорогое предтоповое железо и спокойно, не дергаясь по пустякам, сидят на нем по нескольку лет.

Тут явно стоит брать 32 Гб быстрой (4000 МГц+) памяти, чтобы не беспокоиться об апгрейде года три, как минимум. Например, CRUCIAL Ballistix MAX RGB BLM2K16G40C18U4BL.





Пользователь ПК, использующий его в основном как мультимедийное устройство и иногда для нетребовательных игр

В этом случае переплата за лишнюю память и ее скорость будет не оправдана. Такому персонажу достаточно 16 Гб самой недорогой памяти начального уровня. Например, CRUCIAL CT8G4DFS824A.





Пользователь ПК, работающий на нем большую часть времени и получающий прибыль от вложения в его производительность

В этом случае память даст отличный за свои деньги прирост к скорости процессора. Многоядерные процессоры в наше время отлично реагируют на увеличение скорости памяти. Зачастую производительность растет даже быстрее, чем от прироста частоты самого процессора.



В этом случае экономить не стоит - 32 Гб быстрой (3200 МГц+) памяти будут отличным выбором. К примеру, CRUCIAL Ballistix BL16G32C16U4B.

Эти модули заменили собой популярные CRUCIAL Ballistix AES, и их часто советуют на нашей конференции как самые лучшие модули по соотношению цена/производительность*разгон.















Геймер в трудной финансовой ситуации, ищущий возможность поэтапного апгрейда

Такие персонажи встречались мне несколько раз при сборке компьютеров на заказ. Бюджет иногда был настолько урезанным и жестким, что требовалось чтобы игры хотя бы кое-как запускались на первое время.

Я ставил в такие ПК 4 или 8Гб одной планкой, с перспективой апгрейда в ближайшее время до 8-16 Гб. Но многие так и сидели на 8 Гб в одноканальном режиме по нескольку лет, до следующего ПК.



Такому персонажу можно купить 8 Гб недорогой памяти, но нужно учитывать, что системы на AMD Ryzen очень зависимы от скорости памяти и можно получить "фризы" и "тормоза". Системы на Intel более легко перенесут одноканальный режим. Я бы взял в такую систему один модуль CRUCIAL CT8G4DFS8266.





ПК для офисной работы, интернета, набора текста

Такие ПК обычно используются со встроенной графикой, а значит двухканал желателен даже при минимальном объеме памяти. Поэтому в таком сценарии можно брать два модуля по 4 Гб недорогой памяти. Например, недорогие CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS4G4D26BFSC.





Компьютерный перфекционист, покупающее только новое и актуальное железо





Этим персонажам не позавидуешь, новость о скором выходе DDR5 лишила их всяких шансов на апгрейд. Поэтому в этом сценарии только ждать. Причем ждать довольно долго - сначала появления первых комплектов DDR5 в продаже.

Потом еще год ждать нормализации цен. И еще годок, когда выйдут быстрые наборы DDR5 по приемлемой цене.



Ведь перфекционисты не хотят оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказались покупатели первых комплектов DDR4 по заоблачной цене, малого объема и со смешными частотами в 2133 МГц.





Пишите в комментарии, а какие еще сценарии можете придумать вы? И какую память оптимально взять под них?



















