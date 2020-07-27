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Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD

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Думаю, все из вас встречали на форумах пользователей, не только фанатеющих от продуктов одной из фирм, но и уверенных, что именно тот экземпляр процессора или видеокарты, что они купили - лучший выбор на планете. 

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Мне всегда были чужды подобные настроения, я отношусь к железу потребительски и ругаю и хвалю всех: синих (Intel), красных (AMD) и зеленых (Nvidia). Сегодня буду  сильно ругать красных, ибо очень накипело.


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Но в комментариях к блогам почему-то меня давно записали в "красный лагерь", в "АМДешники", хотя я не устаю повторять, что не являюсь таковым. Я бы назвал себя "нейтралом", который просто интересуется "железом" чуть больше среднестатистического пользователя ПК. 

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Последние 4 года я пользовался Core i5-3570, но не испытывал никаких "интелофанатских" чувств. Я просто включал компьютер и он работал, а я даже не вспоминал месяцами, какое железо там стоит.

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Став техноблогером и начав подробнее изучать рынок ПК, я понял, что заскучал на своем четырехъядернике, который нельзя разогнать, а апгрейдить нет смысла. И я решил погрузиться в мир тонкой настройки напряжений, подборки таймингов и каждодневного зависания на форумах



Собрав волю в кулак, я купил: недорогой Ryzen 5 1600 AF, добротную материнскую плату MSI B450-A PRO MAX и память CRUCIAL Ballistix Sport LT AES, которая была на начало 2020 года отличным выбором для AM4 платформы. 



И, скажу вам честно, я получил то, что хотел. Даже с лихвой. Похоже, в тайминги и точную подгонку нескольких взаимозависимых напряжений я наигрался на всю жизнь вперед.

Изучив огромное количество информации за пару недель я стал разбираться во всех тонкостях и нюансах платформы АМ4. Если бы даже вы разбудили меня в три часа ночи, я бы ответил на любой вопрос - о зависимости WRWR от CL или насколько сильно у меня проседает напряжение на SoC при запуске LinX

Игры отступили на 2-й план, уступив место Ryzen DRAM Calculator, AIDA64, TM5 и Cinebench.



Особо радовало тогда меня то, что процессор оказался крайне удачный и мог работать на 4000 МГц при напряжении всего в 1.16 в.




Спустя четыре месяца я полностью выжал все соки из своего железа и изучил каждый его нюанс. И готов беспристрастно рассказать вам, почему я больше никогда не свяжусь с процессорами от AMD.



Первое - низкая производительность на ядро и "заточка" движков игр под Intel

Играя в Anno1800 уже второй месяц, у меня постоянно возникает  мысль, когда я гляжу на свой разогнанный Ryzen 5 1600 AF на 4000 МГц, который не всегда может загрузить старенькую GeForce GTX 1060. "Ну что, сэкономил? Цена/производительность, да? Доволен?". 

По сути, купив довольно дорогой комплект железа, я не везде получаю 60 стабильных FPS даже на средних настройках. 


И дело тут не в "сырой" мощи камня, а в том, что игры до сих пор пишутся в массе своей под Intel.


Конечно, можно проапгрейдился на дешевеющий Zen 2, но сколько IPC прибавит Ryzen 5 3600 по сравнению с Ryzen 5 1600, работающим на 4000 МГц, с двухранговой памятью на 3400 МГц, у которой "ужаты" все тайминги? Семь-восемь процентов?


Второе - непонятные фризы и провалы кадровой частоты



Но есть вещи похуже низкой кадровой частоты, которые я не смог побороть. Это спонтанные фризы. В некоторых играх я периодически получаю рывки и провалы FPS, что крайне портит впечатление от игры.
Причин у таких фризов - может быть множество, но у меня они точно не связаны с Windows, так как я часто ее переустанавливаю.


Третье - нет стабильности

Есть разгон или нет разгона, моя система не совсем стабильна и может выпасть в BSOD в любой момент. Одно дело, когда это происходит во время игры, и совсем другое, когда вы смотрите на перезагружающийся ПК и понимаете, что плоды работы последних пары часов отправились в цифровую валгаллу.



Ctrl + S теперь стал моим основным сочетанием клавиш, а в играх я сохраняюсь раз в 5 минут. Отловить эти ошибки не представляется возможным, так как ПК часами выдерживает самые тяжелые тесты, но сваливается в BSOD в обычной эксплуатации.


И очень неприятно то, что игры просто вылетают, без сообщений об ошибках. Откат разгона процессора и ОЗУ ничего не дал, даже в заводских настройках, с хорошей СО и качественной материнской платой, мой Ryzen 5 1600 нет-нет да вывалится в синий экран.


Четвертое - разгон в реальных условиях почти бесполезен, а энергопотребление неоправданно высоко.



После разгона Ryzen вы получите неплохие приросты производительности в Cinebench, а если еще и разгоните память, ужав тайминги, приросты в играх в разрешении в 720p будут просто сногсшибательными. 

Но есть одна проблема, в реальной жизни не нужен Cinebench, а играем мы в разрешении 1080p и выше.

Когда в играх, в реальных, а не лабораторных условиях, идет упор в видеокарту, приросты от разгона становятся слишком малы. Настолько малы, что их  и не заметить без мониторинга.



При этом энергопотребление вырастает очень заметно. Даже мой удачнейший экземпляр Ryzen 5 1600, который работает на 4000 МГц при 1.16в, уходит за 95 ватт в таком режиме. Да, разгон есть, прирост в синтетике есть, но это не тот разгон, который мы получали на Core 2 Duo, практически бесплатный и с умеренным энергопотреблением. 

Здесь он "тяжелый" и тоже стоит денег, как и у Intel, но платить надо за качественную материнскую плату с хорошей системой питания, приличный кулер, и высокочастотную память.


Пятое - ПК с AMD требует повышенного внимания и контроля



Вся вышеописанная возня с "железом" может быть интересна компьютерному энтузиасту, но я то "нейтрал", просто решивший поиграть в "разгон и экономию" с Ryzen

И теперь это не отпускает меня, ПК требует контроля температур, напряжений, оборотов вентилей. Я не могу оставить его нечищенным от пыли и без мониторинга на полгода. 

Главная проблема, по моему скромному мнению, как и всегда у AMD, в некоторой сырости продуктов и BIOS под них. И в слишком завышенных напряжениях для заводских условий работы.
То, что Ryzen отлично поддаются андервольту, главный показатель слишком завышенного с завода напряжения.


Шестое - AMD начала показывать, что она не "корпорация добра"



Цены на мат платы на B550 чипсете это ярко показывают. Самая дешевая материнская плата на B550 чипсете - ASRock B550M-HDV, стоит в Регарде 7910 рублей!



А чуть было не "брошенные" владельцы B450? У меня до сих пор глаз дергается после новостей про лишение B450 поддержки Zen 3. К счастью, вроде обошлось, но после новостей, что платы на B450 не поддерживают APU Ryzen 4000 Renoir, начал дергаться другой глаз.

Вроде бы, опять обошлось и поддержка заявлена, но осадок остался. Такие "прощупывания" настроений покупателей очень неприятны.

И глядя на все это, я понимаю, что если Zen 3 даст то, что обещает, он будет дорог, очень дорог, как и платы под него. Никакой благотворительности, просто бизнес.




Суммируя все вышесказанное, я понимаю, что весной 2020 мне стоило купить Core i5-9400F или дождаться Core i5-10400F и опять забыть о начинке ПК года на три-четыре, как и о постоянном мониторинге процессора, оборотов вентиляторов и температуры VRM.

Все, что я написал выше, не значит, что процессоры AMD плохие, просто могут подойти они не всем, особенно если вы долго пользовались процессорами Intel. 

Я описал свой личный опыт, у вас он может быть совершенно обратным, но мой во многом повторяет посты несчастных "нейтралов", сделавших, как и я, ошибочную ставку при выборе платформы. Довольно часто встречаю я там фразу "Надо было брать Intel!".



Пишите, на какую платформу сделали ставку вы? И довольны ли вы своим выбором?



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