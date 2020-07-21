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JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3

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Появление нового стандарта памяти всегда вызывает переполох в рядах компьютерных энтузиастов. Ведь это делает память предыдущего стандарта морально и технически устаревшей, как и процессорные платформы, ориентированные на нее.

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Еще одна причина для беспокойства - стоит ли делать апгрейд на платформу, которая вскоре станет устаревшей из-за памяти? Как, например, апгрейд на Zen 3, которые выходят в конце этого года. Многие, нацелившиеся на этот апгрейд, подумают - "а стоит ли вообще вкладываться в платформу, память на которой сразу устареет? Может пропустить?"


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Ведь поддержку DDR5 AMD обещает в архитектуре Zen 4, а Intel - у серверных процессоров Sapphire Rapids, которые, по утечкам, должны выйти в течение нескольких месяцев.

Опытные пользователи, которые застали времена памяти DDR, DDR2, помнят, как и насколько быстро проходила смена поколений памяти и сейчас я расскажу вам об этом.

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Слайд с сайта JEDEC показывает, в какие годы происходила смена поколений и какие приросты скоростей несла.

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Я прекрасно помню, как внедрялась память стандарта DDR3, и покупая быстрые планки DDR2 в 2008 году к Core 2 Duo, я нисколько не переживал. Точно также я проапгрейдился на тупиковую DDR3 в 2014 году и сейчас, в 2020 году, купил набор неплохой памяти DDR4. 

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Я писал об этом в блоге "Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX".

И сейчас я объясню вам, почему DDR4 будет жить еще долго и переживать по поводу скорого выхода DDR5 не стоит.

Первое - это то, что несмотря на впечатляющие даты старта, смена поколений памяти происходит очень долго и растягивается на годы. Например, в 2014 году на рынке процессоров царили архитектуры Haswell и сокет 1150 у Intel и Vishera и сокет AM3+ у AMD. И эти процессоры вполне обходились скоростями памяти стандарта DDR3. 



Даже архитектура Broadwell, сменившая Haswell, работала как с DDR4, так и с DDR3 памятью.

Первые годы после выхода DDR4, обладатели платформ с DDR3 не чувствовали себя обделенными, но уже старались ориентироваться на более быстрые модули DDR3 1866 МГц с низкими задержками, типа 11-11-11-32 и даже ниже.


Но здесь нужно учесть небольшой, но важный нюанс. В те годы как раз наметился перелом в требованиях к подсистеме памяти в играх. До этого считалось, что быстрая память - это дикий "оверпрайс" за те пару процентов прироста кадровой частоты, которую она дает.

Пользователи ПК не сразу, но поняли, что отныне быстрая память - это обязательный атрибут быстрого компьютера.

Я помню даже эпические многосерийные "срачи" между техноблогерами старой закалки, не признававших нужность быстрой памяти и теми, кто уже попробовал своими руками прирост от быстрой памяти.


Второе - это то, что для каждой платформы есть свой лимит скорости работы памяти, на которой она будет получать прирост производительности. 

Например, Zen+ и Zen 2 максимальный прирост производительности получают, когда память переваливает за 3200 МГц и поднимается до 3600 МГц примерно. Дальнейший рост частоты памяти, даже с сохранением низких таймингов, дает уже слишком малый прирост производительности.

Тесты из блога "Crucial Ballistix AES - лучший выбор экономного энтузиаста? Выясняем зависимость производительности Ryzen третьего поколения от оперативной памяти".


Процессоры от Intel берут более высокие частоты DDR4, но и у них рост ее частот выше 4000 МГц дает в играх и рабочих задачах крайне мало.

Поэтому и Zen 3, даже если принесет поддержку более скоростных модулей памяти и прирост IPC (производительности на такт) в пределах 15-20%, вполне удовлетворится памятью DDR4 3800-4000 МГц.
А если у вас еще более слабые процессоры и апгрейд не планируется, то можете брать DDR4 смело, вам хватит ее еще очень и очень надолго.



Кстати о приросте скоростей, вот еще один слайд, показывающий прирост DDR5-4800, начальной по скорости в новом поколении. И прирост на одних частотах с DDR4 только за счет оптимизаций.

1.87 раза - это немало, но для таких скоростей нужны процессоры гораздо более мощные, чем Ryzen 7 3700X или Core i7-10700K.


Третье - цены. Всегда новая память стоит дороже, даже при одинаковых скоростях со старой. И для многих это будет важным аргументом посидеть на DDR4 еще пару годиков.

И наконец - четвертое и последнее. Если начинать ждать DDR5 сейчас и пропускать нужный вам апгрейд, помните, что эмоции и ваше время гораздо важнее двух кусочков текстолита с чипами.

И если вам хочется играть в Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Assassin’s Creed Valhalla на максимальных настройках в этом году, то не ждите и делайте апгрейд.


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