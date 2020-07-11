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В свое время мною был приобретен комплект из двух модулей по 16 Гб оперативной памяти Crucial Ballistix BL2K16G30C15U4B, стоимостью в 10 000 рублей по старым ценам, для сборки универсального ПК на Ryzen с прицелом на будущее для работы и игр (как конкурент PlayStation 5). Но на мою материнскую плату TUF B450M-PRO GAMING, мнение о которой было высказано в предыдущей статье, компания Asus выпустила последнюю версию BIOS аж в декабре 2019 года, а сама материнская плата благополучно практически исчезла с прилавков, следовательно, никакой поддержки процессоров Ryzen 4000 на Zen 3 не предвидится. Процессор же Ryzen 7 2700 даже в разгоне показал себя в играх на уровне старого i7 2700K в разгоне до 4.5 - 4.7 Ггц, либо же вовсе уступил ему.

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В итоге для "продления потенциала" материнская плата нуждается в замене на модель с чипсетом B550, а процессор, соответственно, из-за отсутствия поддержки на новых материнских платах (и из-за своей бессмысленности в играх), требует замены на модель из ряда Ryzen 3000, например, на Ryzen 5 3500X, который полностью эквивалентен Ryzen 7 2700 в цене (с учетом продажи БУ процессора), выигрывает у восьмиядерной модели по FPS в играх, ну и, что наиболее важно, имеет усовершенствованный контроллер памяти, позволяющий разгонять ОЗУ до потенциальных 3800 MHz. "А, быть может, плюнуть на все и пересобраться на Intel?" - это уже вопрос из разряда вечных.

Но тема "потенциала" платформы AM4 и необходимого количества ядер для игр - это те вопросы, которые заслуживают отдельного рассмотрения в будущих статьях. В данном же материале мы в который раз коснемся болезненного для многих вопроса - актуального объема оперативной памяти, необходимого для игр здесь и сейчас. И я попытаюсь вас убедить в том, что для современного игрового ПК в 2020 году нет необходимости покупать 32 гигабайта оперативной памяти, а объем памяти в 16 гигабайт останется актуальным как минимум до выхода DDR5 для мейнстримных платформ.

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Итак, так как некоторые читатели не изучают предоставленный мною материал досконально, но пытаются оспорить мои суждения, ссылаясь на фразы, вырванные из контекста, я призываю вас не торопиться с преждевременными выводами и обдумать то, что будет высказано далее.

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И уже почти, что традиционное напутствие: перед тем, как читать изложенный здесь материал, вам стоит держать в голове, что это лишь мое мнение по данному вопросу, и я не считаю его полностью объективным и истинным - оно основано на личном опыте любителя-самоучки, не имеющего технического образования. И, так как у меня нет монополии на истину по данному вопросу, самых внимательных и инициативных читателей я призываю дополнить статью равносильными моим суждениями, если таковые имеются, чтобы параллельно развивалась и альтернативная точка зрения.

Для начала я предлагаю выделить несколько гипотетических типов геймеров, которые могут задаться вопросом о покупке 32 гигабайт оперативной памяти DDR4 (потому что 32 Гб ОЗУ DDR3 в системе с двухканальным режимом работы оперативной памяти - это настоящее безумие): геймер, имеющий систему на DDR4 с общим объемом ОЗУ в 16 Гб; будущий геймер, не имеющий ПК, либо же имеющий крайне старый компьютер без возможности рационального и дешевого апгрейда; геймер, имеющий морально устаревшее железо на платформе c DDR3, общий объем которой составляет 6-8 гигабайт; геймер, имеющий морально устаревшее железо на платформе c DDR3, общий объем которой составляет 12-24 гигабайта.

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Итак, иметь 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4 оправдано лишь в том случае, если игровой компьютер собирается здесь и сейчас с прицелом минимум на 5 лет (в перспективе на 8-10 лет без апгрейда). Если же у вас уже есть система с 16 Гб ОЗУ типа DDR4, то нет никакого смысла добавлять оперативную память для бытовых задач и игр, если вы планируете обновить систему полностью и перейти на DDR5. Если же вы имеете ПК с 12-24 Гб DDR3 (AM3+, LGA 115X, различные Xeon с 3-4 каналами оперативной памяти), то вам также нет смысла до выхода DDR5 обновлять систему и прыгать "уходящий поезд DDR4", лучше вложите деньги в видеокарту, а если у вас 8 либо же меньше гигабайт DDR 3, то проще всего увеличить объем оперативной памяти до 16 Гб, а для поднятия FPS в играх просто обновить видеокарту. Если же у вас нет никакого компьютера, старая консоль, крайне старый ПК (c памятью DDR2 и старше), который невозможно проапгрейдить так, чтобы дотянуть до выхода DDR5, играя в новинки, то для вас есть определенный смысл задуматься о приобретении нового компьютера с 32 Гб DDR4, и если вы точно знаете, что денег "на завтрашний день" уже не будет и в ближайшие 8-10 лет придется довольствоваться собранным сейчас компьютером.

На этом, собственно, можно было и закончить - посыл дан, и он достаточно разжеван; но чтобы не быть голословным, давайте все-таки поэкспериментируем с оперативной памятью и попытаемся "забить" 32 Гб ОЗУ простыми бытовыми задачами, которые актуальны для 99% потенциальных геймеров-читателей. Естественно, работа которых не связана с большими объемами данных, сложным монтажом или любыми другими специфичными видами деятельности, требующими 32 Гб ОЗУ и больше.

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Перед началом экспериментов прошу ознакомиться с тестовым стендом.

Тестовый стенд Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Процессор: AMD Ryzen 7 2700, OC 3900 MHz;

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16 Гб, 3333 MHz CL14

Система охлаждения процессора: GELID Phantom;

Термопаста: Arctic Cooling MX-4 ;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: Sharp Aquos lc-26le320e-bk ;

Операционная система: Windows 10 Pro x64 (1909).





Итак, когда информация о тестовой конфигурации оглашена, предлагаю начать "загружать" оперативную память с того, что мы выясним, каково "базовое" потребление ОЗУ операционной системой в моем случае.

Перед вами только что запущенная система. Я ничего предварительно не настраивал, ничего не отключал, думаю, что нет смысла выявлять, сколько потребляет "чистая" ОС без Aero, автозагрузки и прочего. Это расход оперативной памяти только включившегося реального рабочего компьютера.

Теперь предлагаю перейти к "синтетике". Задача проста: 50 открытых вкладок в двух браузерах: Opera и Chrome.

Чтобы "синтетический" тест не был полностью бессмысленным, и его результаты можно было как-то интерпретировать, было решено открыть первые 50 страниц в "Википедии" по алфавитному порядку на букву "A". Каждая страница была полностью загружена и "проскроллина" с возвратом в исходное положение. Стоит отметить, что в браузерах Opera и Chrome страницы были открыты в идентичном порядке с пустой вкладки. Списки страниц также были полностью идентичны друг другу и, естественно, каждая открытая страница "хранила" в себе уникальный материал, отличающийся между собой по содержанию и объему данных. Такое тестирование я считаю показательным при работе в интернете или, например, при написании курсовых и дипломных работ в учебных заведениях.

Chrome:

Тестирование, к сожалению, показало, что компьютер "для учебы" тоже нуждается в объеме оперативной памяти больше 8 гигабайт.

Opera:

Вопреки распространенному мифу, из данного тестирования удалось выяснить, что браузер Chrome, по крайней мере на данный момент, потерял статус "пожирателя оперативной памяти".

Теперь давайте посмотрим на потребление оперативной памяти в реальном и типичном для меня сценарии работы за компьютером.

В моем браузере открыты 25 вкладок различных сайтов, которые я использую в процессе работы.

Помимо этого в данный момент я рисую в графическом редакторе заглавную картинку для статьи, состоящей из нескольких слоев + нескольких картинок в других окнах для работы над основным проектом. Для связи со мной у меня открыт десктопный мессенджер. Браузер с 25 вкладками также ожидает моего переключения. Запущен Steam, свернута простенькая, но просто отличная игра ATOM RPG. Собственно, открыт диспетчер задач для мониторинга потребления оперативной памяти. MSI Afterburner считает потребляемую игрой оперативную память. В Excel строятся гистограммы, а в Word набирается текст текущей статьи. Открыт FRAPS для построения графика FPS через Excel. Запущен Origin. Панель Nvidia и программка для выделения необходимой области экрана под скриншот также работают на фоне. В проводнике открыты 3 папки.

И даже такая совершенно нестандартная для типичного геймера работа "съедает" всего 9 Гб (округляю в большую сторону) оперативной памяти компьютера.

Давайте теперь проверим, сколько оперативной памяти нужно современным и серьезным играм.

Демонстрировать потребление оперативной памяти игрой я собираюсь в Red Dead Redemption 2, так как это самая высокотехнологичная и требовательная к ресурсам ПК игра из тех, которые установлены в данный момент на моем персональном компьютере.

Настройки игры были следующие: разрешение экрана 1360X768, сглаживание 4X MSAA (остальные сглаживания выключены), абсолютно все остальные настройки "выкручены" на максимум (в том числе и дополнительные).

Так как игра у меня пройдена, я специально загрузился в одну из самых "тяжелых" миссий в городе, связанных с ограблением банка, перед этим около получаса разгуливал по самому большому городу в игре, чтобы по максимуму загрузить оперативную память.

В процессе миссии максимальная загрузка ОЗУ была запечатлена на скриншоте.

И, чтобы не судить о потреблении памяти лишь по одной игре, предлагаю протестировать расход ОЗУ в Метро: Исход.

Игра тестировалась на профиле графических настроек "Экстрим", разрешение было выбрано 1360x768. Все дополнительные опции графики были включены и выставлены в максимально возможное положение.

Тестирование игры происходило на локации Тайга. Я в течение 40 минут гулял по локации и пытался максимально загрузить оперативную память.

Спустя 20 первых минут потребление оперативной памяти увеличилось на 700 Мб от первоначального потребляемого объема и составило 6835 Мб.

Спустя следующие 20 минут игры мне все-таки удалось "загрузить" оперативную память более чем на 7 Гб.

Кто-то скажет, что такое тестирование абсолютно не объективно, но давайте тогда предположим, что через 5 часов игры и, соответственно, переходов на новые уровни, потребление оперативной памяти достигнет 8 Гб, а может даже и 10 Гб, если очень сильно постараться. Но этот факт никак не говорит о том, что 32 гигабайта ОЗУ сейчас нужны для игр, бытовых занятий на компьютере или даже игр с одновременной работой и серфингом в интернете. 16 Гб оперативной памяти в данный момент достаточно для использования ПК на бытовом уровне.

Итак, давайте подведем итоги по проделанной работе. Первое, если вы захотите приобрести 32 гигабайта оперативной памяти, вы должны в первую очередь осознавать, для каких целей будет использоваться такой объем ОЗУ, но для игр, определенно, не требуется больше 16 гигабайт памяти. Второе, если вы гонитесь за максимальным FPS в играх, вам достаточно купить 16 гигабайт оперативной памяти, но при этом с высокой частотой и низкими таймингами и, естественно, одноранковые модули, так как они разгоняются потенциально лучше двуранковых. Третье, объем ОЗУ в 32 гигабайта будет востребован очень не скоро - пройдет минимум 2-3 года перед тем, как лишь некоторые игры начнут потреблять больше 16 гигабайт оперативной памяти, но массовое потребление больше 16 гб оперативной памяти случится лишь тогда, когда эти 32 гигабайта оперативной памяти станут массовыми и доступными даже для самого минимального игрового компьютера (как сейчас с ОЗУ в 16 гигабайт), по предположениям это будет лишь "в эпоху DDR5" и далеко не в самом ее начале.

Ну, и если вы приобрели 32 Гб оперативной памяти DDR4, то не стоит расстраиваться. Такой объем памяти позволит вам "дотянуть" как минимум до конца жизненного цикла DDR5 и выждать того момента, когда будет действительно сильный разрыв в производительности между скоростными модулями DDR4 и среднебюджетными экземплярами DDR5, чтобы действительно выгодно обновить систему. Да, вы не получите максимальный FPS, но при наличии быстрого восьмиядерного процессора точно обеспечите себе стабильный гейминг без апгрейдов на ближайшие года (за исключением лишь видеокарты).