Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ

для раздела Блоги
16
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В свое время мною был приобретен комплект из двух модулей по 16 Гб оперативной памяти Crucial Ballistix BL2K16G30C15U4B, стоимостью в 10 000 рублей по старым ценам, для сборки универсального ПК на Ryzen с прицелом на будущее для работы и игр (как конкурент PlayStation 5). Но на мою материнскую плату TUF B450M-PRO GAMING, мнение о которой было высказано в предыдущей статье, компания Asus выпустила последнюю версию BIOS аж в декабре 2019 года, а сама материнская плата благополучно практически исчезла с прилавков, следовательно, никакой поддержки процессоров Ryzen 4000 на Zen 3 не предвидится. Процессор же Ryzen 7 2700 даже в разгоне показал себя в играх на уровне старого i7 2700K в разгоне до 4.5 - 4.7 Ггц, либо же вовсе уступил ему.

реклама

В итоге для "продления потенциала" материнская плата нуждается в замене на модель с чипсетом B550, а процессор, соответственно, из-за отсутствия поддержки на новых материнских платах (и из-за своей бессмысленности в играх), требует замены на модель из ряда Ryzen 3000, например, на Ryzen 5 3500X, который полностью эквивалентен Ryzen 7 2700 в цене (с учетом продажи БУ процессора), выигрывает у восьмиядерной модели по FPS в играх, ну и, что наиболее важно, имеет усовершенствованный контроллер памяти, позволяющий разгонять ОЗУ до потенциальных 3800 MHz. "А, быть может, плюнуть на все и пересобраться на Intel?" - это уже вопрос из разряда вечных.

Но тема "потенциала" платформы AM4 и необходимого количества ядер для игр - это те вопросы, которые заслуживают отдельного рассмотрения в будущих статьях. В данном же материале мы в который раз коснемся болезненного для многих вопроса - актуального объема оперативной памяти, необходимого для игр здесь и сейчас. И я попытаюсь вас убедить в том, что для современного игрового ПК в 2020 году нет необходимости покупать 32 гигабайта оперативной памяти, а объем памяти в 16 гигабайт останется актуальным как минимум до выхода DDR5 для мейнстримных платформ.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Итак, так как некоторые читатели не изучают предоставленный мною материал досконально, но пытаются оспорить мои суждения, ссылаясь на фразы, вырванные из контекста, я призываю вас не торопиться с преждевременными выводами и обдумать то, что будет высказано далее.

реклама

И уже почти, что традиционное напутствие: перед тем, как читать изложенный здесь материал, вам стоит держать в голове, что это лишь мое мнение по данному вопросу, и я не считаю его полностью объективным и истинным - оно основано на личном опыте любителя-самоучки, не имеющего технического образования. И, так как у меня нет монополии на истину по данному вопросу, самых внимательных и инициативных читателей я призываю дополнить статью равносильными моим суждениями, если таковые имеются, чтобы параллельно развивалась и альтернативная точка зрения.

Для начала я предлагаю выделить несколько гипотетических типов геймеров, которые могут задаться вопросом о покупке 32 гигабайт оперативной памяти DDR4 (потому что 32 Гб ОЗУ DDR3 в системе с двухканальным режимом работы оперативной памяти - это настоящее безумие): геймер, имеющий систему на DDR4 с общим объемом ОЗУ в 16 Гб; будущий геймер, не имеющий ПК, либо же имеющий крайне старый компьютер без возможности рационального и дешевого апгрейда; геймер, имеющий морально устаревшее железо на платформе c DDR3, общий объем которой составляет 6-8 гигабайт; геймер, имеющий морально устаревшее железо на платформе c DDR3, общий объем которой составляет 12-24 гигабайта.

реклама

Итак, иметь 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4 оправдано лишь в том случае, если игровой компьютер собирается здесь и сейчас с прицелом минимум на 5 лет (в перспективе на 8-10 лет без апгрейда). Если же у вас уже есть система с 16 Гб ОЗУ типа DDR4, то нет никакого смысла добавлять оперативную память для бытовых задач и игр, если вы планируете обновить систему полностью и перейти на DDR5. Если же вы имеете ПК с 12-24 Гб DDR3 (AM3+, LGA 115X, различные Xeon с 3-4 каналами оперативной памяти), то вам также нет смысла до выхода DDR5 обновлять систему и прыгать "уходящий поезд DDR4", лучше вложите деньги в видеокарту, а если у вас 8 либо же меньше гигабайт DDR 3, то проще всего увеличить объем оперативной памяти до 16 Гб, а для поднятия FPS в играх просто обновить видеокарту. Если же у вас нет никакого компьютера, старая консоль, крайне старый ПК (c памятью DDR2 и старше), который невозможно проапгрейдить так, чтобы дотянуть до выхода DDR5, играя в новинки, то для вас есть определенный смысл задуматься о приобретении нового компьютера с 32 Гб DDR4, и если вы точно знаете, что денег "на завтрашний день" уже не будет и в ближайшие 8-10 лет придется довольствоваться собранным сейчас компьютером. 

На этом, собственно, можно было и закончить - посыл дан, и он достаточно разжеван; но чтобы не быть голословным, давайте все-таки поэкспериментируем с оперативной памятью и попытаемся "забить" 32 Гб ОЗУ простыми бытовыми задачами, которые актуальны для 99% потенциальных геймеров-читателей. Естественно, работа которых не связана с большими объемами данных, сложным монтажом или любыми другими специфичными видами деятельности, требующими 32 Гб ОЗУ и больше.

реклама

Перед началом экспериментов прошу ознакомиться с тестовым стендом.

Тестовый стенд


Итак, когда информация о тестовой конфигурации оглашена, предлагаю начать "загружать" оперативную память с того, что мы выясним, каково "базовое" потребление ОЗУ операционной системой в моем случае.

https://st.overclockers.ru/legacy/blog/378513/188733_O.jpg

Перед вами только что запущенная система. Я ничего предварительно не настраивал, ничего не отключал, думаю, что нет смысла выявлять, сколько потребляет "чистая" ОС без Aero, автозагрузки и прочего. Это расход оперативной памяти только включившегося реального рабочего компьютера.

Теперь предлагаю перейти к "синтетике". Задача проста: 50 открытых вкладок в двух браузерах: Opera и Chrome.

Чтобы "синтетический" тест не был полностью бессмысленным, и его результаты можно было как-то интерпретировать, было решено открыть первые 50 страниц в "Википедии" по алфавитному порядку на букву "A". Каждая страница была полностью загружена и "проскроллина" с возвратом в исходное положение. Стоит отметить, что в браузерах Opera и Chrome страницы были открыты в идентичном порядке с пустой вкладки. Списки страниц также были полностью идентичны друг другу и, естественно, каждая открытая страница "хранила" в себе уникальный материал, отличающийся между собой по содержанию и объему данных. Такое тестирование я считаю показательным при работе в интернете или, например, при написании курсовых и дипломных работ в учебных заведениях.

Chrome:

https://st.overclockers.ru/legacy/blog/378513/188744_O.jpg

https://st.overclockers.ru/legacy/blog/378513/188746_O.jpg

Тестирование, к сожалению, показало, что компьютер "для учебы" тоже нуждается в объеме оперативной памяти больше 8 гигабайт.

Opera:

Вопреки распространенному мифу, из данного тестирования удалось выяснить, что браузер Chrome, по крайней мере на данный момент, потерял статус "пожирателя оперативной памяти".

Теперь давайте посмотрим на потребление оперативной памяти в реальном и типичном для меня сценарии работы за компьютером.

В моем браузере открыты 25 вкладок различных сайтов, которые я использую в процессе работы.

Помимо этого в данный момент я рисую в графическом редакторе заглавную картинку для статьи, состоящей из нескольких слоев + нескольких картинок в других окнах для работы над основным проектом. Для связи со мной у меня открыт десктопный мессенджер. Браузер с 25 вкладками также ожидает моего переключения. Запущен Steam, свернута простенькая, но просто отличная игра ATOM RPG. Собственно, открыт диспетчер задач для мониторинга потребления оперативной памяти. MSI Afterburner считает потребляемую игрой оперативную память. В Excel строятся гистограммы, а в Word набирается текст текущей статьи. Открыт FRAPS для построения графика FPS через Excel. Запущен Origin. Панель Nvidia и программка для выделения необходимой области экрана под скриншот также работают на фоне. В проводнике открыты 3 папки.

И даже такая совершенно нестандартная для типичного геймера работа "съедает" всего 9 Гб (округляю в большую сторону) оперативной памяти компьютера.

Давайте теперь проверим, сколько оперативной памяти нужно современным и серьезным играм.

Демонстрировать потребление оперативной памяти игрой я собираюсь в Red Dead Redemption 2, так как это самая высокотехнологичная и требовательная к ресурсам ПК игра из тех, которые установлены в данный момент на моем персональном компьютере.

Настройки игры были следующие: разрешение экрана 1360X768, сглаживание 4X MSAA (остальные сглаживания выключены), абсолютно все остальные настройки "выкручены" на максимум (в том числе и дополнительные).

Так как игра у меня пройдена, я специально загрузился в одну из самых "тяжелых" миссий в городе, связанных с ограблением банка, перед этим около получаса разгуливал по самому большому городу в игре, чтобы по максимуму загрузить оперативную память.

В процессе миссии максимальная загрузка ОЗУ была запечатлена на скриншоте.

И, чтобы не судить о потреблении памяти лишь по одной игре, предлагаю протестировать расход ОЗУ в Метро: Исход.

Игра тестировалась на профиле графических настроек "Экстрим", разрешение было выбрано 1360x768. Все дополнительные опции графики были включены и выставлены в максимально возможное положение.

Тестирование игры происходило на локации Тайга. Я в течение 40 минут гулял по локации и пытался максимально загрузить оперативную память.

Спустя 20 первых минут потребление оперативной памяти увеличилось на 700 Мб от первоначального потребляемого объема и составило 6835 Мб.

Спустя следующие 20 минут игры мне все-таки удалось "загрузить" оперативную память более чем на 7 Гб.

Кто-то скажет, что такое тестирование абсолютно не объективно, но давайте тогда предположим, что через 5 часов игры и, соответственно, переходов на новые уровни, потребление оперативной памяти достигнет 8 Гб, а может даже и 10 Гб, если очень сильно постараться. Но этот факт никак не говорит о том, что 32 гигабайта ОЗУ сейчас нужны для игр, бытовых занятий на компьютере или даже игр с одновременной работой и серфингом в интернете. 16 Гб оперативной памяти в данный момент достаточно для использования ПК на бытовом уровне.

Итак, давайте подведем итоги по проделанной работе. Первое, если вы захотите приобрести 32 гигабайта оперативной памяти, вы должны в первую очередь осознавать, для каких целей будет использоваться такой объем ОЗУ, но для игр, определенно, не требуется больше 16 гигабайт памяти. Второе, если вы гонитесь за максимальным FPS в играх, вам достаточно купить 16 гигабайт оперативной памяти, но при этом с высокой частотой и низкими таймингами и, естественно, одноранковые модули, так как они разгоняются потенциально лучше двуранковых. Третье, объем ОЗУ в 32 гигабайта будет востребован очень не скоро - пройдет минимум 2-3 года перед тем, как лишь некоторые игры начнут потреблять больше 16 гигабайт оперативной памяти, но массовое потребление больше 16 гб оперативной памяти случится лишь тогда, когда эти 32 гигабайта оперативной памяти станут массовыми и доступными даже для самого минимального игрового компьютера (как сейчас с ОЗУ в 16 гигабайт), по предположениям это будет лишь "в эпоху DDR5" и далеко не в самом ее начале.

Ну, и если вы приобрели 32 Гб оперативной памяти DDR4, то не стоит расстраиваться. Такой объем памяти позволит вам "дотянуть" как минимум до конца жизненного цикла DDR5 и выждать того момента, когда будет действительно сильный разрыв в производительности между скоростными модулями DDR4 и среднебюджетными экземплярами DDR5, чтобы действительно выгодно обновить систему. Да, вы не получите максимальный FPS, но при наличии быстрого восьмиядерного процессора точно обеспечите себе стабильный гейминг без апгрейдов на ближайшие года (за исключением лишь видеокарты).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

ddr4 оперативная память red dead redemption 2 озу оперативка озу ddr4 32 gb ram crucial ballistix bl2k16g30c15u4b озу ddr3 озу ddr5 сколько нужно оперативной памяти тестирование оперативной памяти metro: исход rdr 2 апгрейд пк ddr2 апгрейд пк ddr3 апгрейд старого пк какая оперативная память лучше как выбрать оперативную память лучшая оперативная память лучшая оперативная память ryzen необходимый объем ddr4 оперативная память 16 гб оперативная память 16 гб в 2020 оперативная память 32 гб оперативная память ddr4 оперативная память для игр оперативная память для игрового компьютера оперативная память для игрового пк сколько нужно ddr4 сколько нужно оперативной памяти для игр сколько оперативной памяти можно поставить сколько оперативной памяти нужно в 2020 сколько оперативной памяти нужно для windows 10 сколько памяти нужно играм сколько памяти потребляет windows 10 тестирование metro: исход тестирование red dead redemption 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
3
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
41
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
32
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
24
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
151
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator TRX40
28
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
99
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
14

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 24
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 99
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 151
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 117
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 41
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагман Xiaomi 2019 года получил официальную глобальную прошивку MIUI 12
14
NVIDIA выпустит бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с трассировкой лучей по очень привлекательной цене
27
37 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до MIUI 12 на Android 10 – полный список и ссылки за закачку
8
AMD Ryzen 5 3600 обнаружен в коробках от гибридных процессоров Ryzen 3
56
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача The Cycle: Rogue Starter Pack
3
Популярные смартфоны HUAWEI 2018-2019 годов не получат обновления EMUI 11 на Android 11
11
Google Pixel 3 XL подешевел на 46 000 рублей – Snapdragon 845, стоковая ОС Android 10, экран Quad HD+ P-OLED, NFC и качественная камера по лучшей цене
8
AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
44
Samsung Galaxy Note 10 с 256 ГБ памяти подешевел на 42 000 рублей – флагман 2019 года на Exynos 9825 по самой низкой цене в России
2
Видеокарты NVIDIA GeForce 3000-й серии Ampere могут оказаться значительно дешевле текущих моделей – RTX 3070 за 400 долларов, RTX 3060 за 300 долларов
50
Samsung Galaxy Note 10+ подешевел на 45 000 рублей – дисплей 3K Dynamic AMOLED, NFC, 12 ГБ ОЗУ, Exynos 9825 и умный стилус по самой низкой цене с начала продаж
+
Стали известны сроки выхода глобальной версии MIUI 12 для актуальных смартфонов Xiaomi 2018 года
4
Epic Games Store раздаёт сразу 6 игр – оригинальную гонку, симулятор фотографа, игру для любителей разрушений и многие другие
4
Эксперты назвали лучшие бюджетные видеокарты лета 2020 года – Radeon RX 570 против GeForce GTX 1650 SUPER по версии Benchmark
20
Realme 6 Pro сильно подешевел – 90-Гц дисплей, Snapdragon 720G, универсальная камера и NFC по самой низкой цене с начала продаж
4
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
39
GeForce 8800 GTS отличилась в 3DMark Vantage Performance после аппаратной модификации
27
Huawei P40 Pro+ представлен в России – Kirin 990 5G, EMUI 10.1, 90-Гц дисплей и уникальная камера по цене 99 990 рублей
8
Valve пришлось отменить разработку Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 из-за проблем с движком Source 2
20
Процессор AMD Ryzen 3 4300U работает без охлаждения даже при увеличенном энергопотреблении
22

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
41
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
32
Core i7-6400T VS Threadripper 1950X в World War Z с видеокартами GTX 1080 Ti и Radeon VII
17
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
3
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть вторая
3
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
16
Обзор электронной книги Onyx Boox Volta с подсветкой Moon Light 2
1

Сейчас обсуждают

Alagar81
00:49
Астрологи объявили неделю ОЗУ! 😂🤣😅
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
E1nher1
00:48
Благодарю.
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
E1nher1
00:48
Тестовый стенд указан. GTX 1060 6gb А я все продумал. Умножайте разрешение на 4, так как выставил MSAA X4. Ну, извините, мой 1080 монитор томится в моем доме, а тут я кручусь как могу.
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
Inqizitor
00:47
А что, до этого у АМД при креше драйвера дамп и лог не отправлялся им? Чудеса.
AMD придумала, как значительно снизить количество ошибок в драйверах на видеокартах Radeon
Аслан Хироуз
00:46
Вот знаете чем отличается пряморукий пользователь от криворукого? Криворукий всегда в своих бедах винит амд, а когда ловит аналогичные проблемы на нвидия или интел, то он молчит в тряпочку и всю вину ...
AMD придумала, как значительно снизить количество ошибок в драйверах на видеокартах Radeon
Ilikethat
00:46
>>Red Dead Redemption 2, разрешение экрана 1360X768 Прелесно, а Вы в курсе что потребление оперативки в этой игре зависит от разрешения экрана и обьема видеопамяти? При обьеме видеопамяти меньше 6гб, ...
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
Vasily Dyuzhev
00:45
Ты цены на консольные игры видел?!!
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
Vasily Dyuzhev
00:43
Автор, никого не слушай! Отличная стаья у тебя! Просто некоторые не понимают, что компьютер можно использовать для разных задач. Для большинства современных игр достаточно 16 гигов. И обычные люди в т...
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
E1nher1
00:42
Заявление сильное, но у многих нет денег на игры с консолей... А так, золотые времена когда-то были, купил бокс 360, прошил и живешь со старым компом. Но графика на консолях один хрен дно.
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
E1nher1
00:40
50 вкладок всего 9 гигов жрут. Даже с 16 можно смело метро запускать и 50 вкладок в хроме.
32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем