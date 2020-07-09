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Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году

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Пару дней назад мне на глаза попался блог "DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр", который затрагивал острый вопрос - сколько памяти ставить в игровой компьютер в 2020 году - 16 или 32 Гб?

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В комментариях к блогу развернулась нешуточная дискуссия о нужности 32 Гб памяти в 2020 году. Я всегда считал комментарии важнейшей частью блогов overclockers.ru, в которых можно почерпнуть не меньше полезной информации, чем в самом блоге. Вот и в это раз после прочтения блога я засел за чтение комментариев.

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Как это обычно бывает, однозначного решения этого вопроса не существует и правы и те, кто выбирают 16 Гб, и те, кто выбирает 32 Гб.

Для себя я этот вопрос решил в пользу 32 Гб, описав это в блоге "Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году". 

Но мои аргументы в том блоге были слишком привязаны к моей текущей конфигурации ПК, платформе AM4, и планам на дальнейший апгрейд.



В этом блоге я постараюсь более объективно взвесить аргументы и "за", и "против" покупки 32 Гб в игровой компьютер в 2020 году. Именно в игровой, ведь в офисный и мультимедийный до сих пор хватает 8-16 Гб, а для многих рабочих ПК и 32 Гб уже мало.




Давайте начнем с аргументов "против" покупки 32 Гб.

Первый аргумент "против" - 16 Гб пока хватает для любой игры. Можно закрыть браузер и фоновые программы, минимизировав расход памяти и 16 Гб при таком сценарии хватает для любой существующей игры.

Мало того, в наши годы файл подкачки, размещенный на быстром SSD, способен сделать недостаток оперативной памяти очень незаметным. Кардинально отличающимся от времен, когда обращение к файлу подкачки, расположенному на жестком диске, сопровождалось тормозами и треском.


Второй аргумент - 16 Гб дешевы. 16 Гб в два раза дешевле аналогичного комплекта на 32 Гб. Причем некоторые пользователи тратят эту разницу на покупку более быстрых модулей, которые сейчас дают заметный прирост в играх и приложениях.



Третий аргумент - практически любой пользователь, с набором памяти 8х2 Гб, может в любой момент, когда ему станет их не хватать, добавить еще 2х8, увеличив память до 32 Гб. 

Да, аналогичных модулей может не найтись и память заработает не на оптимальных таймингах и не возьмет рекорды разгона, но работать все будет.
Или можно продать свои 2х8 Гб на вторичном рынке и купить новые 2х16 Гб.



Четвертый аргумент - скоро выходит память стандарта DDR5, которая сразу сделает память DDR4 морально устаревшей.




Теперь давайте разберемся с аргументами "за".

Первый аргумент "за" - то, что для игр обязательно потребуются более 16 Гб ОЗУ. Это неизбежно и это время наступит еще при жизни платформ AM4 и сокет 1200. А это значит, что пользователям придется апгрейдить память на существующей платформе, добавляя новую или меняя ее целиком.

Поэтому апгрейд памяти неизбежен.


А это будет стоить денег и из этого получается второй аргумент - траты неизбежны.


Никаких оснований для того, что DDR4 будет сильно дешеветь, я не вижу. Наоборот, снижение выпуска DDR4 чипов при сохранении множества актуальных платформ AM4 и сокетов 1151 и 1200 вызовут повышение ее цены. Как в случае с DDR3.

Поэтому нет особой разницы, когда вы заплатите за 32 Гб памяти, сейчас или через год-полтора. Я заплатил сейчас. 

Я не люблю связываться с б/у рынком, пускать к себе в дом незнакомцев для продажи железа, поэтому мне спокойнее купить 32 Гб сейчас и сидеть на них несколько лет.



Третий аргумент "за" - быстрая DDR4 память будет долго сохранять актуальность в играх и приложениях. Пользователи, укомплектовавшие свои ПК быстрой DDR3 памятью в свое время, например, на системах с Intel Core i7-4790K, не испытывают особого недостатка ее пропускной способности в играх.

Тест DDR3 2133 МГц. Вполне сопоставимо с результатами DDR4 2133 МГц.



Четвертый аргумент - стабильность и комфорт. Купив сейчас 32 Гб памяти, вы можете разогнать ее, "выжав все соки" и настроив тайминги. И несколько лет пользоваться быстрым, стабильным комплектом, который не потребует никакого вмешательства. 

Я именно так и сделал, разогнав CRUCIAL Ballistix Sport LT AES до 3400 МГц и максимально ужав тайминги и субтайминги.



Пятый аргумент "за" - цена памяти DDR4, которая может только расти. Возьмите любой магазин, например Регард, и откройте цены на память объемом 8 Гб.


Видите, модули памяти DDR4 с частотой 2666 МГц уже равны по ценам самым недорогим модулям DDR3 1600 МГц? Такое же повышение цен на устаревающую память было и во времена смены SDRAM на новую DDR память, и когда DDR меняли на DDR2, и когда DDR2 уступала позиции DDR3 памяти.


В этот раз история повторяется и шустрая DDR3 стоит уже неприлично дорого.


То же самое и на вторичном рынке. Достаточно промониторить предложения на Авито. Чувствуется даже некоторый дефицит.


Дело усугубляется тем, что срок жизни платформ на DDR3 и DDR4 теперь неприлично растягивается китайцами с их серверными процессорами.


Не забудьте нестабильность курса валют и сезонное повышение цен к 1 сентября, после летнего отпускного и дачного затишья, когда тысячи школьников пойдут покупать компьютеры "для учебы". 



Добавьте к этому заявления корпораций - производителей чипов RAM, которые заявляют, что им уже невыгодно производить столь дешевую память. Помните ситуацию, которая была несколько лет назад и память аналогичного объема стоила чуть ли не в два раза дороже?

Может быть, память сейчас стоит на самом минимуме, к которому вернется очень и очень нескоро. И самое время купить 32 Гб памяти на несколько лет вперед.


Вот мои аргументы "за" и "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году. Я не претендую на истину в последней инстанции и, может быть, совершил ошибку, купив в свой ПК 32 Гб ОЗУ.


Поэтому я с удовольствием выслушаю ваше мнение в комментариях, ведь в споре рождается истина.

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