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Семь самых продаваемых процессоров июля 2020 года по статистике магазина Регард

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Выход линейки процессоров Intel Comet Lake никого не оставил равнодушным. При всех плюсах и минусах данной линейки главное, что она еще сильнее обострила конкуренцию между двумя процессорными гигантами.

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В выигрыше от такой конкуренции остаемся мы с вами, простые покупатели. Ведь она заметно снижает цены, и ускоряет внедрение новых техпроцессов и революционных разработок.


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Сегодня я предлагаю взглянуть на то, какие процессоры чаще всего покупают на данный момент. Ведь покупатель, проголосовавший своим кошельком - это самый главный признак популярности процессора. 

Можно до хрипоты спорить на форумах о том, что лучше - Intel Core i9-10900K или AMD Ryzen 9 3950X, а потом пойти и купить Ryzen 5 2600.

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Каждый серьезный магазин ведет статистику продаж комплектующих, и для данного блога я решил взять статистику по продажам процессоров в магазине Регард.

Список претендентов выглядит вот таким образом.



Сразу заметно, что процессоры Ryzen доминируют. Популярнейший Ryzen 5 3600 присутствует в списке и в комплектации BOX, и в OEM, и в ускоренной версии "X". Такая ситуация сложилась не только на российском рынке, в Европе Ryzen 5 3600 тоже является самым популярным процессором.



Секрет его популярности - в сочетании цены и производительности. Даже в этом списке видно, что его конкурент - Core i5-9400F, без технологии Hyper-Threading (или SMT) и без возможности разгона, стоит всего на 1400 рублей дешевле. 

А более мощный Core i5-10600K стоит на 9230 рублей дороже! Цена Core i5-10600K выше на 70%, но разве между ними есть такая разница в производительности? 

Intel давно пора что-то делать с ценами, а не смотреть, как Ryzen захватывают все новые и новые проценты рынка.


Расклад сил на рынке Азии летом 2019 года.


Некоторые читатели удивятся таким высоким продажам BOX версии процессора, но этому есть объяснение. Несмотря на заметно более высокую цену, BOX версия - это гарантия, что ножки процессора не будут помяты. 

Добавим к этому больший срок гарантии и кулер Wraith Stealth, и переплата уже не кажется такой большой.

Кулер Wraith Stealth сделан целиком из алюминия, но его при производстве не жалели.



На втором месте списка расположился Ryzen 5 2600. Секрет популярности этого устаревающего шестиядерника в формуле цены и производительности, которая даже выгоднее, чем у Ryzen 5 3600.



В разгоне и с хорошо настроенной памятью Ryzen 5 2600 отстает от Ryzen 5 3600 настолько незначительно, что иногда на нашей конференции проскакивают сообщения -  "зачем я переплатил за Ryzen 5 3600?".


На третьем месте расположился Core i5-9400F



Секрет его популярности в простоте настройки и приличной скорости работы в играх. Вернее, никакой настройки и не понадобится, ведь возможности разгона у него нет. 

Достаточно купить недорогую материнскую плату на B365 чипсете, два модуля памяти с частотой 2666 МГц и игровая машина почти готова. В эту связку можно спокойно ставить видеокарты уровня GeForce GTX 1660 SUPER.


Ryzen 5 3600X, стоящий на четвертом месте, незначительно отличается от обычного Ryzen 5 3600. Чуть более высокая частота дает небольшой прирост производительности. 



А вот Ryzen 7 3700X - это уже намного более интересный процессор. Восемь ядер и 16 потоков архитектуры Matisse обеспечат отличную производительность и в играх, и в ресурсоемкой работе.



Стоит он всего 23200 рублей и, скорее всего, в ближайшее время его ждет дополнительное удешевление, как ответ на выход линейки Comet Lake. 

Помните, как стремительно подешевели восьмиядерники Ryzen 7 1700 и Ryzen 7 2700

Ryzen 7 1700 сейчас стоит всего лишь 10170 рублей и до сих пор активно покупается для рабочих компьютеров.


Core i5-10600K стал неплохой заменой для Core i7-8700K - он дешевле, немного быстрее, под крышку вернулся припой. Это был бы идеальный процессор, если бы не несколько "но". 



Одно из них - возросшее энергопотребление, а второе - Ryzen 5 3600. Да, Core i5-10600K быстрее, но, чтобы увидеть эту разницу, нужна очень быстрая видеокарта и FHD монитор с частотой, как минимум, 144 Гц.

Остался последний в списке процессор и это Ryzen 5 3500X. Причина его популярности в низкой цене и приличной скорости. 

Несмотря на отсутствие технологии SMT он быстрее Ryzen 5 2600 во многих играх, а его реальное энергопотребление заметно ниже. Получился неплохой "камень" для недорогих игровых машин.




Ну вот, наш топ процессоров подошел к концу. Пишите в комментарии, какой процессор стоит у вас или какой вы собираетесь приобрести?


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